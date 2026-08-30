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Masterclass yang memukau! Lionel Messi cetak empat gol saat Inter Miami menggila dengan melesakkan TUJUH gol ke gawang Montreal dalam kemenangan telak MLS yang memecahkan rekor
Inter Miami menggila dalam kemenangan telak tujuh gol
Internasional Brasil Casemiro membuka skor pada menit ke-20, mencetak gol pertamanya sejak datang pada musim panas. Messi kemudian menjadi pusat perhatian, menggandakan keunggulan Miami pada menit ke-40 lewat tendangan bebas yang berbelok arah sebelum menambah gol melalui aksi solo menawan sesaat setelah jeda.
Penyerang Argentina berusia 39 tahun itu kemudian beralih peran menjadi pemberi assist, dengan tidak egois menyiapkan Luis Suarez untuk gol keempat tuan rumah. Saat hasil pertandingan sudah tak diragukan lagi, Messi melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-83 dengan cungkilan cerdik melewati kiper. Setelah gol pada menit ke-89 dari prospek berusia 18 tahun Alexander Shaw, Messi menutup malam yang luar biasa jauh di masa injury time. Ia melengkungkan satu tendangan bebas lagi ke gawang, membukukan empat gol dalam satu pertandingan untuk kedelapan kalinya dalam kariernya dan menjadi pemain tercepat dalam sejarah MLS yang mencapai 20 pertandingan dengan lebih dari satu gol (72 penampilan).
Penampilan itu terjadi di tengah periode pribadi yang sulit bagi mantan penyerang Barcelona tersebut setelah wafatnya sang ayah dan perwakilan lamanya, Jorge, pada awal bulan ini. Meski sedang berduka, sang talisman memperpanjang catatan terdepan di liga menjadi 18 gol dalam 19 pertandingan.
- Getty Images Sport
Casemiro dan Hoyos memuji penampilan kelas master Messi
Gelandang Inter Miami Casemiro memuji GOAT asal Argentina itu setelah peluit akhir, dengan mengatakan kepada Apple TV: "Itulah artinya memiliki Messi di tim. Kami harus menikmati momen-momen ini karena dia adalah sosok, pemain yang mencetak sejarah."
Pemain Brasil itu menekankan pengaruh Messi yang terus berlanjut pada skuad, dengan menambahkan: "Kami melihat hari ini bahwa kami harus menikmatinya, terus mendukung dan terus bersaing bersamanya karena dia tetap yang terbaik. Dia membuktikannya di Piala Dunia. Kami harus menikmatinya karena, bersama dia, kami jauh lebih kuat."
Pelatih interim Guillermo Hoyos, yang menyaksikan dari tribune karena larangan berada di tepi lapangan akibat kick-off terlambat yang berulang, juga sama penuh kekaguman. "Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan keindahan sepakbola seperti itu," kata Hoyos. "Begitu banyak yang terjadi sehingga kata-kata memang tidak cukup."
- Imagn
Miami akhiri tren buruk di tengah pergantian pelatih
Kemenangan itu mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan Miami di semua kompetisi, sekaligus memastikan kemenangan pertama mereka sejak akhir Juli. Hasil ini membuat Herons tetap berada di peringkat kedua Wilayah Timur, tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Nashville SC, sementara Montreal tetap di posisi ke-14.
Pertandingan ini berlangsung di tengah perubahan manajerial yang terus berjalan di Chase Stadium. Hoyos, yang ditunjuk sebagai manajer interim pada April setelah Javier Mascherano hengkang, sedang menjalani skorsing. Inter Miami telah secara resmi mengumumkan mantan winger Valencia dan Inter Milan Cristian 'Kily' Gonzalez sebagai pelatih kepala permanen baru mereka, meski ia masih menunggu izin kerja sebelum mulai bertugas.
- Getty Images Sport
Perez tetap memimpin sementara Gonzalez menunggu izin kerja
Asisten pelatih Rafael Perez mengambil alih tugas di tepi lapangan untuk kemenangan pada Sabtu dan kemungkinan akan tetap memimpin sampai Gonzalez menerima izin resmi untuk memulai masa jabatannya.
Setelah resmi menjabat, manajer berusia 52 tahun itu akan berupaya membangun momentum menjelang pascamusim. Gonzalez sebelumnya bermain bersama Messi untuk Argentina pada 2005, dan petinggi klub akan berharap hubungan yang sudah ada itu membantu mengintegrasikan pendekatan taktisnya saat Miami memburu kesuksesan di MLS Cup.
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