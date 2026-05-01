Mateus Mane: Mengapa baik Manchester United maupun Liverpool dikaitkan dengan pemain muda berbakat serba bisa dari Wolves

Terlepas dari pujian Pereira, Mane sebenarnya tak pernah sekali pun diturunkan untuk Wolves sebelum pemecatan pelatih asal Portugal itu pada 2 November, setelah awal musim 2025-26 yang sangat buruk. Pemain muda ini baru mendapatkan menit bermain pertamanya musim ini di bawah asuhan pelatih sementara Jamie Collins, saat melawan Chelsea, sebelum menjadi pemain reguler di bawah pengganti permanen Pereira, Rob Edwards, yang memberikan Mane kesempatan pertama sebagai starter di Anfield pada 27 Desember.
"Saya baru tahu sehari sebelumnya dalam sebuah pertemuan bahwa saya akan bermain - saya sangat bersemangat," akui Mane. "Saya memberitahu keluarga saya, lalu merasa percaya diri. Awalnya, ada banyak rasa gugup, tapi setelah beberapa saat, Anda menyadari inilah tempat di mana Anda ingin bermain, di mana Anda ingin berada.
"Saya merasa pantas mendapatkannya berkat kerja keras saya di latihan dan saat saya masuk ke lapangan di setiap pertandingan. Saya terus bekerja dengan tekun, terus bekerja dan bekerja, lalu manajer baru datang dan mempercayai saya, dan sekarang saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan – waktu bermain."
Edwards kembali menurunkannya tiga hari kemudian, di salah satu stadion paling terkenal dalam sepak bola, Old Trafford, dan Mane bisa dibilang pemain terbaik di lapangan saat Wolves meraih poin ketiga mereka musim ini dengan menahan imbang Manchester United 1-1.
Minggu berikutnya, ia menginspirasi tim juru kunci Liga Premier untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan mendapatkan penalti dan kemudian mencetak gol pertamanya di level senior dalam kemenangan 3-0 atas West Ham di Molineux.
"Kami sering menemukannya di antara lini, dan ia mampu menciptakan peluang," kataEdwards dengan antusias. "Menurut saya, energinya luar biasa, larinya luar biasa, ia berani mengambil risiko, ia melepaskan tembakan, ia menggiring bola, ia berputar dan bermain ke depan... benar-benar sosok yang bersinar."