Getty Images Sport
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Mateus Fernandes memulai debutnya dengan gemilang! Pemain baru Tottenham ini mencetak gol spektakuler dalam penampilan perdananya bersama klub Liga Premier tersebut
Awal yang luar biasa bagi pemain dengan nilai transfer tertinggi
Fernandes tak membuang waktu untuk langsung meninggalkan kesan setelah kepindahannya yang menjadi sorotan ke klub lain di London. Saat mendapat kesempatan pertama sebagai starter untuk Tottenham dalam laga persahabatan tertutup melawan MK Dons di Hotspur Way, mantan pemain West Ham ini menampilkan momen kehebatan individu yang sudah menjadi viral di kalangan pendukung setia Spurs. Setelah menguasai bola di luar kotak penalti, pemain internasional Portugal ini melepaskan tendangan voli keras yang melesat ke gawang setelah membentur tiang, sehingga kiper lawan sama sekali tidak memiliki peluang untuk melakukan penyelamatan.
Gol tersebut menjadi momen penentu dalam kemenangan 1-0 atas tim League One tersebut, dan kualitas tendangan yang luar biasa itu membuat Fernandes langsung dikerumuni oleh rekan-rekan setim barunya. Ini adalah cara yang sempurna untuk memperkenalkan dirinya di tengah suasana yang tenang di markas latihan klub, sekaligus membenarkan investasi besar yang dilakukan untuk mendapatkan jasanya.
- Getty Images Sport
Fernandes mengenang penampilan heroiknya saat debut
Saat berbicara kepada media klub setelah peluit akhir berbunyi, bintang utama pertandingan itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas cara ia mencetak gol pertamanya untuk klub ini. Fernandes dengan jujur mengungkapkan betapa berartinya gol tersebut baginya, mengakui bahwa gol itu menempati posisi teratas dalam daftar momen terbaik pribadinya. "Itu luar biasa, kan? Itu jelas-jelas gol favorit saya sepanjang karier. Gol kedua terjadi musim lalu. Saya harus lebih sering melakukan ini, menembak dari luar kotak penalti. Saya tahu saya bisa melakukannya," jelas pemain berusia 22 tahun itu sambil tersenyum, jelas menikmati awal barunya di London utara.
Kepercayaan dirinya saat menguasai bola dan kesediaannya untuk melepaskan tembakan dari jarak jauh merupakan komponen kunci permainannya di West Ham, dan para penggemar Spurs pasti akan sangat senang melihat sifat-sifat tersebut diterapkan dengan mulus di lingkungan barunya. Gol tersebut menjadi pengingat yang jelas akan kelas gelandang asal Portugal ini, membuat Manchester United harus mempertimbangkan kembali sikap mereka setelah sebelumnya menolak memenuhi harga awal sebesar £85 juta. Sementara Setan Merah hanya bersedia membayar £70 juta di muka dengan tambahan £15 juta, Tottenham tidak ragu untuk membayar jumlah penuh sekaligus — sebuah keputusan yang sudah membuahkan hasil mengingat penampilannya yang mengesankan di awal musim.
Era baru di London Utara
Tottenham berharap kedatangan Fernandes, bersamaan dengan upaya perekrutan ambisius di musim panas ini, akan memimpin kebangkitan mereka. Klub ini sangat aktif di bursa transfer, memperkuat skuad dengan rekrutan-rekrutan ternama termasuk Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Marcos Senesi, dan Sandro Tonali untuk merombak inti tim mereka.
Pembangunan ulang yang agresif ini dilakukan setelah musim lalu yang melelahkan dan penuh rintangan, di mana Spurs nyaris terdegradasi dengan finis di peringkat ke-17. Setelah penunjukan Roberto De Zerbi pada pekan-pekan terakhir musim untuk mengarahkan klub agar terhindar dari degradasi, Tottenham kini bertekad untuk melupakan masa-masa sulit tersebut. Dengan adanya tambahan pemain-pemain andalan ini, tim memasuki musim baru dengan tekad kuat untuk kembali ke papan atas klasemen dan memastikan kembalinya mereka ke kompetisi Eropa.
- Getty Images Sport
Mengatasi kesulitan yang dialaminya di Liga Premier
Dengan kepindahannya ke Tottenham, Fernandes bertekad untuk akhirnya mematahkan kutukan Premier League-nya, setelah pertama kali terjun ke dunia sepak bola Inggris saat bergabung dengan Southampton pada musim panas 2024—di mana ia mencetak empat gol dan memberikan tujuh assist dalam 46 penampilan. Setelah mengalami degradasi berturut-turut bersama Southampton dan West Ham, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan empat assist dalam 38 pertandingan, gelandang asal Portugal ini kini menargetkan perubahan nasib yang dramatis, dengan tujuan mengamankan posisi lima besar bersama Tottenham musim depan.
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