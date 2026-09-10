Berbicara setelah peluit akhir, Allegri melontarkan pujian kepada tim tamu sambil menolak mengkritik para pemainnya sendiri. Bos Napoli itu merasa timnya menampilkan performa yang patut diapresiasi melawan lawan yang ia anggap beroperasi di level tertinggi.

"Kami memainkan laga yang bagus melawan salah satu tim terkuat di Eropa," kata Allegri. "Babak pertama sangat berimbang, lalu mereka meningkatkan tempo di babak kedua. Saya pikir malam ini kami tampil bagus melawan lawan yang luar biasa."

Juru taktik asal Italia itu juga menunjukkan momen tepat ketika timnya mulai runtuh, dengan menyoroti kombinasi serangan Arsenal yang tajam. "Sayangnya, kami kecolongan lewat umpan satu-dua yang tidak kami ikuti sampai tuntas," tambahnya. "Mereka sangat bagus dalam hal itu."



