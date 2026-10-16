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Massimiliano Allegri Ungkap Fakta di Balik Cekcok Kevin De Bruyne di Tepi Lapangan saat Krisis Napoli Kian Memburuk
Salah paham akibat penerjemahan di pinggir lapangan
Ketegangan antara Allegri dan De Bruyne menjadi sorotan utama setelah penampilan mengecewakan Napoli di kompetisi Eropa saat menghadapi Villarreal. Sejumlah laporan menyebut gelandang kreatif asal Belgia itu mengabaikan instruksi taktis tertentu, sehingga keduanya terlibat adu argumen sengit. Namun, dalam konferensi pers terbarunya, Allegri segera menepis anggapan bahwa ada masalah yang berlarut-larut. Ia menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa.
"Apakah dia mengganggu saya? Tidak, ada kesalahpahaman, tetapi hanya itu. Hal seperti ini bisa terjadi dan akan terjadi lagi. Akan lebih baik jika kami langsung saling memahami: saya berbicara dalam bahasa Italia, dia berbicara dalam bahasa Inggris, lalu saya mulai berbicara dalam bahasa Inggris dan dia ingin memahami penjelasan saya dalam bahasa Italia. Dia cerdas, dia mengerti," jelas sang pelatih, seperti dikutip oleh Tuttosport.
- Getty Images Sport
Menanggapi keruntuhan baru-baru ini
Selain soal hubungannya secara pribadi dengan De Bruyne, Allegri juga ditanya tentang kecenderungan Napoli menyia-nyiakan keunggulan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mantan pelatih Juventus itu menanggapi kritik tersebut secara pragmatis setelah serangkaian hasil mengecewakan. Menurutnya, penilaian publik sering kali sepenuhnya ditentukan oleh skor akhir, bukan penampilan di lapangan.
Allegri mengingatkan agar orang tidak bereaksi berlebihan terhadap satu kekalahan, sembari menegaskan bahwa kemenangan pun tidak selalu berarti tim tampil sempurna. "Bukan berarti ketika keunggulan Anda dibalikkan dan Anda kalah, semuanya menjadi bencana, atau ketika Anda menang, semuanya baik-baik saja. Saya mengerti bahwa hasil menentukan opini. Artinya, hal terpenting selalu hasil akhir," ujar sang pelatih.
Pelajaran dari penampilan melawan Frosinone
Untuk menggambarkan betapa tipisnya jarak antara keberhasilan dan kegagalan, Allegri menunjuk laga sebelumnya melawan Frosinone. Meski pertandingan itu dipuji karena menghibur, pelatih Napoli tersebut melihat kelemahan besar dalam pertahanan yang bisa saja menghasilkan akhir berbeda seandainya lawan lebih efektif dalam serangan balik.
“Misalnya, saat melawan Frosinone, semua orang bilang pertandingan itu indah dan menghibur, tetapi kami membiarkan lawan melancarkan delapan serangan balik. Jika mereka memanfaatkannya dengan baik, kami tidak akan datang ke sini untuk membicarakan pertandingan yang bagus,” kata Allegri. Ia menuntut skuadnya menjaga standar yang lebih tinggi: “Kami harus berkembang dan harus menuntut hal itu, karena para pemain punya kualitas.”
- Getty Images Sport
Kebugaran skuad dan peningkatan kekuatan lini pertahanan
Menjelang pertandingan melawan Venezia, pelatih Napoli menyampaikan kabar positif mengenai kebugaran para pemain belakangnya. Filippo Marianucci dan Sam Beukema sama-sama telah kembali berlatih penuh, memberi Allegri tambahan pilihan yang sangat dibutuhkan saat klub berupaya menstabilkan performanya di Serie A setelah melalui periode yang tidak konsisten.
Allegri memastikan keduanya kini siap bermain, meski proses mereka untuk kembali ke tim utama berbeda. "Mereka sudah pulih; yang pertama absen selama tiga bulan, sementara yang kedua melewatkan persiapan pramusim. Mereka bisa diandalkan dan ketersediaan mereka merupakan keuntungan," ujar Allegri.
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