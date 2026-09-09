Raksasa Italia itu menjalani awal yang sulit dalam kampanye domestik mereka, menelan kekalahan beruntun di Serie A di bawah pelatih baru mereka. Allegri berharap gemerlap Liga Champions akan memberikan percikan yang dibutuhkan untuk menyalakan musim mereka, meski ia mengakui timnya harus meningkatkan etos kerja kolektif jika ingin memiliki peluang melawan tim asal London utara tersebut.

Allegri menyoroti perlunya perubahan mental, dengan mengatakan: "Besok adalah kompetisi yang berbeda dari Serie A, semacam liga mini, di mana kami membutuhkan 12 poin untuk memastikan lolos ke babak berikutnya.

"Kami tahu kesulitan pertandingan ini, yang harus kami jalani dengan kebanggaan dan keinginan untuk tampil baik. Kami menghadapi salah satu yang terbaik, Eropa memberi Anda motivasi dan adrenalin yang berbeda.

"Saat kami tidak menguasai bola, kami harus bertahan lebih baik sebagai sebuah tim, karena sejauh ini melawan Como dan Inter, kami masih belum memuaskan dalam hal itu.

"Kami harus melangkah satu per satu, tetapi juga punya keyakinan, karena Liga Champions adalah ambisi yang harus kami miliki bersama. Ini akan mendorong kami maju."