Matic Sassuolo Serie A

Matic: "Saya hengkang dari Roma hanya karena kurangnya rasa hormat dari para petinggi klub"

Gelandang asal Serbia itu berkata: "Saya sangat menyayangi para pendukung Giallorossi. Mereka layak mendapatkan lebih dari ini."

Nemanja Matic, gelandang asal Serbia kelahiran 1988, yang kini bermain untuk Sassuolo dan pernah menjadi bintang di klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, dan Roma, berbagi pengalamannya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik dari wawancara tersebut.

Anda telah bermain di banyak tim. Adakah satu yang terasa paling dekat dengan hati Anda?

"Saya membawa sesuatu dari setiap pengalaman, setiap kota, setiap klub. Di United saya bermain selama lima tahun dan wajar jika saya lebih sering memikirkan tim itu, tetapi semuanya penting bagi saya."

Jadi, termasuk Roma juga

"Saya mencintai para pendukung Giallorossi. Mereka pantas mendapatkan lebih banyak. Stadion selalu penuh, dan Anda bisa merasakan gairah mereka. Mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar setiap tahun, namun hal itu tidak terjadi sudah terlalu lama. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pertumbuhan tim. Saya pergi hanya karena kurangnya rasa hormat dari para petinggi yang telah menjanjikan hal-hal yang tidak terwujud. Terlalu banyak penundaan saat perpanjangan kontrak. Itu soal prinsip, saya bukan lagi anak-anak. Di Roma, mereka hanya memikirkan kontrak tahunan, dan saya memilih proyek lain."

  • MOURINHO DAN CONTE

    Mourinho pernah menjadi pelatihnya di Chelsea, Manchester United, dan Roma. Apakah dia selalu sama seperti biasanya?

    "Tidak, di Roma dia lebih tenang. Mourinho adalah sosok yang luar biasa dan dia menyadari bahwa generasi muda berbeda dari generasi kita."

    Apa yang telah berubah? 

    "Tekanan dan cara mengatasinya. Media sosial telah mengubah segalanya. Bagi para pemain muda sekarang lebih sulit: siapa pun merasa bisa memberikan informasi dan membuka saluran YouTube untuk memberikan penilaian, mungkin tanpa memiliki kompetensi yang cukup. Tidak mudah untuk fokus pada pekerjaan dan tetap tenang. Ketika saya berusia dua puluh tahun, saya membaca koran dan mencari kolom penilaian. Hanya satu, dua, atau tiga orang yang membicarakan saya. Cukup. Sekarang semua orang mengatakan dan menulis apa yang mereka inginkan, tetapi masalahnya adalah para pemain muda membacanya. Jadi, di satu situs Anda mendapat nilai tinggi, di situs lain Anda mendapat nilai rendah dan Anda tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi."

    Bagaimana hubungan Anda dengan Conte? 

    "Sangat baik: pelatih hebat dan pria hebat. Butuh waktu adaptasi karena dia ingin melakukan latihan ganda yang tidak biasa di Inggris. Namun, dia memahami situasinya, kami saling memahami, dan kami memenangkan Liga Premier."

  • SASSUOLO

    Bagaimana Sassuolo bisa meyakinkan Anda?

    "Dengan pertemuan yang menyenangkan di Milan. Bersama saya ada Giovanni Carnevali dan Fabio Grosso. Mereka menjelaskan bagaimana klub ini beroperasi, serta pentingnya para pemain muda. Lalu saya melihat pusat olahraga yang luar biasa: bagi saya, berlatih di tempat yang saya sukai adalah hal yang penting. Sangat menyenangkan memiliki banyak pemain muda di sekitar, saya bisa membantu, menjelaskan beberapa hal, dan membantu mereka berkembang. Saat musim berakhir, kita akan membicarakannya lagi. Sassuolo tahu bahwa jika saya bahagia, saya tidak akan ragu untuk terus maju." 

    Apakah Anda sudah mengatakan kepada Carnevali bahwa Anda ingin bermain di kompetisi piala lagi? 

    "Carnevali tahu itu dan dia juga ingin bermain di kompetisi piala. Dalam sebulan saya menyadari bahwa bertahan di liga tidak bisa menjadi satu-satunya tujuan kami, namun untuk berkembang dibutuhkan waktu. Lagipula, Sassuolo baru saja kembali dari Serie B."

