AFP
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Massimiliano Allegri ungkap kabar terbaru penting soal Scott McTominay dan isyaratkan duet impiannya dengan Kevin De Bruyne di Napoli
Allegri pertimbangkan untuk memasukkan McTominay
Setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Frosinone di kompetisi domestik, Napoli kembali mengalihkan fokus ke Eropa untuk menghadapi Villarreal pada fase liga. Napoli ingin membangun momentum di Liga Champions, dan Allegri memberikan kabar menggembirakan mengenai kondisi McTominay. Mantan pemain Manchester United itu terus berupaya mencapai kebugaran penuh, dan sang pelatih mengisyaratkan bahwa ia kini berpeluang besar menjadi starter.
"Itu mungkin, tetapi saya belum benar-benar memutuskan sebelas pemain yang akan turun ke lapangan. Pada Sabtu, sejumlah pemain yang sudah lama tidak bermain mendapat kesempatan tampil. Besok pagi saya akan melihat kondisi mereka dan mencoba membayangkan seperti apa jalannya pertandingan," jelas Allegri kepada Sky Sport Italia ketika ditanya tentang kondisi McTominay.
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktik dan faktor De Bruyne
Di luar pemilihan pemain untuk laga terdekat, perbincangan seputar Napoli banyak berpusat pada potensi duet McTominay dan Kevin De Bruyne. Allegri memuji keduanya, tetapi mengingatkan agar kondisi fisik mereka saat ini tetap diperhatikan. Ia menepis anggapan bahwa timnya memiliki formula baku. Allegri lebih memilih menyesuaikan susunan pemain dengan kebutuhan menghadapi setiap lawan dan tingkat kebugaran para pemain bintangnya.
“Saya percaya pemain-pemain bagus harus bermain bersama, tetapi itu juga bergantung pada situasinya. McTominay sudah dua bulan tidak bermain, De Bruyne datang pada 5 Agustus dan sedang mencapai kondisi yang baik. Namun, bukan berarti mereka harus ‘selalu’ bermain bersama. Pandangan seperti itu terlalu menyederhanakan persoalan,” kata sang pelatih.
Membahas sistem dan rotasi
Pelatih asal Italia itu juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalas kritik dari mereka yang terlalu berfokus pada perubahan formasi, khususnya perdebatan antara skema tiga bek dan empat bek. Bagi Allegri, identitas taktik tim ditentukan oleh karakteristik masing-masing pemain, bukan angka-angka formasi yang kaku. Ia menegaskan bahwa dirinya menyukai variasi yang dimiliki skuadnya dan akan terus merotasi pemain agar semuanya mencapai kondisi terbaik.
"Pandangan saya sangat berbeda dari kebanyakan orang: membicarakan formasi itu terlalu menyederhanakan persoalan. Itu lebih cocok menjadi obrolan di bar ketimbang pembicaraan di lapangan, tetapi tidak semua orang harus setuju. Saya punya skuad yang terdiri dari pemain-pemain hebat, dan ada pemain yang sedang kembali dari cedera. Kami masih membutuhkan sedikit waktu, dan juga keberuntungan dalam mengelola serta mengganti pemain, terutama agar mereka punya kesempatan untuk kembali mencapai kondisi optimal. Mulai Rabu, Anguissa, Olivera, dan Alisson akan kembali bersama tim. Perlahan, dengan sedikit kesabaran, kondisi kami akan kembali membaik," ujarnya.
- Getty Images Sport
Pemain inti yang sudah dipastikan dan dilema di lini serang
Menjelang laga melawan Villarreal, Allegri memastikan Vanja Milinkovic-Savic akan menjadi starter di bawah mistar gawang, sementara Billy Gilmour saat ini lebih diutamakan daripada Stanislav Lobotka di lini tengah. Sang pelatih juga menyinggung performa Lorenzo Lucca, yang belakangan kesulitan mencetak gol. Allegri meminta penyerang muda itu tetap tenang. Menurutnya, semangat kerja Lucca tetap tinggi dan gol-gol pada akhirnya akan kembali datang bagi pemain timnas Italia tersebut.
"Saat ini penting untuk memulihkan kondisi semua pemain, sehingga saya punya keberuntungan untuk 'menebak' susunan pemain. Gilmour berada di bangku cadangan pada Sabtu karena ia telah memainkan banyak pertandingan bersama tim nasional. Untuk laga melawan Villarreal, ia lebih diunggulkan daripada Lobotka. Milinkovic-Savic atau Meret? Milinkovic-Savic akan bermain. Ia baru kembali dari tim nasional, sementara Meret baru pulih dari cedera. Lucca sedang mengalami masa sulit, tetapi kemauannya untuk bekerja tetap baik. Ia harus bersabar karena gol-gol itu akan datang. Untuk posisi penyerang tengah, ada dia dan Hojlund. Ia harus tetap tenang," pungkas sang pelatih.
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