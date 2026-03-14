Matic: "Saya hengkang dari Roma hanya karena kurangnya rasa hormat dari para petinggi klub"

Nemanja Matic, gelandang asal Serbia kelahiran 1988, yang kini bermain untuk Sassuolo dan pernah menjadi bintang di klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, dan Roma, berbagi pengalamannya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik dari wawancara tersebut.

Anda telah bermain di banyak tim. Adakah satu yang terasa paling dekat dengan hati Anda?

"Saya membawa sesuatu dari setiap pengalaman, setiap kota, setiap klub. Di United saya bermain selama lima tahun dan wajar jika saya lebih sering memikirkan tim itu, tetapi semuanya penting bagi saya."

Jadi, termasuk Roma juga

"Saya mencintai para pendukung Giallorossi. Mereka pantas mendapatkan lebih banyak. Stadion selalu penuh, dan Anda bisa merasakan gairah mereka. Mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar setiap tahun, namun hal itu tidak terjadi sudah terlalu lama. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pertumbuhan tim. Saya pergi hanya karena kurangnya rasa hormat dari para petinggi yang telah menjanjikan hal-hal yang tidak terwujud. Terlalu banyak penundaan saat perpanjangan kontrak. Itu soal prinsip, saya bukan lagi anak-anak. Di Roma, mereka hanya memikirkan kontrak tahunan, dan saya memilih proyek lain."