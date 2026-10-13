Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Massimo Mauro: "Juventus, Douglas Luiz pemain yang bermain terlalu kaku, tak pernah mengambil risiko, dan hanya mengoper bola sejauh satu meter"

Juventus
D. Luiz
Serie A

Mantan pemain sayap Juventus blak-blakan menggambarkan pemain Brasil di klub tersebut

Massimo Mauro, mantan pemain sayap Juventus, Napoli, dan Udinese, berbicara tentang Juve dan Milan dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport.


"Menurut saya, Amorim dan Spalletti punya masalah yang kurang lebih sama. Ketika harus menghadapi pertahanan rapat, permainan tim mereka cukup memprihatinkan. Kesulitannya muncul karena mereka terus ingin membangun serangan melalui pemain sayap yang tidak pernah melepaskan umpan silang dan tidak pernah mengoper bola kepada penyerang tengah. Yang mereka lakukan hanya menusuk ke dalam lalu menembak. Namun, kalau pada akhirnya masing-masing hanya mencetak empat gol setahun, mereka tidak akan mencapai apa-apa. Satu-satunya opsi serangan Juventus dan Milan adalah para pemain sayap: jika mereka tidak melakukan sesuatu, tidak ada jalan untuk menyerang. Contohnya, Juve baru menciptakan dua-tiga peluang mencetak gol di Cagliari setelah Alajbegovic masuk dan melepaskan dua umpan silang yang bagus. Secara keseluruhan, mereka semua pemain bagus, tetapi mereka tidak bisa menjadi tumpuan utama permainan menyerang tim."


  • "Kurangnya pemain berkualitas di area belakang penyerang, yang secara umum memang lemah di kedua tim: baik di tim Amorim maupun tim Spalletti, tidak pernah ada ide untuk mengirim umpan terobosan. Douglas Luiz, misalnya, adalah pemain yang bermain terlalu mengikuti pakem. Ia tidak pernah mengambil risiko, hanya mengoper sejauh satu meter, dan tidak bisa menciptakan solusi apa pun saat menghadapi tim yang bertahan rapat. Selain itu, Juventus juga harus menghadapi absennya Yildiz. Itu tidak boleh menjadi alasan, tetapi ia jelas pemain terpenting dalam skuad Juventus. Karena itu, Roma bagi saya tampak jauh lebih siap dibandingkan AC Milan dan Juventus. Begitu pula Napoli, meski mengawali dengan buruk."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
CEL

CEL

Europa League

15 Okt 2026

JUV

JUV