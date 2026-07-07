Matt Freese melakukan kesalahan fatal, Christian Pulisic tampil kurang meyakinkan, dan Belgia yang penuh semangat mengungkap kelemahan USMNT - Lima hal yang membuat segalanya berantakan bagi tim Amerika dalam kegagalan mereka di Piala Dunia

SEATTLE -- Sebelum masuk ke inti pembahasan, sedikit kejujuran: agak konyol jika kita terlalu memperumit analisis pasca-pertandingan seperti ini terkait kekalahan tim nasional pria AS dari Belgia. Ini seperti mencoba mengurai hukum fisika di balik seseorang yang tertabrak kereta api. Tentu saja ada detail-detail yang layak dibahas, tapi inti utamanya cukup jelas: mereka tertabrak kereta api, sialan.

Itulah cara terbaik, secara metaforis, untuk menggambarkan tersingkirnya USMNT dari Piala Dunia. Kejadiannya mendadak dan menyakitkan, tapi bukan tanpa sebab. Segalanya tampak berjalan lancar hingga, tiba-tiba saja, tidak lagi. Satu per satu, fondasi USMNT runtuh, berujung pada kekalahan 4-1 yang sebenarnya bahkan tidak terlalu ketat.

Kamu tidak kalah 4-1 hanya karena satu atau dua kesalahan kecil; kamu kalah seperti itu karena tim lawan lebih baik. Itulah kenyataan sederhananya, seberat apa pun bagi USMNT untuk menerimanya. Bahkan manajer Mauricio Pochettino pun mengakuinya.

"Belgia lebih baik dari kami, dan itu saja. Ini sangat jelas," kata Pochettino.

Itulah sebabnya USMNT harus pulang, sementara Belgia akan bertolak ke Los Angeles untuk melangkah ke babak berikutnya.

Tapi, di mana keunggulan mereka? Mengapa segalanya berjalan begitu buruk bagi USMNT? GOAL mengulasnya...