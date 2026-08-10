Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Matthias Jaissle buka suara soal masa depan Nick Pope saat Newcastle United mematok harga rendah di tengah minat Celtic
Jaissle membahas situasi Nick Pope
Manajer Newcastle, Matthias Jaissle, memberikan pembaruan penting mengenai masa depan Pope, dengan mengisyaratkan bahwa waktu kiper veteran itu di Tyneside mungkin sudah mendekati akhir. Berbicara kepada wartawan setelah kemenangan pramusim Newcastle 2-1 atas Valencia di Stadion Mestalla, pelatih asal Jerman itu terbuka mengenai pembicaraan yang telah ia lakukan dengan mantan pemain Burnley tersebut. Meski Pope menghadiri pertandingan di Spanyol, ia menjadi salah satu nama yang tidak masuk skuad pada hari pertandingan, yang langsung memicu spekulasi kuat mengenai potensi kepergian sebelum tenggat waktu transfer.
Saat ditanya secara langsung mengenai status pemain berusia 34 tahun itu di klub, Jaissle mengungkapkan bahwa sudah ada dialog yang jelas terkait prospeknya untuk tahun mendatang. "Saya sudah berbicara dengan Nick," kata Jaissle. "Saya sangat menghargai apa yang telah ia lakukan dalam kariernya sejauh ini. Dia tahu betul situasinya saat ini dan kami harus menyikapinya dengan cara terbaik, tetapi saya selalu menghargai sang pemain dan pribadi di balik itu."
- Getty Images Sport
Celtic muncul sebagai kandidat terdepan untuk Pope
Dengan Newcastle siap mendengarkan tawaran, raksasa Skotlandia Celtic muncul sebagai tujuan mengejutkan bagi kiper veteran itu. Celtic saat ini sedang mencari sosok baru di bawah mistar menyusul pensiunnya kiper legendaris Denmark Kasper Schmeichel. Meski Vil Sinisalo mengambil alih tugas utama pada Maret, Martin O'Neill diyakini ingin menambah pengalaman ke dalam skuadnya, terutama saat Celtic berupaya menyeimbangkan dominasi domestik dengan penampilan kompetitif di kompetisi Eropa.
Aspek finansial dari kesepakatan potensial itu juga membuat Pope menjadi opsi menarik bagi Celtic. Newcastle disebut bersedia menerima biaya transfer di kisaran £5 juta untuk melepas pemain bergaji tinggi itu dari beban tagihan gaji mereka, angka yang merupakan keuntungan besar untuk pemain dengan rekam jejak seperti dirinya.
Era baru di St James Park seiring para pemain muda datang
Keputusan untuk memasukkan Pope ke daftar transfer menandai perubahan tegas dalam perencanaan jangka panjang Newcastle di bawah rezim saat ini. Selama beberapa musim, Pope dianggap sebagai kiper utama yang tak terbantahkan, memainkan peran penting dalam transformasi klub menjadi penantang Liga Champions dan laju mereka ke final Carabao Cup. Namun, serangkaian kesalahan besar dalam 12 bulan terakhir yang dipadukan dengan masalah kebugaran membuat tim rekrutmen memprioritaskan darah segar di posisi tersebut.
Perombakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menurunkan rata-rata usia skuad sambil memastikan distribusi bola yang lebih baik dan atribut penjaga gawang modern yang sesuai dengan pendekatan taktik Jaissle.
- Getty Images Sport
Mengevaluasi warisan seorang andalan Newcastle
Jika Pope benar-benar hengkang ke Celtic atau peminat lain dalam beberapa pekan ke depan, ia akan meninggalkan warisan berupa konsistensi luar biasa di tengah periode pertumbuhan pesat Newcastle. Sejak kedatangannya pada 2022, ia menjadi bagian fundamental dari lini pertahanan yang membantu mengamankan dua finis empat besar dan membawa kembali sepakbola Eropa ke Tyneside. Penampilannya kerap menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan ketat, dan pengalamannya sangat penting dalam membimbing para bek muda klub dalam laga-laga bertekanan tinggi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami