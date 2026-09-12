Getty Images
Diterjemahkan oleh
Masterclass Kylian Mbappe! Bintang Real Madrid bersinar dengan dua gol saat Real Madrid menghancurkan Rayo Vallecano untuk menyamai Barcelona
Mbappe memberi nada dalam babak pertama yang dominan
Real Madrid memasuki pekan kelima La Liga dengan tekad jelas untuk membuktikan sesuatu setelah menelan kekalahan mengecewakan dari Real Betis pada laga sebelumnya. Meski meraih kemenangan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan atas Inter Milan, pertanyaan soal kelancaran permainan tim dan ketajaman penyelesaian mereka di sepertiga akhir lapangan masih tetap ada. Keraguan itu dengan cepat sirna di bawah sorotan lampu Bernabeu saat Kylian Mbappe mengambil alih jalannya pertandingan, menegaskan statusnya sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or lewat penampilan dengan efisiensi menyerang yang murni.
Momentum tetap sepenuhnya berada di kubu tuan rumah, dan hanya butuh tiga menit untuk menggandakan keunggulan. Kali ini Mbappe menjadi pemberi assist, bergerak ke ruang kosong dan membelah lini belakang Rayo Vallecano dengan umpan terukur sempurna kepada Carreras, yang tanpa kesalahan memasukkan bola ke gawang. Permainan Madrid yang tanpa ampun membuat tim tamu kesulitan bernapas, dan tekanan itu kembali berbuah hasil pada menit ke-35. Jude Bellingham ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut cutback rendah dari Vinicius Junior dan menuntaskannya untuk mengubah skor menjadi 3-0.
Ancaman di babak kedua dan aksi heroik Courtois
Namun, nyamananya skor tersebut tampak menumbuhkan rasa lengah di kubu Real Madrid setelah jeda. Intensitas yang menjadi ciri penampilan mereka di babak pertama menurun signifikan, memberi Rayo Vallecano secercah harapan saat mereka berupaya memanfaatkan hilangnya fokus secara tiba-tiba di lini pertahanan tuan rumah. Tim tamu memanfaatkan kebingungan ini pada menit ke-51 ketika Camello menyambar kelengahan langka dalam pengambilan keputusan Antonio Rüdiger.
Setelah itu, tuan rumah secara mengejutkan menjalani periode yang menegangkan saat Rayo Vallecano membuang segala kehati-hatian demi mencari gol kedua. Tim tamu menekan lebih tinggi di lapangan dan mulai memenangkan duel-duel individu di lini tengah, memaksa Real Madrid mundur ke sepertiga area pertahanannya sendiri. Pada fase inilah Thibaut Courtois kembali menunjukkan kualitasnya kepada dunia, dengan mencatatkan serangkaian intervensi krusial untuk menjaga keunggulan dua gol tetap aman.
- Getty Images
Mbappe menyempurnakan kemenangan itu
Saat waktu memasuki injury time, ketegangan akhirnya terurai oleh sosok penentu pada momen itu. Ketika Rayo Vallecano menyerang habis-habisan dalam upaya putus asa untuk mencetak gol telat, Real Madrid memanfaatkan celah yang ditinggalkan lewat serangan balik. Kylian Mbappe menunjukkan kondisi fisik kelas elite dan kecerdasan taktisnya dengan mengatur waktu larinya secara sempurna untuk menerima umpan di sepertiga akhir lapangan. Meski dipaksa berada dalam sudut sulit oleh para bek yang melakukan cover, pemain Prancis itu tetap tenang untuk melepaskan penyelesaian akurat ke sudut jauh pada menit ke-91.
Peluit akhir memastikan kemenangan vital 4-1 bagi pasukan Jose Mourinho, hasil yang membuat mereka menyamai 12 poin milik rival abadi, Barcelona, di puncak klasemen La Liga. Meski penurunan performa pada babak kedua akan memberi staf pelatih sesuatu untuk dianalisis, narasi keseluruhan didominasi oleh kembalinya chemistry di lini depan bertabur bintang Madrid. Kombinasi permainan antara Mbappe, Vinicius, dan Bellingham pada beberapa momen begitu sulit dibendung, memberikan gambaran untuk musim yang akan datang.
Persaingan perebutan gelar memanas saat Madrid bergabung dengan Barca
Hasil ini menjadi titik balik yang signifikan pada tahap awal musim, karena Real Madrid berhasil melewati pekan yang sulit untuk memulihkan keseimbangan di puncak klasemen. Tekanan sempat meningkat setelah kekalahan dari Betis, tetapi kemenangan telak ini menunjukkan bahwa Real Madrid siap bersaing ketat dengan Barcelona untuk merebut gelar domestik. Torehan empat gol ini juga mendongkrak selisih gol mereka, yang bisa terbukti krusial dalam jangka panjang.
Ke depan, jadwal akan terus datang padat bagi raksasa ibu kota itu. Kemampuan untuk mengelola pertandingan seperti ini, saat mereka menghancurkan lawan sejak awal lalu bertahan menghadapi tekanan singkat, akan sangat penting bagi ambisi mereka di La Liga dan Liga Champions. Bagi Rayo Vallecano, ada hal-hal positif yang bisa dipetik dari penampilan penuh semangat mereka di babak kedua, tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki kualitas individu yang dibutuhkan untuk mengatasi tim Madrid yang dipimpin Mbappe yang sedang terinspirasi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami