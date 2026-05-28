Massimiliano Allegri menandatangani kontrak dua tahun bersama Napoli untuk menggantikan Antonio Conte

Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, telah bertindak tegas untuk mencari pengganti Conte, setelah pelatih asal Italia itu meninggalkan klub atas kesepakatan bersama di akhir musim, dan akhirnya memilih Allegri yang berpengalaman. Menurut Gianluca Di Marzio, negosiasi antara kedua belah pihak mengalami percepatan signifikan dalam 24 jam terakhir, yang berujung pada kesepakatan lisan penuh bagi Allegri untuk memimpin Napoli dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Pelatih asal Tuscany ini muncul sebagai pilihan utama setelah melalui proses seleksi yang membuatnya mengalahkan pesaing dari kandidat lain, termasuk pelatih Bologna yang akan hengkang, Vincenzo Italiano. Dengan kesepakatan lisan yang telah tercapai, Partenopei siap untuk memulai babak baru di bawah salah satu manajer paling sukses dalam sejarah Serie A modern.