Massimiliano Allegri mempertimbangkan untuk hengkang dari AC Milan di tengah perselisihan dengan Zlatan Ibrahimovic
Kekacauan di San Siro
Perpecahan internal di Milan telah mencapai titik kritis, dengan pelatih kepala Allegri yang semakin terisolasi di tengah suasana yang memanas dan saling bermusuhan. Menurut Corriere della Sera, ketegangan meledak antara Allegri dan Ibrahimovic setelah kekalahan dari Napoli pada awal April, dipicu oleh perselisihan mengenai pemilihan kiper ketiga untuk musim depan. Ketegangan ini bertepatan dengan performa yang mengkhawatirkan di lapangan, karena Rossoneri hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir mereka, sehingga peluang lolos ke Liga Champions berada dalam bahaya yang serius.
Ketegangan lama kembali muncul
Ketegangan yang kini terjadi antara Allegri dan Ibrahimovic mirip dengan insiden terkenal pada tahun 2012 di ruang ganti Emirates Stadium, setelah leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Milan melawan Arsenal. Anehnya, konfrontasi tersebut juga bermula dari masalah penjaga gawang, yang menggambarkan hubungan yang telah dipenuhi ketegangan sejak masa-masa Ibrahimovic masih aktif bermain.
Saat menceritakan kembali insiden tersebut, legenda Swedia itu mengatakan: "Kami kalah 3-0 dari Arsenal, dan Allegri tampak sangat senang. Memang benar kami lolos, tapi itu bukan hal yang bisa ditertawakan, dan saya menegurnya. Allegri menjawab: 'Kamu, Ibra, pikirkan dirimu sendiri, kamu yang bikin kacau...' Saya bilang padanya bahwa dia yang bikin kacau... dia takut, jadi dia membawa dua kiper ke bangku cadangan."
Gangguan taktis dan ketidakpercayaan
Allegri dikabarkan merasa frustrasi akibat campur tangan yang dilakukan Ibrahimovic, yang mencakup tindakan sang pemain asal Swedia itu menelepon langsung para pemain bintang seperti Rafael Leao dan Youssouf Fofana untuk memberikan saran taktis. Keduanya dikabarkan sudah tidak saling berbicara lagi, dengan Ibrahimovic yang kini menjauh dari markas klub. Selain itu, sang pelatih merasa tidak puas dengan kurangnya transparansi terkait strategi transfer klub; setelah diberitahu bahwa dana tidak tersedia pada Januari, petinggi klub tiba-tiba menyetujui transfer senilai €30 juta untuk Jean-Philippe Mateta. Allegri tetap bersikap diplomatis di depan publik meskipun terjadi kekacauan ini, dan baru-baru ini menyatakan: "Tujuan saya adalah bertahan selama mungkin."
Saatnya Allegri mengambil keputusan
180 menit pertandingan Serie A berikutnya akan menentukan nasib Milan di kancah Eropa dan kemungkinan besar menjadi pemicu terakhir bagi Allegri untuk mengakhiri kontraknya yang saat ini berlaku hingga Juni 2027. Jika ia meninggalkan San Siro, pelatih peraih Scudetto 2011 ini dikabarkan kuat akan bergabung dengan tim nasional Italia di bawah arahan Giovanni Malago. Sementara itu, Ibrahimovic tampaknya siap mengukuhkan kekuasaannya sebagai "tokoh kuat" klub, dengan beredarnya rumor bahwa ia mungkin akan menunjuk Fabio Paratici sebagai direktur olahraga baru untuk mengawasi perombakan besar-besaran pada musim panas mendatang.