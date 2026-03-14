Matic: "Saya hengkang dari Roma hanya karena kurangnya rasa hormat dari para petinggi klub"

Mourinho pernah menjadi pelatihnya di Chelsea, Manchester United, dan Roma. Apakah dia selalu sama seperti biasanya?
"Tidak, di Roma dia lebih tenang. Mourinho adalah sosok yang luar biasa dan dia menyadari bahwa generasi muda berbeda dari generasi kita."
Apa yang telah berubah?
"Tekanan dan cara mengatasinya. Media sosial telah mengubah segalanya. Bagi para pemain muda sekarang lebih sulit: siapa pun merasa bisa memberikan informasi dan membuka saluran YouTube untuk memberikan penilaian, mungkin tanpa memiliki kompetensi yang cukup. Tidak mudah untuk fokus pada pekerjaan dan tetap tenang. Ketika saya berusia dua puluh tahun, saya membaca koran dan mencari kolom penilaian. Hanya satu, dua, atau tiga orang yang membicarakan saya. Cukup. Sekarang semua orang mengatakan dan menulis apa yang mereka inginkan, tetapi masalahnya adalah para pemain muda membacanya. Jadi, di satu situs Anda mendapat nilai tinggi, di situs lain Anda mendapat nilai rendah dan Anda tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi."
Bagaimana hubungan Anda dengan Conte?
"Sangat baik: pelatih hebat dan pria hebat. Butuh waktu adaptasi karena dia ingin melakukan latihan ganda yang tidak biasa di Inggris. Namun, dia memahami situasinya, kami saling memahami, dan kami memenangkan Liga Premier."