Massara: "Roma tidak akan pernah melepaskan bursa transfer yang sejalan dengan sejarahnya, Liga Champions bisa membantu"

Frederic Massara, direktur olahraga AS Roma, berbicara kepada Sky Sport beberapa menit sebelum pertandingan di Stadion Sinigaglia, Como, melawan tim asuhan Fabregas, sebuah laga yang bisa menjadi penentu dalam perebutan zona Liga Champions dan kualifikasi ke edisi berikutnya kompetisi teratas di Eropa: "Tidak diragukan lagi ini adalah pertandingan yang sangat penting; mengingat kondisi klasemen saat ini, poin yang diperebutkan sangat berarti. Namun, kompetisi masih panjang, di luar pertandingan ini."