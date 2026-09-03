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Ivan Zazzaroni Unveil His New Book 'Diventare Mourinho'Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Massimo Moratti: “Saya diam-diam membeli Cagliari agar Gigi Riva tidak pergi ke Juventus. Di masa lalu mereka pernah menawarkan Napoli kepada saya, tetapi saya menolaknya karena saya punya Inter”

SSC Napoli
Transfers
Cagliari

Massimo Moratti, mantan presiden Inter, menceritakan bagaimana perusahaan keluarga, Saras, masuk ke dalam kelompok pengusaha yang mengambil alih Cagliari, membawa klub Sardinia itu meraih Scudetto pada 1970, demi mencegah Juventus mendapatkan Gigi Riva: "Ayah tidak ingin Juventus mengambil Gigi Riva yang praktis sudah dibeli - tuturnya kepada Il Mattino -. Lalu, kami yang punya hati di Sardinia, dalam beberapa hari diam-diam membeli klub itu. Dan Riva tidak jadi ke Juventus".

  • Tidak untuk pembelian Napoli

    Lalu ia menceritakan saat Napoli ditawarkan kepadanya, setelah kebangkrutan dan kebangkitan kembali klub itu dari Serie C. "Seorang presiden yang merupakan kolega saya di Serie A membangunkan saya nyaris saat fajar untuk mengatakan bahwa itu adalah peluang besar saya untuk berinvestasi di Selatan, untuk menghidupkan kembali klub bersejarah itu. Saya mengenal kota itu, basis suporternya, dan mereka tidak pantas memiliki presiden yang tidak memimpin klub seperti Napoli dengan mendedikasikan seluruh waktunya dan dengan segenap gairah. Saya punya Inter dan saya tidak bisa terdistraksi oleh hal lain".

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