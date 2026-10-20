Massimiliano Allegri ungkap pembicaraan krusial dengan presiden Napoli Aurelio De Laurentiis di tengah awal yang sulit jelang laga melawan Bodo/Glimt

Meski performa tim belakangan ini menurun, Allegri menolak panik atau meninggalkan prinsipnya soal kedalaman skuad. Dengan jadwal pertandingan padat di depan mata, mantan pelatih Juventus itu menegaskan bahwa setiap anggota tim harus siap berkontribusi. Ia menepis anggapan bahwa satu penampilan buruk harus menentukan masa depan seorang pemain di klub, seraya menekankan perlunya perkembangan bersama alih-alih terus-menerus bereksperimen dengan taktik.

"Bukan berarti seseorang kehilangan kualitasnya hanya karena tampil buruk dalam satu pertandingan. Ada persoalan lain yang sudah pasti: kami menghadapi sembilan pertandingan dalam sebulan, lalu sembilan pertandingan lagi pada bulan berikutnya. Saya yakin semua pemain mampu berkontribusi dengan karakteristik dan kualitas masing-masing. Saat ini, beberapa pemain belum tampil sebaik biasanya, tetapi mungkin mereka akan membaik lagi. Kami percaya kepada semua pemain karena Anda tidak mungkin menjalani satu musim hanya dengan 11 pemain," jelasnya.