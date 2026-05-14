Massimiliano Allegri mempertimbangkan untuk hengkang dari AC Milan di tengah perselisihan dengan Zlatan Ibrahimovic

Ketegangan yang kini terjadi antara Allegri dan Ibrahimovic mirip dengan insiden terkenal pada tahun 2012 di ruang ganti Emirates Stadium, setelah leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Milan melawan Arsenal. Anehnya, konfrontasi tersebut juga bermula dari masalah penjaga gawang, yang menggambarkan hubungan yang telah dipenuhi ketegangan sejak masa-masa Ibrahimovic masih aktif bermain.

Saat menceritakan kembali insiden tersebut, legenda Swedia itu mengatakan: "Kami kalah 3-0 dari Arsenal, dan Allegri tampak sangat senang. Memang benar kami lolos, tapi itu bukan hal yang bisa ditertawakan, dan saya menegurnya. Allegri menjawab: 'Kamu, Ibra, pikirkan dirimu sendiri, kamu yang bikin kacau...' Saya bilang padanya bahwa dia yang bikin kacau... dia takut, jadi dia membawa dua kiper ke bangku cadangan."