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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Mason Mount melontarkan pujian kepada pemain baru Man Utd yang 'brilian', Andrey Santos, setelah kemenangan telak atas Rosenborg

A. Santos
Manchester United
M. Mount
Rosenborg
Rosenborg vs Manchester United
Club Friendlies
Premier League
Chelsea

Mason Mount melontarkan pujian yang tinggi kepada rekrutan baru Manchester United, Andrey Santos, dengan menyebut pemain muda asal Brasil itu sebagai tambahan yang "brilian" bagi skuad. Mantan kapten Chelsea ini telah membimbing rekan sesama mantan bintang The Blues tersebut setelah keduanya tampil mengesankan dalam laga pramusim yang dominan melawan Rosenborg di Norwegia.

  • Mount terkesan dengan kontribusi Santos

    Mount dengan cepat menyambut Santos ke dalam tim, memuji dampak langsung yang ditunjukkan pemain berusia 22 tahun itu setelah pindah dari Stamford Bridge. Keduanya membentuk kemitraan yang produktif di posisi gelandang pengatur permainan yang lebih dalam saat tim asuhan Michael Carrick tampil terlalu tangguh di Norwegia, mengamankan kemenangan telak 5-0 atas Rosenborg.

    Berbicara tentang rekan setim barunya, Mount menyatakan: “Andrey adalah pemain yang sangat bagus. Dia membaca permainan dengan brilian. Saya tahu dia masih muda, tapi dia sangat berpengalaman dalam menjalani masa peminjaman dan bermain di Liga Premier juga... Saya sudah mengenal Andrey sejak lama. Saya telah mengamatinya dari jauh, sejak dia menembus tim utama Chelsea.”


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  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    Memecahkan teka-teki lini tengah

    Kedatangan Santos menandai investasi yang signifikan bagi Setan Merah, yang berhasil mendatangkannya dengan biaya awal sebesar £48 juta ditambah £2 juta dalam bentuk bonus tambahan, setelah ia kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di London Barat. Dengan hengkangnya Casemiro dan Manuel Ugarte yang absen karena cedera, Santos pun langsung ditempatkan sebagai gelandang nomor 6 bersama Mount pada tahap awal pramusim.

    Mount juga menikmati peran yang sedikit berbeda untuk dirinya sendiri, karena ia kini ditempatkan sebagai gelandang nomor 8 yang fleksibel dalam sistem yang memungkinkannya memengaruhi jalannya pertandingan dari area yang lebih dalam. “Secara defensif, kami berdua adalah pemain yang ingin bergerak aktif, melakukan tekel, merebut kembali bola, dan bermain agresif,” tambah Mount saat membahas sinergi taktis mereka. “Saya benar-benar menikmatinya. Ini adalah posisi yang saya sukai dan di mana saya merasa cocok."

  • Kepemimpinan dan talenta muda

    Selain kontribusinya di bidang teknis, Mount kini mengambil peran kepemimpinan di dalam skuad muda United, bahkan mengenakan ban kapten pada babak kedua laga melawan Rosenborg. Pemain berusia 27 tahun itu terlihat memberikan semangat kepada para pemain muda seperti Shea Lacey, yang membuka skor melalui aksi individu yang brilian.

    Merenungkan pengalamannya sebagai kapten, pemain internasional Inggris ini menjelaskan mengapa ia menikmati tanggung jawab tersebut: "Ada berbagai tipe pemimpin. Ada yang sangat vokal. Saya ingin selalu melihat diri saya sebagai pemimpin yang memberi teladan dan tidak pernah berhenti bekerja di lapangan.

    "Saya pernah menjadi kapten sebelumnya, jadi saya menyukai peran ini. Terutama dengan banyaknya pemain muda di lapangan, bisa berbicara dengan mereka dan membuat mereka merasa nyaman baik saat bertanding maupun di luar lapangan.

    "Ini adalah peran yang sangat saya sukai, dan saya sangat senang mengenakan ban kapten di babak kedua."


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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kebugaran dan cita-cita di masa depan

    Meskipun tiga tahun terakhir di Old Trafford diwarnai cedera, Mount menegaskan bahwa ia akhirnya merasa kembali dalam kondisi fisik terbaiknya. Ia hanya tampil sebagai starter dalam 25 pertandingan Liga Premier selama periode tersebut, namun mengklaim bahwa penutup musim yang kuat pada musim lalu telah memberinya momentum yang dibutuhkan.

    "Saya merasa luar biasa. Saya merasa sangat, sangat baik. Saya menutup musim dengan baik. Di akhir musim lalu, saya bermain dalam beberapa pertandingan dan terlibat di dalamnya," jelas Mount mengenai kondisi fisiknya saat ini. "Memanfaatkan momentum itu di akhir musim lalu. Liburannya memang bagus, tapi saya sudah siap dan tak sabar untuk kembali dan berlatih lagi... Saya tahu kami masih memiliki beberapa pertandingan tersisa dan beberapa minggu lagi untuk benar-benar mengasah kemampuan."