Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan total 19 tembakan, sang manajer mengakui bahwa dominasi wilayah permainan tidak banyak berarti karena para pemainnya kurang efektif di kedua ujung lapangan.

Setelah menyoroti kegagalan timnya memanfaatkan momen-momen penting yang berakibat mahal, lalu menyampaikan permintaan maaf tulus kepada para pendukung yang datang, Jaissle mengatakan kepada BBC Sport: "Ini berat. Itulah hukuman di liga ini. Kami mengendalikan banyak fase permainan, tetapi itu tidak cukup.

"Pertandingan ditentukan di kedua kotak penalti, dan kami tidak tampil rapi di keduanya. Ini sesuatu yang harus segera kami pelajari. Momentum sudah ada. Kami punya skuad muda, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan. Secara keseluruhan, ini pertandingan yang sulit. Semoga para pemain yang cedera bisa mendapat lebih banyak waktu bermain, lebih banyak menit bermain.

"Hari ini, jika melihat gambaran keseluruhannya, ini bukan pertandingan terburuk kami. Namun, saya meminta maaf kepada para suporter karena mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda."