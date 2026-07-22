Mateus Fernandes memulai debutnya dengan gemilang! Pemain baru Tottenham ini mencetak gol spektakuler dalam penampilan perdananya bersama klub Liga Premier tersebut

Saat berbicara kepada media klub setelah peluit akhir berbunyi, bintang utama pertandingan itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas cara ia mencetak gol pertamanya untuk klub ini. Fernandes dengan jujur mengungkapkan betapa berartinya gol tersebut baginya, mengakui bahwa gol itu menempati posisi teratas dalam daftar momen terbaik pribadinya. "Itu luar biasa, kan? Itu jelas-jelas gol favorit saya sepanjang karier. Gol kedua terjadi musim lalu. Saya harus lebih sering melakukan ini, menembak dari luar kotak penalti. Saya tahu saya bisa melakukannya," jelas pemain berusia 22 tahun itu sambil tersenyum, jelas menikmati awal barunya di London utara.

Kepercayaan dirinya saat menguasai bola dan kesediaannya untuk melepaskan tembakan dari jarak jauh merupakan komponen kunci permainannya di West Ham, dan para penggemar Spurs pasti akan sangat senang melihat sifat-sifat tersebut diterapkan dengan mulus di lingkungan barunya. Gol tersebut menjadi pengingat yang jelas akan kelas gelandang asal Portugal ini, membuat Manchester United harus mempertimbangkan kembali sikap mereka setelah sebelumnya menolak memenuhi harga awal sebesar £85 juta. Sementara Setan Merah hanya bersedia membayar £70 juta di muka dengan tambahan £15 juta, Tottenham tidak ragu untuk membayar jumlah penuh sekaligus — sebuah keputusan yang sudah membuahkan hasil mengingat penampilannya yang mengesankan di awal musim.