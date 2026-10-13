Massimo Mauro, mantan pemain sayap Juventus, Napoli, dan Udinese, berbicara tentang Juve dan Milan dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport.





"Menurut saya, Amorim dan Spalletti punya masalah yang kurang lebih sama. Ketika harus menghadapi pertahanan rapat, permainan tim mereka cukup memprihatinkan. Kesulitannya muncul karena mereka terus ingin membangun serangan melalui pemain sayap yang tidak pernah melepaskan umpan silang dan tidak pernah mengoper bola kepada penyerang tengah. Yang mereka lakukan hanya menusuk ke dalam lalu menembak. Namun, kalau pada akhirnya masing-masing hanya mencetak empat gol setahun, mereka tidak akan mencapai apa-apa. Satu-satunya opsi serangan Juventus dan Milan adalah para pemain sayap: jika mereka tidak melakukan sesuatu, tidak ada jalan untuk menyerang. Contohnya, Juve baru menciptakan dua-tiga peluang mencetak gol di Cagliari setelah Alajbegovic masuk dan melepaskan dua umpan silang yang bagus. Secara keseluruhan, mereka semua pemain bagus, tetapi mereka tidak bisa menjadi tumpuan utama permainan menyerang tim."



