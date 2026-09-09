Getty Images Sport
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Massimiliano Allegri mewaspadai 'kekuatan terbesar' Arsenal saat Napoli bersiap menghadapi duel Liga Champions
Allegri mengidentifikasi evolusi taktik Arsenal
Pelatih kepala Napoli itu memuji Arteta atas "pekerjaan luar biasa" yang telah ia lakukan di Emirates Stadium dalam empat tahun terakhir. Saat kedua tim bersiap bentrok di Liga Champions, Allegri menunjuk soliditas pertahanan Arsenal sebagai alasan utama di balik kebangkitan mereka ke puncak sepak bola Inggris dan status mereka sebagai kekuatan besar Eropa, dengan Arsenal hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan musim ini.
Berbicara kepada media jelang pertandingan, Allegri melontarkan pujian setinggi langit untuk juara Premier League itu, dengan mengatakan: "Arsenal adalah finalis Liga Champions dan menjuarai Premier League, Mikel Arteta telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam empat tahun terakhir. Ia berhasil membenahi pertahanan mereka, karena Arsenal sangat jarang kebobolan, dan mereka bekerja bersama sebagai sebuah tim. Itulah kekuatan terbesar mereka."
- Getty Images Sport
Napoli memburu penebusan di kancah Eropa
Raksasa Italia itu menjalani awal yang sulit dalam kampanye domestik mereka, menelan kekalahan beruntun di Serie A di bawah pelatih baru mereka. Allegri berharap gemerlap Liga Champions akan memberikan percikan yang dibutuhkan untuk menyalakan musim mereka, meski ia mengakui timnya harus meningkatkan etos kerja kolektif jika ingin memiliki peluang melawan tim asal London utara tersebut.
Allegri menyoroti perlunya perubahan mental, dengan mengatakan: "Besok adalah kompetisi yang berbeda dari Serie A, semacam liga mini, di mana kami membutuhkan 12 poin untuk memastikan lolos ke babak berikutnya.
"Kami tahu kesulitan pertandingan ini, yang harus kami jalani dengan kebanggaan dan keinginan untuk tampil baik. Kami menghadapi salah satu yang terbaik, Eropa memberi Anda motivasi dan adrenalin yang berbeda.
"Saat kami tidak menguasai bola, kami harus bertahan lebih baik sebagai sebuah tim, karena sejauh ini melawan Como dan Inter, kami masih belum memuaskan dalam hal itu.
"Kami harus melangkah satu per satu, tetapi juga punya keyakinan, karena Liga Champions adalah ambisi yang harus kami miliki bersama. Ini akan mendorong kami maju."
Di Lorenzo menuntut penampilan sempurna
Kapten Giovanni Di Lorenzo menyuarakan sentimen yang sama dengan pelatihnya, dengan mengakui bahwa Napoli tidak mampu melakukan hilang konsentrasi yang belakangan mengganggu mereka. Setelah finis di peringkat ke-30 dari 36 tim di kompetisi ini tahun lalu, pemain internasional Italia itu sangat ingin membuktikan bahwa Napoli memang layak berada di level ini dengan menguji diri melawan tim racikan Arteta yang sangat terorganisasi.
"Pertandingan ini datang pada saat yang tepat, karena setelah kekalahan, bagus untuk langsung kembali bermain," kata Di Lorenzo. "Kami ingin memulai Liga Champions dengan kuat, kami siap untuk pertandingan yang bagus dan sudah menganalisis kesalahan yang kami buat pekan lalu. Kami meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang dibuat.
"Saya tahu bahwa kebobolan tiga gol dalam satu babak bukanlah sesuatu yang membuat kami senang, itu berarti kami jelas membuat kesalahan, dan harus tampil lebih baik mulai besok."
Ia melanjutkan: "Di Liga Champions, levelnya sangat tinggi sehingga Anda akan dihukum oleh kesalahan sekecil apa pun, jadi kami membutuhkan penampilan sempurna untuk mendapatkan hasil.
"Kami harus mencoba bertahan sebagai satu unit untuk mengendalikan momen-momen tertentu dalam pertandingan dengan lebih baik dan memahami apa yang sedang terjadi. Kami juga harus bertahan dengan bola.
"Mereka adalah tim yang kuat, ujian penting untuk melihat level kami dalam kompetisi besar, di mana kami ingin tampil lebih baik daripada musim lalu."
- Getty Images Sport
Arsenal menghadapi gangguan perjalanan dalam lawatan ke Italia
Persiapan Arsenal sedikit terganggu oleh masalah lalu lintas udara di Britania Raya, yang menyebabkan penundaan signifikan pada penerbangan mereka ke Italia. Terlepas dari kendala logistik tersebut dan absennya Cristhian Mosquera, Arsenal mendapat dorongan dengan kembalinya Jurrien Timber ke skuad untuk hari pertandingan, sementara Napoli terpaksa merencanakan laga tanpa Scott McTominay setelah operasi yang baru-baru ini dijalaninya.
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