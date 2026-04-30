Mason Mount meyakini Man Utd 'pasti' bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Premier musim depan & memuji Michael Carrick yang 'luar biasa'
Mount mengincar gelar juara Liga Premier
Meskipun kariernya di Old Trafford berjalan tersendat-sendat—di mana ia hanya tampil dalam 69 pertandingan selama tiga musim akibat berbagai cedera—Mount tetap sangat optimis menatap masa depan. Pemain internasional Inggris ini, yang sudah memiliki medali juara Liga Champions dari masa baktinya di Chelsea, yakin skuad saat ini mampu mencapai puncak sepak bola Inggris di bawah bimbingan yang tepat.
Berbicara kepada Sky Sports, Mount mengatakan: "Saya memiliki target untuk memenangkan Liga Premier. Jelas, saya sudah memenangkan Liga Champions, tetapi apakah kami bisa [memenangkan liga?] Ya, saya pikir kami bisa sebagai sebuah tim. Kami harus memiliki mentalitas seperti itu. Ini mungkin tampak sedikit jauh, tetapi Anda harus memiliki mentalitas itu untuk benar-benar mendorong diri Anda sebagai sebuah tim. Kita sudah menunjukkan apa yang bisa kita lakukan saat menghadapi tim-tim besar -- Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Anda tahu, jadi kita sudah melakukannya."
Dampak Carrick
Kembalinya kepercayaan diri sang gelandang sebagian besar dikaitkan dengan pengaruh Carrick, yang telah membawa United kembali bersaing dalam perebutan tiket Liga Champions pasca kepergian Ruben Amorim. Mount menyoroti sikap tenang dan pengalaman profesional Carrick sebagai faktor kunci dalam perubahan performa dan keyakinan tim belakangan ini.
Merenungkan hubungannya dengan pelatih kepala, Mount mengungkapkan rasa terima kasihnya atas cara Carrick menangani cedera yang dialaminya baru-baru ini. "Awalnya sulit karena Michael baru saja datang dan saya mengalami cedera, sehingga saya melewatkan beberapa pertandingan di awal," jelas Mount. "Tapi dia sangat baik kepada saya dan berbicara kepada saya serta mengatakan, 'Dengar, saya ingin kamu kembali; kamu adalah bagian penting dari tim dan skuad,' dan 'Ketika kamu bersama rekan-rekan, kamu jelas memiliki pengaruh besar,' jadi saya tahu posisi saya di dalam tim."
Konsistensi adalah langkah selanjutnya
Meskipun United kesulitan mempertahankan konsistensi di era pasca-Sir Alex Ferguson, Mount yakin klub kini siap untuk melangkah lebih jauh dan tampil lebih konsisten di panggung-panggung terbesar. Dengan target klub untuk meraih gelar liga bertepatan dengan peringatan 150 tahun mereka pada 2028, gelandang ini ingin melihat kemajuan tersebut dipercepat mulai dari musim depan.
"Kami sudah membuktikannya musim ini, jadi kami pasti bisa melakukannya," tambah Mount. "Sekarang tinggal melakukannya di panggung yang lebih besar di Liga Champions dan melakukannya secara lebih konsisten di Liga Premier. Saya berharap bisa menjadi bagian penting dalam hal itu pada musim depan. Ya, itu adalah tujuan saya: Saya ingin memenangkan Liga Premier."
Berbuat baik di luar lapangan
Jauh dari tekanan Liga Premier, Mount baru-baru ini menyempatkan diri menjadi tuan rumah acara khusus untuk Make-A-Wish UK di St George's Park. Bersama saudaranya, Lewis, dan rekan setimnya di United, Luke Shaw, Mount membiayai retret selama dua hari bagi 11 anak yang menderita penyakit kritis, sehingga mereka dapat merasakan kehidupan sebagai pesepakbola profesional.
"Saya seorang pesepakbola, tetapi hidup ini lebih dari sekadar sepak bola," kata Mount setelah memimpin tim anak-anak meraih kemenangan dalam pertandingan amal. "Anda bisa melihat senyuman di wajah anak-anak, betapa berartinya hal ini bagi mereka, dan tentu saja bagi keluarga mereka juga. Terkadang saudara-saudara dan ibu serta ayah, terutama saudara-saudara, bisa sedikit terlupakan, jadi keterlibatan mereka dan kehadiran mereka di sini serta ikut serta dalam proses ini adalah inti dari Make-A-Wish. Itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita semua."