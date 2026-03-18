"Matikan Semangat" dan "Aib bagi Afrika": Sadio Mane dan seluruh Senegal marah karena pencabutan gelar Piala Afrika

"Apa yang terjadi di sini sudah keterlaluan. Ini bukanlah sepak bola yang kita perjuangkan, dan bukan Afrika yang kita yakini," tulis mantan pemain Bayern Munich, Sadio Mane (AL-Nassr), dalam sebuah pernyataan di Instagram: "Ada terlalu banyak korupsi dalam olahraga kita, dan hal itu mematikan semangat jutaan penggemar di seluruh benua. Para pemain memberikan segalanya di lapangan, tetapi keputusan di luar lapanganlah yang menentukan hasil pertandingan dan gelar juara."

Mane mengaku "sangat kecewa". Negaranya, sepak bola Afrika, dan para penggemar layak mendapatkan "yang lebih baik, keadilan, transparansi, dan rasa hormat". Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Senegal mengumumkan akan "segera mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga Internasional (CAS) di Lausanne" dan menyebut keputusan tersebut sebagai "keputusan yang tidak adil, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak dapat diterima, yang mencoreng nama baik sepak bola Afrika".

Sekretaris Jenderal Abdoulaye Seydou Sow menambahkan dalam siaran radio pemerintah RTS: "Kami akan menghubungi pengacara kami dan mengajukan banding. Kami tidak akan mundur. Hukum ada di pihak kami." Keputusan tersebut merupakan "aib bagi Afrika".