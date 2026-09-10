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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Massimiliano Allegri mengakui Napoli tak berdaya menghentikan Arsenal yang 'terkuat di Eropa' setelah kekalahan di Liga Champions

M. Allegri
Arsenal
SSC Napoli
Champions League
SSC Napoli vs Arsenal
Premier League
Serie A

Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri memuji Arsenal asuhan Mikel Arteta sebagai salah satu tim elite Eropa setelah kekalahan tipis di Liga Champions di Stadio Diego Armando Maradona. Meski tetap tampil kokoh sepanjang sebagian besar pertandingan, pelatih asal Italia itu mengakui timnya yang sedang kesulitan pada akhirnya tidak punya jawaban atas kualitas tim tamu.

  • Odegaard memecah perlawanan keras kepala

    Arsenal mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan kemenangan susah payah pada Rabu malam, mengatasi perlawanan Napoli yang tangguh di Italia. Kapten klub Martin Odegaard menjadi pembeda, tampil menentukan pada babak kedua untuk memastikan tiga poin penuh bagi tim tamu.

    Pasukan Arteta mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal, tetapi sempat kesulitan mengubah dominasi besar mereka menjadi gol. Arsenal melepaskan 26 tembakan sepanjang laga sebelum sang kapten akhirnya menembus pertahanan tuan rumah untuk memecah kebuntuan.


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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Allegri memuji skuad elite Arteta

    Berbicara setelah peluit akhir, Allegri melontarkan pujian kepada tim tamu sambil menolak mengkritik para pemainnya sendiri. Bos Napoli itu merasa timnya menampilkan performa yang patut diapresiasi melawan lawan yang ia anggap beroperasi di level tertinggi.

    "Kami memainkan laga yang bagus melawan salah satu tim terkuat di Eropa," kata Allegri. "Babak pertama sangat berimbang, lalu mereka meningkatkan tempo di babak kedua. Saya pikir malam ini kami tampil bagus melawan lawan yang luar biasa."

    Juru taktik asal Italia itu juga menunjukkan momen tepat ketika timnya mulai runtuh, dengan menyoroti kombinasi serangan Arsenal yang tajam. "Sayangnya, kami kecolongan lewat umpan satu-dua yang tidak kami ikuti sampai tuntas," tambahnya. "Mereka sangat bagus dalam hal itu."


  • Penurunan performa Napoli yang mengkhawatirkan terus berlanjut

    Meski Allegri ingin mengambil sisi positif dari solidnya pertahanan mereka saat menghadapi lawan papan atas, hasil ini memperpanjang periode sulit bagi tim Serie A tersebut. Napoli kini telah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi.

    Kekalahan dari Como dan Inter sudah lebih dulu mengacaukan kampanye domestik mereka sebelum Arsenal datang ke Naples. Namun, Allegri yakin penampilan mereka di Eropa menawarkan cetak biru untuk bangkit dan menjaga stabilitas pertahanan ke depannya.

    "Kami bertahan dengan baik; jika kami bertahan seperti itu saat melawan Como dan Inter, kami mungkin tidak akan kalah," jelasnya. "Kami datang setelah menelan tiga kekalahan beruntun, tetapi kami tidak boleh patah semangat karena saya tidak bisa menyalahkan para pemain atas apa pun hari ini. Ketika kami bertahan seperti itu, akan sulit untuk mencetak gol."


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    Bangkit kembali di kompetisi domestik

    Napoli kini harus segera bangkit saat berusaha menghentikan kemerosotan mereka yang mengkhawatirkan. Pasukan Allegri akan menjamu Bologna pada hari Minggu, dengan tekad meraih kemenangan yang bisa mendongkrak moral dan mengakhiri rentetan kekalahan buruk mereka di depan pendukung sendiri.

    Sementara itu, Arsenal akan berusaha membawa momentum mereka di Eropa kembali ke kompetisi domestik. Juara Premier League itu akan bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland, dengan harapan mengulang dominasi mereka dan memperpanjang tren kemenangan.

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