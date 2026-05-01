Mark Doyle

Mateus Mane: Mengapa baik Manchester United maupun Liverpool dikaitkan dengan pemain muda berbakat serba bisa dari Wolves

Wolves tidak akan bermain di Liga Premier musim depan — tapi Matheus Mane seharusnya ada di sana. Pemain berusia 18 tahun ini bisa dibilang menjadi satu-satunya secercah harapan di tengah suramnya situasi tim yang sudah hampir pasti terdegradasi sejak Natal. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dalam hal musim 2025-26 Wolves, ada periode sebelum Mane dan setelah Mane.

Sejak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti pada 27 Desember, gelandang serang serba bisa ini telah mengubah suasana di Molineux secara drastis. Ia telah memberi para penggemar alasan untuk terus mendukung Wolves, belum lagi keyakinan bahwa mereka mungkin benar-benar bisa bangkit kembali pada upaya pertama.

Tentu saja, hal itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan klub meyakinkan Mane untuk menghabiskan satu musim di Championship - dan itu tidak akan mudah, mengingat penampilannya di Premier League pada paruh kedua musim ini telah menarik perhatian beberapa klub elit Inggris.

Jadi, siapa sebenarnya Mane? Dari mana asalnya? Dan sejauh mana dia bisa melangkah dalam kariernya?...


  Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season Friendly

    Di sinilah semuanya bermula

    Mane lahir di Portugal dari orang tua asal Guinea-Bissau, dan beberapa kenangan masa kecil favoritnya adalah bermain sepak bola bersama kakak laki-lakinya, Marcos, serta teman-temannya di "lapangan kecil" di luar perpustakaan setempat.

    Dia mengatakan bahwa dia sering pulang dengan tubuh penuh luka dan memar, tetapi bertanding melawan anak-anak yang lebih tua tidak hanya membuatnya menjadi lebih tangguh, tetapi juga meningkatkan kemampuannya. Memang, sejak dia tiba di Moston, Manchester bersama ibunya pada tahun 2015, sudah terlihat jelas bahwa Mane yang saat itu berusia delapan tahun adalah anak yang sangat berbakat.

    Saat itu dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Inggris, tetapi dia membiarkan sepak bolanya yang berbicara untuknya, dan setelah menghabiskan waktu bersama City Select (program yang dijalankan oleh Manchester City), Manchester Cobras, Moston Brook, dan Bee Inspired Football Academy, dia direkomendasikan ke Rochdale pada tahun 2023 oleh seorang teman yang baru saja bergabung dengan klub tersebut.

    "Dia bilang ke manajer bahwa saya harus ikutan uji coba dan Tony Ellis langsung bilang dia mau merekrut saya setelah sesi latihan pertama saya!" ungkap Mane. "Saya pengen gabung di akademi, jadi saya tanda tangan kontrak dan mulai main secara reguler buat tim U-18."

    Kurang dari enam bulan kemudian, ia masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan tim senior di National League melawan Dagenham & Redbridge. Saat itu, usianya baru 16 tahun.

    "Anda bisa melihat perbedaannya dari akademi, beberapa dari mereka secara teknis sangat bagus, dan saya berasal dari tingkat akar rumput, jadi itu adalah langkah besar," jelas Mane. "Tapi saya ingin turun ke lapangan. Sayangnya, itu tidak terjadi, tetapi hal itu membuat saya semakin bersemangat. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri, bahwa saya terlahir untuk bermain."

    • Iklan

  • Kesempatan emas

    Pada Juni 2023, Wolves menunjuk Ellis sebagai kepala perekrutan akademi wilayah utara yang baru. Kurang lebih enam bulan kemudian, klub tersebut merekrut Mane setelah menjalani uji coba yang sukses.

    "Ketika saya datang ke Wolves, saya langsung berpikir, 'Ya, inilah tempatnya,'" kataMane kepada Sky Sports. "Saya berbicara dengan ibu dan ayah saya dan saya merasa seperti di rumah sendiri, bersama para pemain dan staf. Pada hari pertama saya datang, para pemain menyambut saya, mereka berbicara kepada saya seolah-olah saya sudah berada di sini sepanjang hidup saya. Staf juga menyambut saya dan selalu menanyakan apakah saya membutuhkan sesuatu."

    Mane merasa sama nyamannya di lapangan dan dipromosikan ke tim utama oleh mantan manajer Wolves, Vitor Pereira, yang pertama kali memasukkannya ke bangku cadangan untuk pertandingan melawan Fulham pada Februari tahun lalu. Dia juga menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Tottenham dan Manchester United sebelum, pada 10 Mei 2025, Mane mencatatkan sejarah sebagai debutan termuda di Premier League dalam sejarah Wolves saat dia masuk pada menit-menit akhir kekalahan 2-0 di kandang melawan Brighton.

    "Saya yakin dia akan menjadi kejutan di Inggris, di liga ini," kata Pereira kepada wartawan setelah pertandingan. "Dia adalah pemain berbakat dan pasti musim depan dia akan berada di tim utama bersama kami.

    "Dia bukan hanya berbakat, dia juga pekerja keras, dan pada momen itu dalam pertandingan, itu bukan sekadar memberinya menit bermain, melainkan karena saya yakin dia bisa melakukan sesuatu karena dia istimewa."

  • Bagaimana kabarnya?

    Terlepas dari pujian Pereira, Mane sebenarnya tak pernah sekali pun diturunkan untuk Wolves sebelum pemecatan pelatih asal Portugal itu pada 2 November, setelah awal musim 2025-26 yang sangat buruk. Pemain muda ini baru mendapatkan menit bermain pertamanya musim ini di bawah asuhan pelatih sementara Jamie Collins, saat melawan Chelsea, sebelum menjadi pemain reguler di bawah pengganti permanen Pereira, Rob Edwards, yang memberikan Mane kesempatan pertama sebagai starter di Anfield pada 27 Desember.

    "Saya baru tahu sehari sebelumnya dalam sebuah pertemuan bahwa saya akan bermain - saya sangat bersemangat," akui Mane. "Saya memberitahu keluarga saya, lalu merasa percaya diri. Awalnya, ada banyak rasa gugup, tapi setelah beberapa saat, Anda menyadari inilah tempat di mana Anda ingin bermain, di mana Anda ingin berada.

    "Saya merasa pantas mendapatkannya berkat kerja keras saya di latihan dan saat saya masuk ke lapangan di setiap pertandingan. Saya terus bekerja dengan tekun, terus bekerja dan bekerja, lalu manajer baru datang dan mempercayai saya, dan sekarang saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan – waktu bermain."

    Edwards kembali menurunkannya tiga hari kemudian, di salah satu stadion paling terkenal dalam sepak bola, Old Trafford, dan Mane bisa dibilang pemain terbaik di lapangan saat Wolves meraih poin ketiga mereka musim ini dengan menahan imbang Manchester United 1-1.

    Minggu berikutnya, ia menginspirasi tim juru kunci Liga Premier untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan mendapatkan penalti dan kemudian mencetak gol pertamanya di level senior dalam kemenangan 3-0 atas West Ham di Molineux.

    "Kami sering menemukannya di antara lini, dan ia mampu menciptakan peluang," kataEdwards dengan antusias. "Menurut saya, energinya luar biasa, larinya luar biasa, ia berani mengambil risiko, ia melepaskan tembakan, ia menggiring bola, ia berputar dan bermain ke depan... benar-benar sosok yang bersinar."

  • Kelebihan utama

    Dengan kecepatan, kekuatan, kesadaran taktis, dan kelincahannya, Mane jelas merupakan pesepakbola yang sangat berbakat, itulah sebabnya ia mampu bermain di berbagai posisi. Meskipun ia menganggap posisi No.10 sebagai peran terbaiknya karena visi dan insting mencetak golnya, perlu dicatat bahwa Edwards tidak mengalami kesulitan menempatkannya sebagai No.8 di Old Trafford akibat perombakan mendadak yang disebabkan oleh cedera. Mengapa? Karena ia yakin bahwa Mane memiliki pemahaman mendalam tentang permainan.

    "Yang saya sukai darinya adalah kecerdasannya," kata Edwards. "Tapi ada juga antusiasmenya, keberaniannya, dan tentu saja kualitas teknisnya. Dia memenuhi banyak kriteria."

    Lalu ada juga soal kepercayaan diri. Mane sama sekali tidak meragukan kemampuannya untuk bermain di level tertinggi dan Edwards mengatakan bahwa kepercayaan diri semacam itu "menular".

    "Dia memengaruhi orang-orang, menurut saya, dengan energinya," tambah manajer Wolves itu. "Dia baru berusia 18 tahun, tapi dia hampir seperti seorang pemimpin kecil di sana sekarang."

  Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Edwards mengakui bahwa Mane masih beradaptasi dengan intensitas dan permainan fisik di Liga Premier—hal yang sangat wajar bagi pemain seumurannya.

    "Mateus masih punya banyak hal yang harus dipelajari karena dia baru berusia 18 tahun," katanya. "Tapi kita akan melihat perkembangannya seiring waktu. Dia akan terus menjadi semakin kuat."

    Ada perasaan bahwa pengambilan keputusannya juga akan meningkat seiring dengan semakin seringnya dia terpapar pada ritme yang tak kenal lelah di liga papan atas Inggris, karena telah dicatat bahwa dia terkadang mengambil opsi yang salah - atau menunggu terlalu lama untuk melepaskan bola.

    "Posisi yang dia ambil bagus dan dia ingin menerima bola saat berputar setengah badan serta bermain dengan positif," kata legenda klub Andy Thompson kepada Wolves Matchday Live setelah penampilan Mane di Anfield. "Saya juga tahu dia masih muda, tapi jika ingin unggul di liga ini, kamu harus tepat dalam pengambilan keputusan.

    "Dia bersedia menciptakan peluang, tapi ada setengah lusin kali ketika dia berada dalam posisi di mana bola harus dilepaskan ke pemain di depannya, dan itu datang seiring dengan pengalaman."

  Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

    Selanjutnya... Matheus Nunes?

    Sebagai talenta remaja yang menjanjikan dan langsung mencuri perhatian di Molineux, Mane tak terhindarkan lagi disandingkan dengan ikon Wolves, Robbie Keane. Namun, dalam hal gaya bermain, Mane lebih mirip gelandang serang daripada penyerang, meskipun ia telah membuktikan melalui gol indah yang dicetaknya ke gawang Everton bahwa ia memang mampu mencetak gol.

    Bahkan, golnya yang disebutkan di atas saat melawan West Ham mengingatkan banyak penggemar Wolves pada Matheus Nunes, yang hengkang ke Manchester City musim panas lalu namun mengucapkan selamat kepada Mane atas gol pertamanya di Liga Premier melalui media sosial.

    Tentu saja tidak akan mengejutkan jika pemain internasional Portugal itu melihat sedikit dirinya dalam diri Mane. Ada kepercayaan diri yang sama saat menguasai bola dan kemauan yang sama untuk menerobos pertahanan lawan dari posisi yang lebih dalam. Namun, sejujurnya, Mane adalah dirinya sendiri, seorang talenta unik yang terlihat sama nyamannya di lini tengah seperti saat bermain di lini depan.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Langkah Mane selanjutnya sangat sulit diprediksi. Pemain muda ini pernah menerima undangan dari timnas Inggris U-18 untuk bertanding melawan Portugal pada tahun 2024, namun baru-baru ini ia justru membela negara kelahirannya di level U-21. Jelas bahwa ia akan melakukan apa pun yang menurutnya terbaik bagi karier dan perkembangannya.

    Namun, yang bisa kita pastikan adalah bahwa Mane tidak akan kekurangan pilihan, dan ia mungkin merasa akan mendapat manfaat, terutama secara fisik, dari bermain secara rutin di Championship yang terkenal sangat kompetitif musim depan.

    Ia jelas sangat berterima kasih kepada Wolves karena memberinya kesempatan bermain di Liga Premier pada usia yang begitu muda dan dengan cepat menjalin ikatan yang kuat dengan para penggemar yang kini secara rutin menyanyikan namanya dengan melodi lagu klasik The Cranberries, 'Zombie'.

    Namun, diyakini bahwa baik Liverpool maupun United sangat terkesan dengan kualitas dan karakter yang ditunjukkan Mane di kandang masing-masing pada bulan Desember lalu dan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang serba bisa berusia 18 tahun ini pada bursa transfer musim panas.

    Apakah transfer besar-besaran ke salah satu tim papan atas Inggris benar-benar keputusan yang tepat pada saat ini masih bisa diperdebatkan, tetapi hal itu tentu tidak akan membuat Mane gentar. Dia benar-benar yakin bahwa dia dilahirkan untuk bermain sepak bola dan, berdasarkan penampilannya selama lima bulan terakhir, kami cenderung setuju.