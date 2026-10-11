Massimiliano Allegri mengungkap perubahan taktik yang bisa memperpanjang karier Kevin De Bruyne yang "luar biasa" setelah Napoli mengalahkan Frosinone

Allegri memuji dampak yang diberikan De Bruyne setelah kemenangan meyakinkan klub atas Frosinone. Sementara playmaker Belgia itu terus menjadi kekuatan penentu di sepertiga akhir lapangan, sang manajer meyakini evolusi taktis bisa menjadi kunci untuk daya tahannya di Serie A. Allegri menilai kemampuan teknis luar biasa sang gelandang membuatnya sangat cocok untuk peran playmaker yang lebih dalam seiring ia terus membangun kebugaran pertandingannya.

"Kevin tampil baik saat masuk di Milan. Ketika dia bermain untuk tim nasionalnya, dia menang, mencetak gol, dan mendapat ulasan positif, tetapi dia adalah pemain yang luar biasa. Jika dia mulai bermain sebagai playmaker yang beroperasi lebih dalam, dia akan memperpanjang kariernya, tetapi dia masih ingin menikmati permainan lebih ke depan," kata Allegri kepada Sky Sport Italia.