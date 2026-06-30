AFP
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Matheus Cunha melontarkan ejekan pedas berisikan lima kata kepada bintang Jepang yang mempertanyakan kemampuan Neymar dan timnas Brasil menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia
Brasil berhasil melakukan comeback dramatis untuk lolos ke babak 16 besar
Brasil berhasil bangkit dari ketertinggalan di awal pertandingan untuk mengalahkan Jepang dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia. Kaishu Sano membawa Jepang unggul secara mengejutkan sebelum pertandingan memasuki menit ke-30, sehingga tim asuhan Carlo Ancelotti berada di bawah tekanan di Houston.
Selecao tampil lebih baik setelah jeda dan menyamakan kedudukan melalui Casemiro pada menit ke-56. Gabriel Martinelli kemudian memastikan kemenangan dramatis 2-1 pada menit ke-96, dengan tendangan jarak dekatnya yang melewati garis gawang setelah membentur tiang. Setelah peluit akhir dibunyikan, Cunha menghampiri penyerang Jepang Shiogai menyusul komentar prapertandingan yang telah menambah ketegangan dalam laga tersebut.
Pernyataan Shiogai memicu reaksi dari Brasil
Menjelang pertandingan, pembicaraan didominasi oleh penilaian Shiogai mengenai posisi Brasil saat ini di kancah sepak bola internasional. Ia menyatakan bahwa Selecao tidak lagi dihormati seperti dulu, dan mengatakan Neymar "tidak lagi seperti dulu". Komentarnya kemudian digambarkan oleh Ancelotti sebagai "permainan psikologis", namun tampaknya hal itu justru memberikan motivasi tambahan bagi skuad Brasil.
Shiogai berkata: “Saya jarang mendengar kabar tentang Brasil akhir-akhir ini. Dulu Brasil adalah tim raksasa, tapi kini hanya Prancis dan Argentina yang kuat.”
Setelah kemenangan Brasil, Cunha terlihat mengacungkan lima jari sebagai referensi terhadap lima gelar Piala Dunia Brasil sebelum melontarkan ejekan lima kata kepada Shiogai: “Lima Piala Dunia... kau kecil!”
Ancelotti memuji semangat juang Brasil
Saat merefleksikan kemenangan dan keriuhan seputar pertandingan tersebut, Ancelotti memuji cara skuadnya mengatasi tekanan. Pelatih asal Italia itu menyoroti pentingnya para pemain cadangannya, yang terbukti menjadi penentu saat Selecao merebut kembali kendali pertandingan di menit-menit akhir.
Ancelotti mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan: "Kami memiliki banyak opsi, baik di bangku cadangan maupun di lapangan. Jepang bukanlah tim yang mudah. Mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik dan bermain sangat intens. Fakta bahwa kami pantas menang sangatlah penting."
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Brasil kini mengalihkan fokusnya ke babak berikutnya
Brasil kini melaju ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri yang kembali meningkat setelah berhasil membalikkan keadaan di tengah tekanan. Penampilan mereka di babak kedua memberikan harapan, namun ujian yang lebih berat menanti, dengan Pantai Gading atau Norwegia sebagai lawan berikutnya di babak gugur.