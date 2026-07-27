Mason Mount melontarkan pujian kepada pemain baru Man Utd yang 'brilian', Andrey Santos, setelah kemenangan telak atas Rosenborg

Selain kontribusinya di bidang teknis, Mount kini mengambil peran kepemimpinan di dalam skuad muda United, bahkan mengenakan ban kapten pada babak kedua laga melawan Rosenborg. Pemain berusia 27 tahun itu terlihat memberikan semangat kepada para pemain muda seperti Shea Lacey, yang membuka skor melalui aksi individu yang brilian.

Merenungkan pengalamannya sebagai kapten, pemain internasional Inggris ini menjelaskan mengapa ia menikmati tanggung jawab tersebut: "Ada berbagai tipe pemimpin. Ada yang sangat vokal. Saya ingin selalu melihat diri saya sebagai pemimpin yang memberi teladan dan tidak pernah berhenti bekerja di lapangan.

"Saya pernah menjadi kapten sebelumnya, jadi saya menyukai peran ini. Terutama dengan banyaknya pemain muda di lapangan, bisa berbicara dengan mereka dan membuat mereka merasa nyaman baik saat bertanding maupun di luar lapangan.

"Ini adalah peran yang sangat saya sukai, dan saya sangat senang mengenakan ban kapten di babak kedua."



