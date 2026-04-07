AFP
Diterjemahkan oleh
"Masyarakat membutuhkan orang-orang seperti kamu" - Diego Simeone mengatakan kepada Antoine Griezmann bahwa ia "mencintainya" dalam pidato yang penuh emosi saat sang pahlawan Atletico Madrid bersiap untuk petualangan di MLS
Penghormatan yang penuh emosi melanggar protokol
Simeone menggelar penghormatan publik ini menjelang leg pertama perempat final Liga Champions antara Atletico Madrid dan Barcelona. Duduk di samping Griezmann di Spotify Camp Nou, manajer asal Argentina itu menyela juru bicara klub. Mengetahui bahwa sang penyerang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Orlando City, ia ingin secara pribadi memberikan penghormatan kepada pemain yang sebelumnya pernah menjuarai Liga Europa dan Piala Super UEFA bersama klub tersebut.
"Maaf, maaf," ia memulai konferensi pers. "Sebelum kalian mulai mengajukan pertanyaan, saya ingin, dari sudut pandang saya sebagai pelatih dan sebagai penggemar Atletico Madrid, agar Antoine hadir di konferensi pers hari ini."
- AFP
Masyarakat yang membutuhkan orang-orang seperti Anda
Pemain berusia 35 tahun ini meninggalkan warisan yang luar biasa, dengan catatan 489 penampilan, 211 gol, dan 97 assist untuk Atletico. Menanggapi kepergiannya yang bersejarah, sang manajer berkata: "Terima kasih atas semua kerja kerasmu, atas kerendahan hatimu. Kamu adalah sosok yang patut dicontoh bagi generasi muda saat ini, bagi masyarakat yang membutuhkan orang-orang sepertimu. Terima kasih atas segala yang telah kamu berikan kepada kami, segala yang kamu berikan kepada kami, dan segala yang akan saya tekankan agar kamu terus berikan kepada kami. Terima kasih atas dedikasimu, atas cara kamu selalu bersikap sebagai seorang profesional, sebagai seorang individu, yang tahu bagaimana membedakan hubungan indah yang kita miliki sebagai sebuah keluarga dan tidak melanggar batas yang sulit antara pelatih dan teman/pemain. Saya menganggapmu sebagai pemain dan kemudian sebagai teman."
Petualangan MLS menanti di Florida
Griezmann akan bergabung dengan Orlando City secara gratis pada 10 Juli, mengakhiri kariernya di Eropa yang mencakup transfer senilai €120 juta ke Barcelona pada 2019 dan kepulangannya dengan nilai €22 juta. Pemenang Piala Dunia 2018 itu menanggapi: "Saya rasa untuk membuka hati, saya perlu bersama keluarga saya serta Simeone dan keluarganya, tapi saya berhutang budi besar padanya. Saya mencapai level yang tidak pernah saya bayangkan berkat Real Sociedad dan Simeone dengan kerja kerasnya, yang telah mengajarkan saya banyak hal. Secara pribadi, saya mengagumi dan mencintainya. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bisa dilatih oleh El Cholo."
- AFP
Berjuang untuk meraih trofi hingga akhir
Meskipun akan segera hengkang, sang penyerang tetap menjadi pemain kunci, dengan mencetak 13 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dengan delapan pertandingan La Liga tersisa dan ambisi Eropa mereka masih hidup, sang pelatih bercanda memperingatkan bahwa rasa sayangnya tidak akan menjamin posisi starter.
"Masih ada delapan pertandingan liga tersisa, satu pertandingan Copa del Rey, dan insya Allah, kami akan memainkan lima pertandingan Liga Champions lagi," katanya. "Saya mendorong kalian untuk terus menikmati waktu ini. Saya sangat mencintai kalian. Jika ada penggemar Atlético de Madrid yang hadir di sini hari ini, mereka pasti akan mengatakan hal yang sama. Saya merasa sangat terhubung dengan mereka. Saya adalah pelatih kalian, dan kalian tahu bahwa jika kalian tidak berlari besok, kalian akan dikeluarkan. Itu saja. Maaf. Saya hanya ingin mengucapkan kata-kata ini."