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SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Massimiliano Allegri meredam kekhawatiran soal cedera Kevin De Bruyne setelah Napoli mengalahkan Bologna

M. Allegri
K. De Bruyne
SSC Napoli
SSC Napoli vs Bologna
Bologna
Serie A

Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa kekhawatiran cedera yang muncul terlambat pada Kevin De Bruyne hanyalah kram setelah kemenangan tipis atas Bologna di Serie A hari ini. Manajer Napoli itu meredakan kekhawatiran terkait gelandang bintangnya, sekaligus memuji skuadnya atas kemarahan dan tekad mereka untuk meraih kemenangan kandang pertama dalam kampanye domestik saat ini.

  • De Bruyne terhindar dari cedera serius

    Napoli meraih kemenangan krusial 1-0 atas Bologna hari ini, dengan Stanislav Lobotka mencetak gol penentu pada menit ke-66. Kemenangan itu mengangkat klub ke peringkat kesembilan klasemen Serie A dengan enam poin, tetapi perhatian dengan cepat beralih ke kebugaran De Bruyne setelah ia ditarik keluar pada akhir pertandingan.

    Namun, Massimiliano Allegri bergerak cepat untuk meredakan kekhawatiran, dengan mengatakan kepada Sky Sport Italia bahwa pergantian itu murni sebagai tindakan pencegahan. "Dia mengeluarkan banyak energi, itu kram," jelas Allegri, mengonfirmasi sang pemain terhindar dari masalah besar.

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    Allegri memuji sikap dan taktik

    Sang pelatih senang dengan determinasi yang ditunjukkan para pemainnya, sambil menyoroti perubahan yang jelas dalam sikap mereka dibandingkan laga-laga sebelumnya. "Hari ini pertandingan diinginkan dan dimenangi dengan amarah, sesuatu yang hilang antara Como dan Inter. Di sana kami terlalu superfisial, meski kami melakukan beberapa hal dengan baik," kata Allegri. Ia juga mendukung De Bruyne bermain dalam peran yang lebih maju, dekat dengan striker.

    "Saya pikir Kevin telah bermain di sana sepanjang hidupnya. Dia sangat bagus dalam menciptakan ruang untuk dirinya sendiri, dalam memahami kapan harus turun lebih dalam, sehingga memperdebatkannya praktis mustahil. Dari cara dia mengontrol bola dan cara dia mengopernya, Anda bisa melihat dia benar-benar berbeda. Untuk usianya, dia harus dikelola," tambahnya.

  • Nasihat penting untuk Lorenzo Lucca

    Allegri juga menyoroti dampak krusial dari para pemain penggantinya, terutama Lorenzo Lucca, yang dimasukkan pada akhir pertandingan untuk membantu mempertahankan keunggulan tipis. Sang pelatih mengungkapkan instruksi sederhana yang ia berikan kepada penyerang muda itu sebelum ia masuk ke lapangan.

    "Dia akan masuk dan saya mengatakan kepadanya: buka bahumu. Dia masuk dengan baik, seperti saat melawan Arsenal juga. Mereka anak-anak bagus yang bisa berkembang. Secara mental mereka membutuhkan kepercayaan diri," jelas Allegri. Bologna sebelumnya sempat melihat gol Arthur Theate dianulir karena offside, membuat mereka tetap di peringkat ke-16 dengan baru satu poin.

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  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Melanjutkan momentum awal

    Napoli kini akan berusaha membangun momentum ini saat mereka bersiap menghadapi Fiorentina pada hari Minggu sebelum jeda internasional yang akan datang. Lega karena playmaker utama mereka terhindar dari kemunduran serius, Allegri menekankan perlunya manajemen pertandingan yang lebih baik, seraya berharap kemenangan kandang yang diraih dengan susah payah ini menjadi fondasi yang kokoh bagi klub.

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