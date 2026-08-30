Internasional Brasil Casemiro membuka skor pada menit ke-20, mencetak gol pertamanya sejak datang pada musim panas. Messi kemudian menjadi pusat perhatian, menggandakan keunggulan Miami pada menit ke-40 lewat tendangan bebas yang berbelok arah sebelum menambah gol melalui aksi solo menawan sesaat setelah jeda.

Penyerang Argentina berusia 39 tahun itu kemudian beralih peran menjadi pemberi assist, dengan tidak egois menyiapkan Luis Suarez untuk gol keempat tuan rumah. Saat hasil pertandingan sudah tak diragukan lagi, Messi melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-83 dengan cungkilan cerdik melewati kiper. Setelah gol pada menit ke-89 dari prospek berusia 18 tahun Alexander Shaw, Messi menutup malam yang luar biasa jauh di masa injury time. Ia melengkungkan satu tendangan bebas lagi ke gawang, membukukan empat gol dalam satu pertandingan untuk kedelapan kalinya dalam kariernya dan menjadi pemain tercepat dalam sejarah MLS yang mencapai 20 pertandingan dengan lebih dari satu gol (72 penampilan).

Penampilan itu terjadi di tengah periode pribadi yang sulit bagi mantan penyerang Barcelona tersebut setelah wafatnya sang ayah dan perwakilan lamanya, Jorge, pada awal bulan ini. Meski sedang berduka, sang talisman memperpanjang catatan terdepan di liga menjadi 18 gol dalam 19 pertandingan.



