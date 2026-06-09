Mason Greenwood telah menyepakati persyaratan kontrak dengan Roma meskipun dikaitkan erat dengan Fenerbahçe

Roma dilaporkan telah mengambil langkah signifikan dalam upaya mereka merekrut Greenwood setelah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan penyerang Marseille tersebut. Menurut Corriere dello Sport, pemain berusia 24 tahun itu telah menyetujui kepindahannya ke Stadio Olimpico. Kontrak yang diusulkan kabarnya mencakup struktur gaji progresif, dimulai dengan gaji bersih sebesar €4 juta ditambah bonus berdasarkan performa.

Kelompok pemilik Roma sangat ingin memperkuat skuad dan memandang Greenwood sebagai target utama di lini serang. Namun, transfer ini belum selesai. Marseille dilaporkan menilai sang pemain sekitar €55 juta, sementara Roma sedang mempersiapkan tawaran awal senilai sekitar €40 juta.