Frederic Massara, direktur olahraga AS Roma, berbicara kepada Sky Sport beberapa menit sebelum pertandingan di Stadion Sinigaglia, Como, melawan tim asuhan Fabregas, sebuah laga yang bisa menjadi penentu dalam perebutan zona Liga Champions dan kualifikasi ke edisi berikutnya kompetisi teratas di Eropa: "Tidak diragukan lagi ini adalah pertandingan yang sangat penting; mengingat kondisi klasemen saat ini, poin yang diperebutkan sangat berarti. Namun, kompetisi masih panjang, di luar pertandingan ini."
Massara: "Roma tidak akan pernah melepaskan bursa transfer yang sejalan dengan sejarahnya, Liga Champions bisa membantu"
PASAR
"Roma adalah klub yang dikenal di dunia sepak bola, dan pengaruh Liga Champions tentu membantu. Namun demikian, Roma tidak akan pernah mengabaikan kebijakan transfer yang sejalan dengan prestise klub, dan hal ini berkat kepemilikan klub."
BAGAIMANA KONDISI PARA PENYERANG
"Kami yakin Malen bisa bekerja sama dengan baik bersama pemain lain. Lini serang kami saat ini dilanda banyak cedera, tetapi masih ada pemain lain yang siap diturunkan. Kembalinya El Shaarawy sangat penting bagi kami, dan kami berharap dia bisa memberikan kontribusinya."
