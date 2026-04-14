Matt Crocker meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS untuk menjabat di Arab Saudi menjelang Piala Dunia

Crocker awalnya bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola AS pada tahun 2023 dan berperan dalam tiga penunjukan pelatih utama: Hayes, Pochettino, dan Gregg Berhalter. Setelah awalnya menggantikan Earnie Stewart pasca Piala Dunia 2022, tugas pertama Crocker adalah menunjuk pelatih USMNT, dan ia kembali memilih Berhalter untuk periode kedua meskipun ada kontroversi pasca turnamen di Qatar. Berhalter memimpin tim hingga Copa America 2024, dan setelah tersingkir di babak grup pada turnamen tersebut, federasi mengambil langkah besar dengan mendatangkan Pochettino menjelang Piala Dunia.

Di sisi tim wanita, Crocker juga mengambil langkah berani dengan merekrut Hayes, yang langsung membawa tim meraih medali emas Olimpiade. Di bawah kepemimpinan Hayes, USWNT telah mengukuhkan diri sebagai kekuatan utama di sepak bola wanita dan akan menjadi salah satu favorit di Piala Dunia 2027.

Selain itu, ia memainkan peran kunci dalam mendirikan Pusat Pelatihan Nasional Sepak Bola AS Arthur M. Blank di luar Atlanta dan membantu mengembangkan visi olahraga "The U.S. Way" sambil mendefinisikan ulang jalur pengembangan pemain.

Pria asal Wales ini kini akan bergabung dengan federasi sepak bola Arab Saudi yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia mereka sendiri, karena mereka akan menjadi tuan rumah turnamen 2034.