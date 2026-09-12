Real Madrid memasuki pekan kelima La Liga dengan tekad jelas untuk membuktikan sesuatu setelah menelan kekalahan mengecewakan dari Real Betis pada laga sebelumnya. Meski meraih kemenangan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan atas Inter Milan, pertanyaan soal kelancaran permainan tim dan ketajaman penyelesaian mereka di sepertiga akhir lapangan masih tetap ada. Keraguan itu dengan cepat sirna di bawah sorotan lampu Bernabeu saat Kylian Mbappe mengambil alih jalannya pertandingan, menegaskan statusnya sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or lewat penampilan dengan efisiensi menyerang yang murni.

Momentum tetap sepenuhnya berada di kubu tuan rumah, dan hanya butuh tiga menit untuk menggandakan keunggulan. Kali ini Mbappe menjadi pemberi assist, bergerak ke ruang kosong dan membelah lini belakang Rayo Vallecano dengan umpan terukur sempurna kepada Carreras, yang tanpa kesalahan memasukkan bola ke gawang. Permainan Madrid yang tanpa ampun membuat tim tamu kesulitan bernapas, dan tekanan itu kembali berbuah hasil pada menit ke-35. Jude Bellingham ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut cutback rendah dari Vinicius Junior dan menuntaskannya untuk mengubah skor menjadi 3-0.