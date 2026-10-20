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SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Massimiliano Allegri ungkap pembicaraan krusial dengan presiden Napoli Aurelio De Laurentiis di tengah awal yang sulit jelang laga melawan Bodo/Glimt

M. Allegri
SSC Napoli
Serie A
Champions League

Massimiliano Allegri angkat bicara mengenai dialognya yang masih berlangsung dengan presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, di tengah perjuangan pelatih asal Italia itu mempertahankan pekerjaannya di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli mengawali musim dengan sangat buruk, membuat posisi Allegri menjadi sorotan tajam menjelang malam penting di pentas Eropa.

  • Tekanan terhadap Allegri meningkat setelah awal yang sulit

    Allegri berada di bawah sorotan setelah serangkaian hasil buruk membuat pendukung Napoli resah. Situasi mencapai titik kritis seusai kekalahan mengecewakan 1-0 dari Venezia, hasil yang memperkuat rumor mengenai kelanjutan posisinya. Spekulasi tentang hubungan Allegri dengan petinggi Napoli pun merebak. Sang pelatih memastikan bahwa ia tetap berkomunikasi secara rutin dengan De Laurentiis, termasuk berbicara dengannya pada pagi hari sebelum konferensi persnya.

    Allegri ingin mengesampingkan kegaduhan seputar posisinya. "Saya juga berbicara dengannya pagi ini. Menurut saya, kata-kata tidak banyak berguna; kami harus bekerja dan meraih hasil. Selebihnya hanya omong kosong," jelas sang pelatih kepada Sky Sport Italia.

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    Allegri tuntut respons segera di Eropa

    Meski berada di bawah tekanan, Allegri tampaknya bertekad membiarkan performa timnya di lapangan berbicara, alih-alih terlibat dalam perdebatan publik soal kelanjutan pekerjaannya. Seusai kekalahan yang membuat frustrasi dari Venezia, ketika Napoli kebobolan dari satu-satunya serangan nyata lawan, sang pelatih menuntut konsentrasi yang lebih tinggi dari skuadnya. Liga Champions kini menjadi kesempatan penting untuk mengubah arah pembicaraan dan membangun momentum sebelum menghadapi Roma dalam laga domestik yang menyita perhatian.

    "Kami harus fokus pada pertandingan besok malam. Liga Champions sudah di depan mata, dan ini pertandingan penting, terutama untuk naik di klasemen. Kemenangan akan meningkatkan kepercayaan diri kami, lalu pada Sabtu kami akan menghadapi Roma, yang saat ini tampil sangat baik di liga," ujar Allegri.

  • Fleksibilitas taktik dan rotasi skuad

    Meski performa tim belakangan ini menurun, Allegri menolak panik atau meninggalkan prinsipnya soal kedalaman skuad. Dengan jadwal pertandingan padat di depan mata, mantan pelatih Juventus itu menegaskan bahwa setiap anggota tim harus siap berkontribusi. Ia menepis anggapan bahwa satu penampilan buruk harus menentukan masa depan seorang pemain di klub, seraya menekankan perlunya perkembangan bersama alih-alih terus-menerus bereksperimen dengan taktik.

    "Bukan berarti seseorang kehilangan kualitasnya hanya karena tampil buruk dalam satu pertandingan. Ada persoalan lain yang sudah pasti: kami menghadapi sembilan pertandingan dalam sebulan, lalu sembilan pertandingan lagi pada bulan berikutnya. Saya yakin semua pemain mampu berkontribusi dengan karakteristik dan kualitas masing-masing. Saat ini, beberapa pemain belum tampil sebaik biasanya, tetapi mungkin mereka akan membaik lagi. Kami percaya kepada semua pemain karena Anda tidak mungkin menjalani satu musim hanya dengan 11 pemain," jelasnya.

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    Membenahi kelemahan lini pertahanan di Eropa

    Kekhawatiran terbesar Napoli menjelang laga melawan Bodo/Glimt tetaplah lini pertahanan yang rapuh dan kesulitan mencatatkan nirbobol. Allegri mengakui bahwa meski permainan secara keseluruhan cukup baik, mudahnya lawan mencetak gol menjadi kendala besar.

    “Jika melihat penampilan kami, ada juga penampilan yang bagus. Masalahnya, kami terlalu mudah kebobolan. Namun, para pemain juga menyadarinya dan karena itu kami perlu berbuat lebih,” aku Allegri.

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