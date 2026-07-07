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USMNT Five Keys GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Matt Freese melakukan kesalahan fatal, Christian Pulisic tampil kurang meyakinkan, dan Belgia yang penuh semangat mengungkap kelemahan USMNT - Lima hal yang membuat segalanya berantakan bagi tim Amerika dalam kegagalan mereka di Piala Dunia

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium

Kegagalan tim tersebut di Piala Dunia tidak disebabkan oleh satu momen tertentu, melainkan oleh serangkaian faktor yang membuat mereka harus tersingkir pada hari itu

SEATTLE -- Sebelum masuk ke inti pembahasan, sedikit kejujuran: agak konyol jika kita terlalu memperumit analisis pasca-pertandingan seperti ini terkait kekalahan tim nasional pria AS dari Belgia. Ini seperti mencoba mengurai hukum fisika di balik seseorang yang tertabrak kereta api. Tentu saja ada detail-detail yang layak dibahas, tapi inti utamanya cukup jelas: mereka tertabrak kereta api, sialan.

Itulah cara terbaik, secara metaforis, untuk menggambarkan tersingkirnya USMNT dari Piala Dunia. Kejadiannya mendadak dan menyakitkan, tapi bukan tanpa sebab. Segalanya tampak berjalan lancar hingga, tiba-tiba saja, tidak lagi. Satu per satu, fondasi USMNT runtuh, berujung pada kekalahan 4-1 yang sebenarnya bahkan tidak terlalu ketat.

Kamu tidak kalah 4-1 hanya karena satu atau dua kesalahan kecil; kamu kalah seperti itu karena tim lawan lebih baik. Itulah kenyataan sederhananya, seberat apa pun bagi USMNT untuk menerimanya. Bahkan manajer Mauricio Pochettino pun mengakuinya.

"Belgia lebih baik dari kami, dan itu saja. Ini sangat jelas," kata Pochettino.

Itulah sebabnya USMNT harus pulang, sementara Belgia akan bertolak ke Los Angeles untuk melangkah ke babak berikutnya.

Tapi, di mana keunggulan mereka? Mengapa segalanya berjalan begitu buruk bagi USMNT? GOAL mengulasnya...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bermain dengan rasa takut

    Semua orang berusaha memberikan penjelasan mengapa timnas AS tampil begitu lesu, tetapi terkadang penjelasan terbaik justru yang paling jelas: mereka merasakan tekanan.

    "Seandainya saja aku punya jawabannya sekarang," kata Tyler Adams saat ditanya mengapa segalanya berantakan. "Aku tidak tahu."

    Dengan lebih dari 30 juta penonton di rumah, termasuk banyak kritikus yang berharap tim ini kalah, mereka akhirnya menyerah. Ini adalah cara termudah untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam pertandingan ini. Hal ini menjelaskan mengapa ada begitu banyak kesalahan, baik besar maupun kecil. Kesalahan-kesalahan itu bersifat fisik, tetapi kekurangannya ada pada mental.

    Apakah itu akibat momen tersebut? Apakah karena gugup menghadapi tim yang pernah menghancurkan mereka beberapa bulan lalu? Apakah karena keterlibatan Gedung Putih, reaksi media sosial, atau kesadaran mendadak bahwa tim ini telah berubah dari yang disukai menjadi kontroversial? Sebenarnya tidak terlalu penting, bukan? Pada akhirnya, semua itu terbukti terlalu berat untuk ditanggung oleh tim ini.

    Mengingat semua tekanan tersebut, Anda bisa memahami mengapa hal itu bisa terjadi, tetapi itu tidak membuat perasaan menjadi lebih baik.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para bintang tidak pernah bisa menemukan ritme permainan mereka

    Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari musim panas ini, itu adalah bahwa para bintanglah yang menentukan jalannya Piala Dunia. Lihatlah tim-tim yang tampil gemilang di turnamen ini, dan Anda tidak akan terkejut dengan nama-nama pemain yang mengantarkan mereka meraih kesuksesan. Agar tim Anda bisa menang di Piala Dunia, para pemain terbaik Anda tidak cukup hanya bermain sesuai kemampuan mereka; mereka harus meningkatkan performa mereka.

    Hal itu tidak terjadi pada timnas AS.

    Christian Pulisic, ikon tim ini, kehilangan bola sebanyak 11 kali. Kemudian, tak lama setelah Belgia memperlebar keunggulan menjadi 3-1, ia harus ditarik keluar karena cedera. Pulisic, seorang pemain berbakat, tak pernah mampu menggalang semangat tim ini. Sejujurnya, ia sama sekali tak memberikan dampak yang berarti.

    "Saya percaya pada rekan-rekan saya apa pun yang terjadi, dan kami tetap percaya sampai akhir," kata Pulisic. "Ya, turnamen ini benar-benar menyebalkan dengan cedera sebelumnya dan kemudian cedera lain seperti ini sekarang. Ya, itu menyebalkan. Itu berat. Sulit bagi saya untuk menghadapinya."

    Tentu saja, Pulisic tidak sendirian. Balogun, yang menjadi sorotan saat ini, sama sekali tidak terlibat. Weston McKennie, yang begitu dominan di lini tengah dalam empat pertandingan pertama, terlihat benar-benar tidak dalam performa terbaiknya saat ia sering salah mengoper bola dan berada di posisi yang salah. Bahkan Chris Richards, pilar pertahanan tim ini, membuat kesalahan fatal yang mengakhiri pertandingan. Mereka mungkin saja empat pemain terbaik USMNT. Tak satu pun dari mereka tampil baik.

    Anda tidak bisa menang dengan cara seperti itu. Para bintang harus menentukan arah permainan, dan ketika arahnya “buruk”, itulah cara sebuah tim hancur berantakan.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesalahan di lini pertahanan

    Sepanjang hampir seluruh musim panas, pertahanan USMNT sebenarnya tampil cukup baik. Meskipun sempat dianggap sebagai titik lemah menjelang turnamen ini, kenyataannya tidak demikian—tim ini hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan yang dimainkan dengan skuad lengkap. Lalu, semuanya terjadi sekaligus. Tak ada yang luput dari kesalahan.

    Sergino Dest, yang bermain sebagai sayap/bek sayap, menjalani pertandingan terburuk dalam kariernya bersama USMNT, dan kegagalannya menghalau bola yang memantul pada gol pertama Belgia akan terus menghantuinya. Tim Ream, yang biasanya begitu kokoh sebagai kapten tim ini, akhirnya tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali melakukan kesalahan yang berujung pada gol. Antonee Robinson tidak pernah terlihat benar-benar tenang, dan Richards, seperti yang telah disebutkan, melakukan kesalahan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

    Tentu saja, rekan-rekan di sekitar mereka juga tidak membantu. Lini tengah USMNT nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun, dan tekanan dari lini depan lawan umumnya dapat diatasi dengan mudah. Dalam pertandingan ini, yang merupakan pertandingan pertama di mana USMNT menghadapi tim yang benar-benar mampu bermain, barisan pertahanan pun runtuh.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Momen ini menyakitkan'

    Gol ini dipisahkan dari yang lain, bukan karena kualitasnya lebih buruk daripada yang lain—meski memang buruk. Tidak, kesalahan fatal Matt Freese masuk dalam kategori tersendiri karena itulah momen ketika impian itu sirna.

    Timnas AS merespons dengan cukup baik terhadap gol pertama Belgia, dengan mencetak gol balasan melalui Malik Tillman. Bahkan setelah kebobolan gol kedua, AS tampil dengan semangat setelah babak pertama berakhir, setidaknya sebagian berkat masuknya Gio Reyna. Pada menit-menit awal babak kedua itu, Timnas AS memang tertinggal satu gol, tetapi mereka masih memiliki harapan. Semakin lama keadaan itu bertahan, semakin besar potensi untuk membangun momentum.

    Lalu harapan itu sirna dalam sekejap. Dengan kesalahan Freese, semangat yang sedang dibangun USMNT seketika lenyap. Belgia unggul 3-1, Pulisic ditarik keluar karena cedera, dan sejujurnya, tak ada jalan kembali. Situasinya sudah suram sebelum kesalahan Freese; setelah itu, pertandingan sudah berakhir.

    “Tentu saja saya kecewa karena keterlibatan saya dalam kesalahan dan penilaian yang salah pada gol ketiga,” kata Freese setelah pertandingan. “Itu bagian dari posisi saya. Saya tahu rekan-rekan di depan saya telah melakukan segalanya hari ini untuk meraih kemenangan, dan saya sangat bangga pada mereka. Saya berharap, tentu saja, momen itu berbeda, dan berharap hasilnya pun berbeda.

    "Ini menyakitkan. Momen ini menyakitkan. Momen ini lebih menyakitkan, lebih menusuk, daripada mungkin momen mana pun dalam hidup saya."


  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lawan yang sesungguhnya (dan bersemangat)

    Ya, timnas AS memang mengalahkan beberapa tim bagus musim panas ini. Namun, Belgia berada di kelas yang berbeda. Mereka mungkin bukan tim terbaik yang tersisa di turnamen ini, tetapi jelas berada satu tingkat di atas AS.

    Selain bakat mereka yang jelas terlihat, Belgia tampaknya juga bersemangat sebelum pertandingan. Mereka memasuki babak 16 besar dengan kondisi yang tampak sedikit terpecah belah. Mereka belum benar-benar tampil bagus sejauh ini di turnamen ini, generasi emas mereka sudah mulai menua, dan ada persaingan serta masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun di dalam kelompok itu. Namun, tiba-tiba, mereka diberi sesuatu untuk disatukan: USMNT dan perlakuan istimewa yang tampaknya mereka terima dari FIFA.

    Tim seperti Belgia tidak membutuhkan motivasi tambahan, tetapi mereka tetap mendapatkannya. Mereka memasuki pertandingan dengan tekad kuat, penuh energi, dan mungkin merasa sedikit diabaikan.

    “Dalam beberapa hari terakhir, kami tidak dihormati di sini, di Amerika Serikat,” kata kiper Thibaut Courtois. “Ada yang mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan kami dengan mudah, tetapi saya pikir hari ini kami telah menunjukkan bahwa kami adalah tim yang bagus. Kami memainkan pertandingan yang hebat.

    "Saya mengerti bahwa mereka ingin menciptakan antusiasme di Amerika Serikat, tetapi hari ini saya lebih yakin akan kemenangan kami daripada saat melawan Senegal, yang memiliki tim yang lebih baik daripada Amerika Serikat.”

    Setelah pertandingan, Belgia merayakan kemenangan di ruang ganti dengan mendengarkan lagu “YMCA” dan menirukan tarian khas Donald Trump. Mereka berhak untuk bersuka cita, karena telah membuktikan bahwa mereka lebih unggul dari USMNT dalam segala hal.

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