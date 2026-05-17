Getty Images
Diterjemahkan oleh
Massimiliano Allegri menanggapi kabar tentang pertengkaran sengit dengan Zlatan Ibrahimovic di tengah memuncaknya ketegangan di AC Milan
Allegri meredam ketegangan dengan Ibrahimovic
Dalam konferensi pers yang tegang menjelang laga Milan melawan Genoa, Allegri terpaksa menanggapi tuduhan adanya suasana yang tidak harmonis di balik layar. Berbagai laporan menyebutkan bahwa hubungan antara pelatih kepala dan penasihat klub, Ibrahimovic, telah mencapai titik kritis. Namun, Allegri tetap tenang seperti biasanya ketika ditanya mengenai dugaan ketegangan di San Siro.
“Saya terbiasa selalu menjalin hubungan profesional, dan berurusan secara profesional dengan semua direktur dan pemilik,” kata Allegri dalam konferensi persnya. “Dalam rapat-rapat, tidak hanya tahun ini, selalu ada momen pertukaran ide di mana kita bisa setuju atau tidak setuju. Namun, hari ini kita harus fokuskan seluruh energi kita pada pertandingan besok.
“Lihatlah, selalu ada diskusi di dalam sebuah perusahaan; satu orang melihat sesuatu dalam nuansa putih, yang lain hitam, yang lain merah, tetapi yang penting adalah semua orang bekerja demi kepentingan perusahaan tersebut. Saya pernah mengalami diskusi yang jauh lebih buruk dari ini, tetapi hal yang mendasar adalah kita semua bekerja ke arah yang sama.”
- Getty Images Sport
Perpecahan di jajaran direksi dan ketegangan yang telah berlangsung lama
Meskipun Allegri berusaha mengalihkan perhatian, perpecahan internal di jajaran petinggi klub telah menjadi topik pembicaraan utama. Beredar rumor yang mengindikasikan adanya perpecahan di dalam tim, dengan Ibrahimovic dan CEO Giorgio Furlani di satu kubu, sementara Allegri dan direktur olahraga Igli Tare berada di kubu lain. Ketegangan saat ini dilaporkan mirip dengan perselisihan terkenal pada tahun 2012 di ruang ganti Emirates Stadium antara keduanya saat Ibrahimovic masih aktif sebagai pemain.
Menanggapi kehadiran Tare, Allegri memberikan dukungannya kepada direktur olahraga tersebut. “Kami memiliki Tare sebagai direktur olahraga, dia telah melakukan pekerjaan yang baik, kami langsung selaras,” tambah sang pelatih. “Dia profesional, dan sangat siap. Semua serangan yang ditujukan kepadanya… Ketika musim berakhir, tanggung jawab dibagi oleh semua orang.”
Kualifikasi Liga Champions tidak bisa ditawar-tawar
Milan saat ini berada di peringkat keempat setelah rentetan hasil yang mengecewakan, hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan laga terakhir mereka di Serie A. Pemilik klub, Gerry Cardinale, telah secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas situasi yang memprihatinkan ini, dan baru-baru ini menyatakan bahwa kegagalan lolos ke kompetisi teratas Eropa akan dianggap sebagai kegagalan total bagi proyek ini. Allegri sependapat dengan penilaian sang pemilik, sambil mengakui tekanan yang ada di klub bergengsi seperti ini.
“Di Milan, wajar jika Anda harus ambisius untuk meraih hasil maksimal,” tambah sang pelatih. “Saya senang dengan pernyataan Cardinale. Baru-baru ini saya berbicara dengannya dan menyampaikan pandangan saya tentang musim ini serta masa depan Milan, yang merupakan hal yang sangat diminati semua orang. Milan adalah yang utama; klub ini berada di atas semua orang dan segala hal. Kami yang lain hanyalah orang-orang yang lewat.”
- (C)Getty Images
Laga tandang ke Genoa semakin dekat di tengah rotasi skuad
Saat Rossoneri bersiap untuk bertandang ke Marassi, perhatian kembali tertuju ke lapangan, di mana Allegri harus menghadapi daftar pemain yang absen yang semakin panjang. Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, dan Pervis Estupinan tidak dapat diturunkan karena skorsing. Namun, ada kabar baik bagi skuad ini, karena pemain veteran Luka Modric telah dimasukkan ke dalam rombongan yang akan bertandang meskipun baru saja menjalani operasi patah tulang pipi tiga minggu lalu.
“Modric adalah perkembangan positif, dia tersedia,” kata Allegri. “Dia telah berlatih bersama tim dan mencoba masker. Samuele Ricci mengalami keseleo pergelangan kaki, dia tetap ikut bersama kami dan kita akan lihat kondisinya besok. Saat ini, tim tidak boleh terbawa emosi atau cemas. Kita butuh organisasi, tekad, dan keyakinan bahwa kita bisa meraih hasil. Pada 8 Maret, semua orang membicarakan Scudetto setelah derby, kini kami telah menyia-nyiakan keunggulan kami atas peringkat kelima. Itu berarti ada yang salah.”