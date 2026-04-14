Matt Crocker meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS untuk menjabat di Arab Saudi menjelang Piala Dunia
Apa yang terjadi
Dalam jangka pendek, posisi Crocker akan diisi oleh asisten direktur olahraga Oguchi Onyewu, kepala pengembangan tim putri Tracey Kevins, dan COO Dan Helfrich sementara federasi mulai mencari penggantinya.
Helfrich akan memimpin operasional olahraga sambil bekerja sama dengan CEO dan Sekretaris Jenderal JT Batson serta Presiden Cindy Parlow Cone untuk mengevaluasi langkah-langkah selanjutnya. Pelatih Tim Nasional Pria AS Mauricio Pochettino dan Manajer Tim Nasional Wanita AS Emma Hayes, di sisi lain, juga akan bekerja sama dengan kelompok tersebut untuk terus mengembangkan struktur olahraga yang telah ada sementara Crocker melakukan transisi keluar dari federasi.
Pengaruh Crocker
Crocker awalnya bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola AS pada tahun 2023 dan berperan dalam tiga penunjukan pelatih utama: Hayes, Pochettino, dan Gregg Berhalter. Setelah awalnya menggantikan Earnie Stewart pasca Piala Dunia 2022, tugas pertama Crocker adalah menunjuk pelatih USMNT, dan ia kembali memilih Berhalter untuk periode kedua meskipun ada kontroversi pasca turnamen di Qatar. Berhalter memimpin tim hingga Copa America 2024, dan setelah tersingkir di babak grup pada turnamen tersebut, federasi mengambil langkah besar dengan mendatangkan Pochettino menjelang Piala Dunia.
Di sisi tim wanita, Crocker juga mengambil langkah berani dengan merekrut Hayes, yang langsung membawa tim meraih medali emas Olimpiade. Di bawah kepemimpinan Hayes, USWNT telah mengukuhkan diri sebagai kekuatan utama di sepak bola wanita dan akan menjadi salah satu favorit di Piala Dunia 2027.
Selain itu, ia memainkan peran kunci dalam mendirikan Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola AS Arthur M. Blank di luar Atlanta dan membantu mengembangkan visi olahraga "The U.S. Way" sambil mendefinisikan ulang jalur pengembangan pemain.
Pria asal Wales ini kini akan bergabung dengan federasi sepak bola Arab Saudi yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia mereka sendiri, karena mereka akan menjadi tuan rumah turnamen 2034.
Apa yang dikatakan
"Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari U.S. Soccer selama periode yang begitu penting bagi olahraga ini di negara ini,” kata Crocker. “Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah memberi saya kesempatan untuk bekerja sama di seluruh Federasi, mulai dari para pelatih dan pemain hingga staf teknis dan administrasi kami. Saya bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama dan yakin bahwa tim yang ada saat ini akan terus memajukan olahraga ini serta meraih kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan.”
Batson menambahkan: “Selama beberapa tahun terakhir, U.S. Soccer telah berkembang secara signifikan di setiap bagian organisasi olahraga kami, dan kami berterima kasih kepada Matt atas perannya dalam kemajuan tersebut. Matt membantu memandu langkah-langkah penting di seluruh organisasi olahraga kami, dan kami berterima kasih atas kontribusinya. Kami yakin dengan strategi, tim kepemimpinan, pelatih, dan staf teknis kami. Kami akan terus membangun struktur yang tepat untuk masa depan, dan kami berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kepergian Crocker diperkirakan tidak akan terlalu memengaruhi persiapan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) menjelang Piala Dunia, yang secara umum sudah hampir rampung menjelang turnamen mendatang. Daftar pemain tim akan diumumkan pada 26 Mei, sebelum tim menjalani latihan di fasilitas baru di Atlanta menjelang turnamen.