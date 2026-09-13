Massimiliano Allegri meredam kekhawatiran soal cedera Kevin De Bruyne setelah Napoli mengalahkan Bologna

Sang pelatih senang dengan determinasi yang ditunjukkan para pemainnya, sambil menyoroti perubahan yang jelas dalam sikap mereka dibandingkan laga-laga sebelumnya. "Hari ini pertandingan diinginkan dan dimenangi dengan amarah, sesuatu yang hilang antara Como dan Inter. Di sana kami terlalu superfisial, meski kami melakukan beberapa hal dengan baik," kata Allegri. Ia juga mendukung De Bruyne bermain dalam peran yang lebih maju, dekat dengan striker.

"Saya pikir Kevin telah bermain di sana sepanjang hidupnya. Dia sangat bagus dalam menciptakan ruang untuk dirinya sendiri, dalam memahami kapan harus turun lebih dalam, sehingga memperdebatkannya praktis mustahil. Dari cara dia mengontrol bola dan cara dia mengopernya, Anda bisa melihat dia benar-benar berbeda. Untuk usianya, dia harus dikelola," tambahnya.