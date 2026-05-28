Massimiliano Allegri menandatangani kontrak dua tahun bersama Napoli untuk menggantikan Antonio Conte
De Laurentiis menunjuk Allegri untuk era pasca-Conte
Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, telah bertindak tegas untuk mencari pengganti Conte, setelah pelatih asal Italia itu meninggalkan klub atas kesepakatan bersama di akhir musim, dan akhirnya memilih Allegri yang berpengalaman. Menurut Gianluca Di Marzio, negosiasi antara kedua belah pihak mengalami percepatan signifikan dalam 24 jam terakhir, yang berujung pada kesepakatan lisan penuh bagi Allegri untuk memimpin Napoli dengan kontrak berdurasi dua tahun.
Pelatih asal Tuscany ini muncul sebagai pilihan utama setelah melalui proses seleksi yang membuatnya mengalahkan pesaing dari kandidat lain, termasuk pelatih Bologna yang akan hengkang, Vincenzo Italiano. Dengan kesepakatan lisan yang telah tercapai, Partenopei siap untuk memulai babak baru di bawah salah satu manajer paling sukses dalam sejarah Serie A modern.
Tim hukum mulai menangani urusan formalitas kontrak
Proses transisi dari kesepakatan lisan menjadi penunjukan resmi sudah berlangsung di belakang layar. Laporan menunjukkan bahwa tim hukum dan administrasi Napoli telah mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meresmikan kesepakatan dengan Allegri. Baik para pengacara maupun pejabat transfer sedang mengurus detail kontrak terakhir sebelum dokumen-dokumen tersebut dapat diajukan untuk ditandatangani secara resmi.
Meskipun ketentuan kontrak berdurasi dua tahun tersebut diyakini telah disepakati, klub sangat teliti dalam memastikan semua kendala administratif teratasi. Langkah ini menandakan keinginan De Laurentiis untuk memberikan stabilitas dan kepemimpinan kelas atas kepada skuad yang tetap ambisius baik di kancah domestik maupun Eropa.
Mengatasi rintangan terakhir dengan Milan
Meskipun negosiasi dengan Napoli sudah mencapai tahap lanjut, masih ada satu kendala terakhir yang harus diatasi sebelum Allegri dapat secara resmi diperkenalkan sebagai manajer baru Partenopei. Allegri harus terlebih dahulu menyelesaikan status kontraknya saat ini dengan Milan setelah dipecat oleh klub tersebut. Menyelesaikan proses pengunduran diri dari klub sebelumnya merupakan langkah standar namun penting sebelum ia dapat secara sah mengikat masa depannya dengan raksasa selatan yang sedang memegang gelar juara tersebut.
Seorang juara yang sudah teruji yang ditugaskan untuk mewujudkan ambisi meraih Scudetto
Penunjukan ini menjadi pernyataan niat yang kuat dari Napoli, karena mereka mendatangkan seorang pelatih dengan riwayat karier yang gemilang. Allegri telah meraih gelar juara liga bersama Milan dan Juventus, dan pengalamannya dalam menangani tekanan di klub-klub elit Italia menjadi faktor penentu bagi petinggi Napoli. Meskipun musim kembalinya ke Milan pada 2025-26 berjalan buruk, Napoli yakin bahwa rekam jejak dan kecerdasan taktisnya menjadikannya kandidat yang ideal. Jika resmi ditunjuk seperti yang diharapkan, Allegri akan mewarisi skuad yang sedang mempersiapkan diri untuk kampanye Liga Champions berikutnya sekaligus berusaha menantang gelar Scudetto musim depan.