Materazzi: “Kita mungkin saja masuk penjara semua, tapi Piala Dunia 2006 itu tetap akan kita menangkan”

“Konon, dengan adanya VAR saat ini, Materazzi—satu-satunya pemain di dunia yang diskors karena provokasi—tidak akan sering dikeluarkan dari lapangan. Baiklah, kalau begitu saya bertanya: jika saat itu sudah ada VAR, apakah saya akan dikeluarkan saat melawan Australia, ketika saya mencoba merebut bola dan justru mengenai Zambrotta, bukan Bresciano? Dan jika memang itu penalti atas Malouda, mengapa saya bahkan tidak diberi kartu kuning?”.





“Aku tidak pernah berharap bisa mencetak gol ke gawang Republik Ceko, tapi aku sudah mempersiapkannya: tidak ada satu pun dari kami yang tidak siap bermain seolah-olah harus turun sejak awal. Dalam latihan untuk situasi bola mati serangan, kami telah mensimulasikan formasi setengah lingkaran zona yang diterapkan Ceko, tanpa pemain di tiang gawang dan penjagaan ketat. Aku berkata pada diriku sendiri: ‘Ah, kalau aku yang bermain: itu pasti akan jadi milikku.’ Aku juga memikirkannya saat aku melompat...”





“Skandal Calciopoli telah membuat kami menjadi tim yang semakin kompak, seperti yang sudah diketahui. Bahwa kami telah menjadi benteng yang tak bercelah sedikit pun, kami menyadarinya ketika permintaan Jaksa Palazzi diumumkan ke publik, tepat menjelang semifinal melawan Jerman. Kami semua memikirkannya, beberapa orang mengatakannya pelan-pelan: ‘Dia boleh menggali sebanyak yang dia mau, dia bahkan boleh datang ke sini dan mengatakan bahwa setelah Piala Dunia ini kami semua akan masuk penjara. Sementara itu, kita menangkan saja Piala Dunia ini.”





“Tendangan penalti melawan Prancis? Ratusan orang bertanya kepada saya: ‘Tapi, bukankah tulang dada kamu sakit?’ Saya tidak merasakan apa-apa karena adrenalin, tapi sebenarnya saya tidak pernah merasakan sakit, entahlah. Yang lebih mengganggu justru wasit saat saya maju ke titik penalti: ‘Letakkan bola lebih ke belakang’. Aku berpikir: ‘Astaga, bola ini sudah berat sepuluh kilo, di depanku ada seluruh tribun yang bersiul, dan kamu malah memindahkan bolaku?’. Lalu, sebelum mengambil ancang-ancang, aku teringat nasihat Lallo, pelatihku di Tor di Quinto—aku juga pernah menggunakannya saat pertandingan play-off promosi Perugia-Torino: ‘Tendang di antara tiang dan tiang gawang, kamu tidak akan pernah salah’.”