AFP
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Massimiliano Allegri mengungkap perubahan taktik yang bisa memperpanjang karier Kevin De Bruyne yang "luar biasa" setelah Napoli mengalahkan Frosinone
Allegri menyarankan De Bruyne untuk peran yang lebih dalam
Allegri memuji dampak yang diberikan De Bruyne setelah kemenangan meyakinkan klub atas Frosinone. Sementara playmaker Belgia itu terus menjadi kekuatan penentu di sepertiga akhir lapangan, sang manajer meyakini evolusi taktis bisa menjadi kunci untuk daya tahannya di Serie A. Allegri menilai kemampuan teknis luar biasa sang gelandang membuatnya sangat cocok untuk peran playmaker yang lebih dalam seiring ia terus membangun kebugaran pertandingannya.
"Kevin tampil baik saat masuk di Milan. Ketika dia bermain untuk tim nasionalnya, dia menang, mencetak gol, dan mendapat ulasan positif, tetapi dia adalah pemain yang luar biasa. Jika dia mulai bermain sebagai playmaker yang beroperasi lebih dalam, dia akan memperpanjang kariernya, tetapi dia masih ingin menikmati permainan lebih ke depan," kata Allegri kepada Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Membahas kebugaran De Bruyne
De Bruyne memastikan kemenangan 3-0 dengan sentuhan terakhir dalam pertandingan itu, memaksimalkan umpan tarik dari Giovane untuk melengkapi dwigolnya. Menanggapi pemulihan De Bruyne, sang pelatih mengatakan bahwa playmaker tersebut, bersama rekan setimnya David Neres dan Frank Anguissa, masih terus membangun menuju kebugaran puncak setelah absen lama. Ia menekankan perlunya meningkatkan kondisi fisik para pemain yang baru kembali ini, seraya mencatat bahwa ketika energi skuad menurun, tim harus mengimbanginya dengan tetap solid dalam bertahan di dekat area penalti dan memaksimalkan dampak mereka.
"Dia absen lama karena masalah yang dia alami, sama seperti Neres atau Anguissa tahun lalu. Kami perlu meningkatkan kondisi para pemain yang sempat absen ini. Yang terpenting adalah ketika kami sedikit kekurangan energi, kami harus lebih solid di dekat area dan memberi dampak lebih besar," kata sang pelatih.
Membela Badiashile setelah dikritik
Di luar kecemerlangan De Bruyne, Allegri memanfaatkan kesempatan ini untuk melindungi bek Benoit Badiashile dari sorotan media belakangan ini. Bek tengah itu mendapat komentar keras setelah laga sebelumnya melawan Inter di San Siro, tetapi sang pelatih menegaskan bahwa satu insiden terpisah tidak seharusnya menentukan reputasi atau kualitas seorang pemain di dalam skuad. Allegri bersikeras bahwa pemain Prancis itu tetap menjadi bagian penting dari rencananya di lini pertahanan meski ada hiruk-pikuk yang mengiringi penampilannya belakangan ini.
"Anda tidak bisa menilai pemain berdasarkan satu kesalahan. Dalam sepakbola, kita semua membuat kesalahan, dan terkadang kesalahan itu membuat Anda kalah dalam pertandingan. Di Milan, mungkin saya yang membuat kesalahan; mungkin akan lebih baik memasukkan satu pemain tanpa mengubah yang lain. Seorang pemain harus dinilai dari siapa dirinya dan apa yang dia lakukan sepanjang musim. Pemain itu tidak untuk diperdebatkan," tegas Allegri.
- Getty Images Sport
Tekanan tinggi dan peluang yang terbuang
Pelatih Napoli itu secara umum puas dengan pendekatan agresif yang ditunjukkan timnya sejak peluit awal. Namun, ia mengakui bahwa timnya perlu lebih klinis di depan gawang agar tidak memberi lawan kesempatan kembali ke dalam pertandingan. Meski menciptakan banyak peluang, ketidakmampuan memberikan sentuhan akhir di sepertiga akhir lapangan masih menjadi area yang perlu ditingkatkan seiring musim memasuki periode krusial.
"Yang berjalan baik adalah hasrat dan agresivitas yang kami tunjukkan di awal. Dalam hal permainan teknis, kami punya enam atau tujuh peluang saat kami tidak tepat sasaran, dan jika Anda tidak menuntaskan serangan melawan Frosinone, mereka akan langsung menekan Anda. Di babak kedua, kami bermain sedikit lebih defensif karena kami sudah menghabiskan banyak energi. Kami punya tiga atau empat peluang untuk mencetak gol dan Anda tidak boleh salah mengambil keputusan akhir; gol seharusnya tercipta," ujar sang ahli taktik.
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