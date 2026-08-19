Massimo Mauro, mantan gelandang Juventus dan kini menjadi pengamat, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport membahas Juventus: "Dengan Vicario dan Lucumì, sekarang mozaiknya sudah lengkap, tim yang terisi di semua peran, dengan pelapis di semua lini. Akan lebih maksimal lagi jika juga datang seorang playmaker yang sangat bisa diandalkan".





Mauro melanjutkan: "Ada Douglas Luiz yang secara teknik adalah pemain yang sangat bagus, dia tidak pernah salah mengoper, jika dia juga mulai berlari sedikit lebih banyak, jika dia lebih dinamis, dia akan menjadi pemain ideal untuk cara bermain Spalletti. Dia seharusnya bisa lebih menentukan, sementara dia adalah pemain yang membuat umpan-umpan bagus tetapi itu tidak selalu diperlukan. Namun, saya percaya dia bisa menjadi seperti itu, karena pemain yang secara teknik sebagus itu seharusnya punya kepribadian untuk mengambil alih tim".



