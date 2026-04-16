Getty
Mateus Mane seharga £50 juta? Harga yang diminta terlalu tinggi untuk wonderkid Wolves yang dikaitkan dengan Man Utd, sementara kegagalan di Everton dijadikan peringatan soal transfer
- Getty
Tuntutan Wolves: Harga yang ditetapkan untuk Mane yang sangat diunggulkan
Mane melakukan debut seniornya bersama Wolves pada akhir musim 2024-25. Ia mencatatkan penampilan pertamanya sebagai starter pada bulan Desember musim ini dan mencetak gol pertamanya saat mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut melawan West Ham dan Everton saat menyambut tahun 2026.
Remaja berbakat ini menjadi perbincangan hangat pada saat itu, dengan mulai bermunculannya kabar ketertarikan dari klub-klub besar di Inggris dan luar negeri. Mane, yang merupakan pemain timnas Portugal U-21, dianggap sebagai prospek paling menjanjikan, dengan potensi besar yang masih belum sepenuhnya terungkap dalam permainannya.
Wolverhampton tentu saja ingin memastikan bahwa, setidaknya untuk saat ini, merekalah yang akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan tersebut. Mereka enggan menyetujui penjualan - bahkan dengan ancaman degradasi dari Liga Premier yang tampaknya sudah di depan mata - dan dikabarkan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dalam upaya untuk menangkis setiap perhatian yang tidak diinginkan yang tertuju pada Mane.
Akankah Mane yang dikaitkan dengan Man Utd menjadi pemain seharga £50 juta?
Ketika ditanya apakah Mane pada akhirnya bisa bernilai £50 juta, mengingat ia masih seperti berlian mentah yang perlu diasah, mantan striker Wolves Goodman — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL — mengatakan: "Saya rasa hanya waktu yang akan membuktikannya. Saya rasa sampelnya masih terlalu sedikit. Jika saya adalah klub Liga Premier, atau klub mana pun di dunia saat ini, saya tidak melihat pemain seharga £50 juta.
“Yang saya lihat adalah seseorang dengan potensi yang sangat besar. Yang saya ketahui dari informasi orang dalam adalah bahwa dia rendah hati. Dia memiliki sikap yang bagus. Dia ingin bekerja keras. Dia ingin belajar. Dan dia ingin mencapai sejauh mungkin dalam kariernya. Jadi, itu semua adalah hal-hal yang fantastis untuk dimiliki oleh seorang pemain muda.
“Sekarang, jelas, dia sudah memiliki pengalaman di Liga Premier musim ini. Jika dia tetap di Wolves, dia akan bermain di Championship. Saya tidak ragu dia akan mendapat agen yang mengatakan bisa membawanya ke transfer besar musim panas ini dan seterusnya. Tapi, seperti semua pemain muda ini, kecuali dia pindah ke tempat di mana dia bisa bermain setiap pekan, tidak ada keraguan di benak saya bahwa dia akan lebih baik tetap di Wolves dan menjalani musim di Championship di mana dia kemungkinan besar bisa tampil lebih gemilang.
“Prospek yang sangat menjanjikan, pemain seharga £50 juta, belum saat ini. Potensinya pasti ada.”
- Getty/GOAL
Tanda-tanda peringatan: Situasi Mane disamakan dengan situasi Dibling
Mane bisa dimaklumi jika ingin memastikan dirinya tetap bermain di Liga Premier, mengingat ia jelas cukup mumpuni untuk bersinar di panggung tersebut, namun ada banyak sekali contoh pemain muda yang harus belajar dengan cara yang pahit bahwa rumput di tempat lain tidak selalu lebih hijau.
Ketika ditanyakan kepada Goodman bahwa Tyler Dibling - yang menarik perhatian saat Southampton terdegradasi musim lalu dan mendapatkan transfer senilai £35 juta ($48 juta) ke Everton, hanya untuk menjadi pemain cadangan bagi The Toffees - dapat dijadikan peringatan bagi Mane, mantan penyerang Molineux itu menambahkan: “Itu perbandingan yang sangat bagus. Itu benar-benar perbandingan yang sangat bagus karena mereka sangat, sangat mirip.
“Pemain muda, saya kira berusia 18 tahun, atau Tyler saat bermain untuk Southampton. Keduanya bermain di, mari kita jelaskan, tim Premier League yang lemah yang terus-menerus berjuang untuk meraih kemenangan setiap pekan. Namun, keduanya bersinar di tim-tim tersebut.
“Dan jadi ekspektasinya, pindahkan mereka ke tim yang lebih baik dikelilingi pemain-pemain yang lebih baik, dan mereka akan menjadi lebih baik. Dan itu sulit bagi Tyler Dibling. Saya sebenarnya sedikit merasa kasihan padanya terkait hal itu, mungkin semuanya terjadi sedikit terlalu cepat baginya.
“Bukan berarti jika Mateus Mane pindah, hasilnya akan persis sama, karena jelas, jika kita melihat sejarah, ada pemain muda yang pindah dan berhasil, serta memiliki karier yang cemerlang.
“Namun, pada saat ini, Tyler Dibling bisa menjadi perbandingan yang sangat baik untuk Mateus Mane dan apa yang mungkin terjadi jika Anda akhirnya bergabung dengan klub yang salah, yang tidak cocok untuk tahap karier Anda saat ini.”
Kontrak Mane: Kapan kontraknya di Molineux berakhir
Mane menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Wolves pada musim panas 2025, dengan durasi kontrak yang dilaporkan berlaku selama empat tahun. Kesepakatan tersebut akan membantu menjaga nilai pasarnya tetap tinggi dan memastikan bahwa tidak ada kesepakatan penjualan yang perlu disetujui dalam waktu dekat.
Dia pasti akan tampil secara reguler di Liga Premier pada suatu saat nanti, entah itu dengan seragam emas tua atau seragam berwarna lain, dan tidak ada alasan baginya untuk terburu-buru dalam proses tersebut mengingat masih banyak hal yang tampaknya menjanjikan dalam kariernya yang masih akan datang.