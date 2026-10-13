Setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Frosinone di kompetisi domestik, Napoli kembali mengalihkan fokus ke Eropa untuk menghadapi Villarreal pada fase liga. Napoli ingin membangun momentum di Liga Champions, dan Allegri memberikan kabar menggembirakan mengenai kondisi McTominay. Mantan pemain Manchester United itu terus berupaya mencapai kebugaran penuh, dan sang pelatih mengisyaratkan bahwa ia kini berpeluang besar menjadi starter.

"Itu mungkin, tetapi saya belum benar-benar memutuskan sebelas pemain yang akan turun ke lapangan. Pada Sabtu, sejumlah pemain yang sudah lama tidak bermain mendapat kesempatan tampil. Besok pagi saya akan melihat kondisi mereka dan mencoba membayangkan seperti apa jalannya pertandingan," jelas Allegri kepada Sky Sport Italia ketika ditanya tentang kondisi McTominay.