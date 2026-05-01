Mateus Mane: Mengapa baik Manchester United maupun Liverpool dikaitkan dengan pemain muda berbakat serba bisa dari Wolves

Mane lahir di Portugal dari orang tua asal Guinea-Bissau, dan beberapa kenangan masa kecil favoritnya adalah bermain sepak bola bersama kakak laki-lakinya, Marcos, serta teman-temannya di "lapangan kecil" di luar perpustakaan setempat.

Dia mengatakan bahwa dia sering pulang dengan tubuh penuh luka dan memar, tetapi bertanding melawan anak-anak yang lebih tua tidak hanya membuatnya menjadi lebih tangguh, tetapi juga meningkatkan kemampuannya. Memang, sejak dia tiba di Moston, Manchester bersama ibunya pada tahun 2015, sudah terlihat jelas bahwa Mane yang saat itu berusia delapan tahun adalah anak yang sangat berbakat.

Saat itu dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Inggris, tetapi dia membiarkan sepak bolanya yang berbicara untuknya, dan setelah menghabiskan waktu bersama City Select (program yang dijalankan oleh Manchester City), Manchester Cobras, Moston Brook, dan Bee Inspired Football Academy, dia direkomendasikan ke Rochdale pada tahun 2023 oleh seorang teman yang baru saja bergabung dengan klub tersebut.

"Dia bilang ke manajer bahwa saya harus ikutan uji coba dan Tony Ellis langsung bilang dia mau merekrut saya setelah sesi latihan pertama saya!" ungkap Mane. "Saya pengen gabung di akademi, jadi saya tanda tangan kontrak dan mulai main secara reguler buat tim U-18."

Kurang dari enam bulan kemudian, ia masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan tim senior di National League melawan Dagenham & Redbridge. Saat itu, usianya baru 16 tahun.

"Anda bisa melihat perbedaannya dari akademi, beberapa dari mereka secara teknis sangat bagus, dan saya berasal dari tingkat akar rumput, jadi itu adalah langkah besar," jelas Mane. "Tapi saya ingin turun ke lapangan. Sayangnya, itu tidak terjadi, tetapi hal itu membuat saya semakin bersemangat. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri, bahwa saya terlahir untuk bermain."