"Masuk ke kamar mandi dan menangis selama 10 menit" - Mantan bintang Bayern Munich yang pernah menjuarai Liga Champions bersama raksasa Bavaria itu mengumumkan pensiun di usia 30 tahun

Sule pensiun dari dunia sepak bola setelah meniti karier yang diwarnai kesuksesan besar bersama Bayern dan peran penting di BVB. Sejak bergabung dengan Dortmund dari Bayern pada tahun 2022, bek ini telah tampil dalam 109 pertandingan untuk klub tersebut. Selama periode itu, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad dan menjalin ikatan yang kuat dengan klub serta para pendukungnya.

"Apa yang saya alami di tahun pertama saya, saat kami hampir memenangkan liga – malam di hotel, perjalanan ke stadion. Apa yang saya rasakan saat itu, saya hanya pernah merasakannya sekali sebelumnya, sebelum pertandingan profesional pertama saya – kegugupan, kegembiraan," jelasnya. "Itu adalah salah satu momen paling intens yang pernah saya alami, sebelum pertandingan melawan Mainz. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah merasakan hal seperti itu lagi dalam hidup saya – dengan adrenalin seperti itu.

"Saat saya menengok kembali empat tahun saya di Dortmund, ada begitu banyak momen yang benar-benar saya nikmati. Canda tawa di ruang ganti, stadion – kita berbicara tentang 80.000 orang di sini. Para penggemar selalu menyambut saya dengan hangat. Saya akan sangat merindukan masa-masa itu. Betapa saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Pada hari pertama saya, saya menyadari seperti apa orang-orang di Dortmund: terbuka, hangat, jujur. Saya merasa terhubung dengan hal itu. Anak-anak saya bersekolah di taman kanak-kanak di sini. Sangat sulit bagi kami untuk pergi."