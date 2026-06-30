Matheus Cunha melontarkan ejekan pedas berisikan lima kata kepada bintang Jepang yang mempertanyakan kemampuan Neymar dan timnas Brasil menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia

Menjelang pertandingan, pembicaraan didominasi oleh penilaian Shiogai mengenai posisi Brasil saat ini di kancah sepak bola internasional. Ia menyatakan bahwa Selecao tidak lagi dihormati seperti dulu, dan mengatakan Neymar "tidak lagi seperti dulu". Komentarnya kemudian digambarkan oleh Ancelotti sebagai "permainan psikologis", namun tampaknya hal itu justru memberikan motivasi tambahan bagi skuad Brasil.

Shiogai berkata: “Saya jarang mendengar kabar tentang Brasil akhir-akhir ini. Dulu Brasil adalah tim raksasa, tapi kini hanya Prancis dan Argentina yang kuat.”

Setelah kemenangan Brasil, Cunha terlihat mengacungkan lima jari sebagai referensi terhadap lima gelar Piala Dunia Brasil sebelum melontarkan ejekan lima kata kepada Shiogai: “Lima Piala Dunia... kau kecil!”







