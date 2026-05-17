Massimiliano Allegri menanggapi kabar tentang pertengkaran sengit dengan Zlatan Ibrahimovic di tengah memuncaknya ketegangan di AC Milan

Dalam konferensi pers yang tegang menjelang laga Milan melawan Genoa, Allegri terpaksa menanggapi tuduhan adanya suasana yang tidak harmonis di balik layar. Berbagai laporan menyebutkan bahwa hubungan antara pelatih kepala dan penasihat klub, Ibrahimovic, telah mencapai titik kritis. Namun, Allegri tetap tenang seperti biasanya ketika ditanya mengenai dugaan ketegangan di San Siro.

“Saya terbiasa selalu menjalin hubungan profesional, dan berurusan secara profesional dengan semua direktur dan pemilik,” kata Allegri dalam konferensi persnya. “Dalam rapat-rapat, tidak hanya tahun ini, selalu ada momen pertukaran ide di mana kita bisa setuju atau tidak setuju. Namun, hari ini kita harus fokuskan seluruh energi kita pada pertandingan besok.

“Lihatlah, selalu ada diskusi di dalam sebuah perusahaan; satu orang melihat sesuatu dalam nuansa putih, yang lain hitam, yang lain merah, tetapi yang penting adalah semua orang bekerja demi kepentingan perusahaan tersebut. Saya pernah mengalami diskusi yang jauh lebih buruk dari ini, tetapi hal yang mendasar adalah kita semua bekerja ke arah yang sama.”



