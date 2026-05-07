"Masuk ke kamar mandi dan menangis selama 10 menit" - Mantan bintang Bayern Munich yang pernah menjuarai Liga Champions bersama raksasa Bavaria itu mengumumkan pensiun di usia 30 tahun
Sule mengonfirmasi pensiun dini
Bek tengah asal Jerman itu mengonfirmasi keputusannya saat tampil di podcast Spielmacher, di tengah masa pemulihannya. Sule, yang pernah menjuarai Liga Champions sebagai bagian dari treble bersejarah bersama Bayern Munich, menghabiskan paruh akhir kariernya bersama Borussia Dortmund setelah bergabung dengan klub tersebut pada 2022. Meskipun usianya baru 30 tahun, pemain timnas Jerman ini merasa sudah waktunya untuk pensiun dari dunia sepak bola.
“Saya ingin mengumumkan bahwa saya akan mengakhiri karier saya musim panas ini,” kata Sule saat tampil di podcast tersebut.
Sule mengenang momen menegangkan saat ia hampir mengalami cedera
Sule menjelaskan bahwa kekhawatiran akan cedera yang dialaminya baru-baru ini saat bertanding melawan Hoffenheim berperan besar dalam membentuk keputusannya. Bek tersebut khawatir ia mengalami cedera ligamen anterior cruciate (ACL) untuk ketiga kalinya, yang memicu reaksi emosional di ruang ganti.
Dia berkata: "Apa yang saya rasakan ketika dokter tim kami melakukan tes drawer [untuk mendeteksi kemungkinan robekan ligamen cruciatum] di ruang ganti di Hoffenheim, melihat fisioterapis dan menggelengkan kepalanya, dan fisioterapis itu juga melakukannya dan tidak merasakan adanya resistensi – saya masuk ke kamar mandi dan menangis selama 10 menit. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir: ‘Ini robek'.
"Ketika saya menjalani MRI keesokan harinya dan menerima kabar baik [bahwa itu bukan robekan ligamen cruciatum], bagi saya sudah seratus persen jelas bahwa semuanya sudah berakhir. Saya tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk daripada menantikan kehidupan – menjadi mandiri, berlibur, menghabiskan waktu bersama anak-anak saya – hanya untuk kemudian harus menerima kenyataan bahwa ini adalah robekan ligamen cruciatum ketiga saya."
Karier yang sukses di klub-klub terbesar Jerman
Sule pensiun dari dunia sepak bola setelah meniti karier yang diwarnai kesuksesan besar bersama Bayern dan peran penting di BVB. Sejak bergabung dengan Dortmund dari Bayern pada tahun 2022, bek ini telah tampil dalam 109 pertandingan untuk klub tersebut. Selama periode itu, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad dan menjalin ikatan yang kuat dengan klub serta para pendukungnya.
"Apa yang saya alami di tahun pertama saya, saat kami hampir memenangkan liga – malam di hotel, perjalanan ke stadion. Apa yang saya rasakan saat itu, saya hanya pernah merasakannya sekali sebelumnya, sebelum pertandingan profesional pertama saya – kegugupan, kegembiraan," jelasnya. "Itu adalah salah satu momen paling intens yang pernah saya alami, sebelum pertandingan melawan Mainz. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah merasakan hal seperti itu lagi dalam hidup saya – dengan adrenalin seperti itu.
"Saat saya menengok kembali empat tahun saya di Dortmund, ada begitu banyak momen yang benar-benar saya nikmati. Canda tawa di ruang ganti, stadion – kita berbicara tentang 80.000 orang di sini. Para penggemar selalu menyambut saya dengan hangat. Saya akan sangat merindukan masa-masa itu. Betapa saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Pada hari pertama saya, saya menyadari seperti apa orang-orang di Dortmund: terbuka, hangat, jujur. Saya merasa terhubung dengan hal itu. Anak-anak saya bersekolah di taman kanak-kanak di sini. Sangat sulit bagi kami untuk pergi."
Kehidupan di luar sepak bola
Sule kini berencana untuk fokus pada kehidupan di luar tuntutan sepak bola profesional. Bek tersebut mengungkapkan bahwa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya dan menikmati kebebasan pribadi menjadi faktor utama dalam keputusannya.
Setelah bertahun-tahun berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa, Sule akan mengakhiri kariernya pada akhir musim ini. Selama kariernya sebagai pemain, ia memenangkan satu gelar Liga Champions, lima gelar Bundesliga, satu Piala Super UEFA, dua gelar DFB-Pokal, satu Piala Dunia Antarklub, dan empat gelar DFL-Super Cup - semuanya diraih saat bermain untuk Die Roten. Bek ini juga mencatatkan 49 penampilan untuk tim nasional Jerman dan memenangkan Piala Konfederasi 2017.