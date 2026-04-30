Mason Mount meyakini Man Utd 'pasti' bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Premier musim depan & memuji Michael Carrick yang 'luar biasa'

Meskipun kariernya di Old Trafford berjalan tersendat-sendat—di mana ia hanya tampil dalam 69 pertandingan selama tiga musim akibat berbagai cedera—Mount tetap sangat optimis menatap masa depan. Pemain internasional Inggris ini, yang sudah memiliki medali juara Liga Champions dari masa baktinya di Chelsea, yakin skuad saat ini mampu mencapai puncak sepak bola Inggris di bawah bimbingan yang tepat.

Berbicara kepada Sky Sports, Mount mengatakan: "Saya memiliki target untuk memenangkan Liga Premier. Jelas, saya sudah memenangkan Liga Champions, tetapi apakah kami bisa [memenangkan liga?] Ya, saya pikir kami bisa sebagai sebuah tim. Kami harus memiliki mentalitas seperti itu. Ini mungkin tampak sedikit jauh, tetapi Anda harus memiliki mentalitas itu untuk benar-benar mendorong diri Anda sebagai sebuah tim. Kita sudah menunjukkan apa yang bisa kita lakukan saat menghadapi tim-tim besar -- Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Anda tahu, jadi kita sudah melakukannya."



