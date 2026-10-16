Ketegangan antara Allegri dan De Bruyne menjadi sorotan utama setelah penampilan mengecewakan Napoli di kompetisi Eropa saat menghadapi Villarreal. Sejumlah laporan menyebut gelandang kreatif asal Belgia itu mengabaikan instruksi taktis tertentu, sehingga keduanya terlibat adu argumen sengit. Namun, dalam konferensi pers terbarunya, Allegri segera menepis anggapan bahwa ada masalah yang berlarut-larut. Ia menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa.

"Apakah dia mengganggu saya? Tidak, ada kesalahpahaman, tetapi hanya itu. Hal seperti ini bisa terjadi dan akan terjadi lagi. Akan lebih baik jika kami langsung saling memahami: saya berbicara dalam bahasa Italia, dia berbicara dalam bahasa Inggris, lalu saya mulai berbicara dalam bahasa Inggris dan dia ingin memahami penjelasan saya dalam bahasa Italia. Dia cerdas, dia mengerti," jelas sang pelatih, seperti dikutip oleh Tuttosport.