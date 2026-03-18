Pada hari Selasa, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah meninjau ulang hasil final Piala Afrika 2025 yang diwarnai kerusuhan, mencabut gelar juara dari Senegal, dan menyerahkannya kepada lawan mereka, Maroko. Hal ini disambut dengan ketidakpahaman yang mendalam dari pihak pemenang pertandingan.
"Matikan Semangat" dan "Aib bagi Afrika": Sadio Mane dan seluruh Senegal marah karena pencabutan gelar Piala Afrika
"Apa yang terjadi di sini sudah keterlaluan. Ini bukanlah sepak bola yang kita perjuangkan, dan bukan Afrika yang kita yakini," tulis mantan pemain Bayern Munich, Sadio Mane (AL-Nassr), dalam sebuah pernyataan di Instagram: "Ada terlalu banyak korupsi dalam olahraga kita, dan hal itu mematikan semangat jutaan penggemar di seluruh benua. Para pemain memberikan segalanya di lapangan, tetapi keputusan di luar lapanganlah yang menentukan hasil pertandingan dan gelar juara."
Mane mengaku "sangat kecewa". Negaranya, sepak bola Afrika, dan para penggemar layak mendapatkan "yang lebih baik, keadilan, transparansi, dan rasa hormat". Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Senegal mengumumkan akan "segera mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga Internasional (CAS) di Lausanne" dan menyebut keputusan tersebut sebagai "keputusan yang tidak adil, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak dapat diterima, yang mencoreng nama baik sepak bola Afrika".
Sekretaris Jenderal Abdoulaye Seydou Sow menambahkan dalam siaran radio pemerintah RTS: "Kami akan menghubungi pengacara kami dan mengajukan banding. Kami tidak akan mundur. Hukum ada di pihak kami." Keputusan tersebut merupakan "aib bagi Afrika".
Final Piala Afrika: Pertandingan beberapa kali terancam dibatalkan
Pathe Ciss menjadi salah satu pemain Senegal pertama yang menanggapi berita tersebut. Gelandang Rayo Vallecano itu menulis dalam sebuah postingan diXyang disertai beberapa foto dirinya bersama medali dan piala, menanggapi skor baru 3-0 untuk Maroko: "Kalian bisa saja memberi tiga gol lagi kepada para cengeng itu."
Keputusan ini diambil sebagai akibat dari kerusuhan selama pertandingan final pada 18 Januari di Rabat, yang nyaris dibatalkan. Setelah wasit memberikan penalti untuk Maroko di menit-menit akhir, para pemain Senegal sempat meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Setelah jeda yang cukup lama, pertandingan dilanjutkan, sebelum Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dan Pape Gueye (94.) mencetak gol penentu kemenangan 1-0 untuk Senegal.
CAF menilai perilaku para pemain Senegal sebelum tendangan penalti Diaz sebagai pelanggaran terhadap Pasal 82 dan 84 dan mengabulkan banding yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Maroko. Selain itu, kekacauan meletus di tribun penonton, yang juga berpotensi menyebabkan pertandingan dihentikan. Pasukan keamanan mencegah para pendukung Senegal menyerbu lapangan.
- AFP
Maroko menanggapi keputusan CAF dengan tenang
"Komisi Banding CAF telah memutuskan bahwa sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Piala Afrika CAF (AFCON), pertandingan final TotalEnergies Piala Afrika CAF (AFCON) Maroko 2025 ("pertandingan") dianggap kalah bagi tim nasional Senegal dan hasil pertandingan tersebut dinyatakan 3-0 untuk kemenangan Federation Royale Marocaine de Football (FRMF)," demikian bunyi pernyataan resmi CAF.
Federasi Maroko kemudian menanggapi dengan tenang: "Tindakan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk meragukan prestasi olahraga tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, melainkan hanya untuk menuntut penerapan peraturan kompetisi."
Piala Afrika: Lima juara terakhir
Tahun Negara 2026 Maroko 2024 Pantai Gading 2022 Senegal 2019 Aljazair 2017 Kamerun