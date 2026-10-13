Getty Images Sport
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Matthias Jaissle meminta maaf kepada suporter Newcastle setelah kekalahan mengejutkan 4-1 di markas Coventry City
Keterpurukan yang memalukan memicu permintaan maaf yang tulus
Sang pelatih menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat kepada rombongan yang ikut bertandang setelah menyaksikan timnya terpuruk dalam laga tandang. Kekalahan telak itu mengingatkan pada keterpurukan mereka sebelum jeda internasional, ketika mereka menelan kekalahan dengan skor identik di kandang Leeds United. Rentetan hasil buruk itu juga menjadi kali pertama klub asal Tyneside tersebut kebobolan empat gol atau lebih dalam laga-laga tandang beruntun di kasta tertinggi sejak Desember 2012.
- Getty Images Sport
“Itu bukan pertandingan terburuk”
Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan total 19 tembakan, sang manajer mengakui bahwa dominasi wilayah permainan tidak banyak berarti karena para pemainnya kurang efektif di kedua ujung lapangan.
Setelah menyoroti kegagalan timnya memanfaatkan momen-momen penting yang berakibat mahal, lalu menyampaikan permintaan maaf tulus kepada para pendukung yang datang, Jaissle mengatakan kepada BBC Sport: "Ini berat. Itulah hukuman di liga ini. Kami mengendalikan banyak fase permainan, tetapi itu tidak cukup.
"Pertandingan ditentukan di kedua kotak penalti, dan kami tidak tampil rapi di keduanya. Ini sesuatu yang harus segera kami pelajari. Momentum sudah ada. Kami punya skuad muda, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan. Secara keseluruhan, ini pertandingan yang sulit. Semoga para pemain yang cedera bisa mendapat lebih banyak waktu bermain, lebih banyak menit bermain.
"Hari ini, jika melihat gambaran keseluruhannya, ini bukan pertandingan terburuk kami. Namun, saya meminta maaf kepada para suporter karena mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda."
Statistik yang mengkhawatirkan menyoroti krisis di lini pertahanan
Kekalahan telak dari anak asuh Frank Lampard semakin memperlihatkan masalah struktural serius yang membelit lini belakang klub asal Tyneside itu musim ini. Setelah kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan liga pertamanya, Newcastle kini memiliki catatan pertahanan terburuk bersama Chelsea dan Bournemouth. Selain itu, angka kebobolan yang diperkirakan (xGA) sebesar 10,48 menempatkan mereka di posisi ketiga terburuk bersama di liga kasta tertinggi. Newcastle juga telah menghadapi 106 tembakan tepat sasaran.
- IPS
Jadwal tes menanti skuad yang dilanda masalah
Rangkaian laga berat sudah menanti saat Newcastle bersiap menjamu Aston Villa di St James' Park akhir pekan ini. Pasukan Jaissle sangat membutuhkan kebangkitan segera untuk memperbaiki raihan delapan poin yang kurang memuaskan dari enam pertandingan sebelum jadwal mereka kian padat. Setelah itu, mereka akan menjalani laga tandang yang sulit melawan Crystal Palace, disusul dua pertemuan beruntun dengan Everton di Liga Primer dan Piala Liga Inggris.
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