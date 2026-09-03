Lalu ia menceritakan saat Napoli ditawarkan kepadanya, setelah kebangkrutan dan kebangkitan kembali klub itu dari Serie C. "Seorang presiden yang merupakan kolega saya di Serie A membangunkan saya nyaris saat fajar untuk mengatakan bahwa itu adalah peluang besar saya untuk berinvestasi di Selatan, untuk menghidupkan kembali klub bersejarah itu. Saya mengenal kota itu, basis suporternya, dan mereka tidak pantas memiliki presiden yang tidak memimpin klub seperti Napoli dengan mendedikasikan seluruh waktunya dan dengan segenap gairah. Saya punya Inter dan saya tidak bisa terdistraksi oleh hal lain".