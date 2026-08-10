Manajer Newcastle, Matthias Jaissle, memberikan pembaruan penting mengenai masa depan Pope, dengan mengisyaratkan bahwa waktu kiper veteran itu di Tyneside mungkin sudah mendekati akhir. Berbicara kepada wartawan setelah kemenangan pramusim Newcastle 2-1 atas Valencia di Stadion Mestalla, pelatih asal Jerman itu terbuka mengenai pembicaraan yang telah ia lakukan dengan mantan pemain Burnley tersebut. Meski Pope menghadiri pertandingan di Spanyol, ia menjadi salah satu nama yang tidak masuk skuad pada hari pertandingan, yang langsung memicu spekulasi kuat mengenai potensi kepergian sebelum tenggat waktu transfer.

Saat ditanya secara langsung mengenai status pemain berusia 34 tahun itu di klub, Jaissle mengungkapkan bahwa sudah ada dialog yang jelas terkait prospeknya untuk tahun mendatang. "Saya sudah berbicara dengan Nick," kata Jaissle. "Saya sangat menghargai apa yang telah ia lakukan dalam kariernya sejauh ini. Dia tahu betul situasinya saat ini dan kami harus menyikapinya dengan cara terbaik, tetapi saya selalu menghargai sang pemain dan pribadi di balik itu."