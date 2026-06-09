AFP
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Mason Greenwood telah menyepakati persyaratan kontrak dengan Roma meskipun dikaitkan erat dengan Fenerbahçe
Roma semakin gencar dalam upaya merekrut Greenwood
Roma dilaporkan telah mengambil langkah signifikan dalam upaya mereka merekrut Greenwood setelah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan penyerang Marseille tersebut. Menurut Corriere dello Sport, pemain berusia 24 tahun itu telah menyetujui kepindahannya ke Stadio Olimpico. Kontrak yang diusulkan kabarnya mencakup struktur gaji progresif, dimulai dengan gaji bersih sebesar €4 juta ditambah bonus berdasarkan performa.
Kelompok pemilik Roma sangat ingin memperkuat skuad dan memandang Greenwood sebagai target utama di lini serang. Namun, transfer ini belum selesai. Marseille dilaporkan menilai sang pemain sekitar €55 juta, sementara Roma sedang mempersiapkan tawaran awal senilai sekitar €40 juta.
- AFP
Pembicaraan antara kedua klub masih berlanjut
Meskipun Greenwood dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi, pembicaraan antara Roma dan Marseille masih berlangsung karena kedua klub berusaha mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Marseille berada di bawah tekanan untuk mengumpulkan dana di tengah masalah keuangan dan laporan mengenai kemungkinan ancaman terhadap partisipasi mereka di Liga Europa musim depan.
Situasi tersebut telah meningkatkan kemungkinan terjadinya penjualan meskipun Greenwood tampil produktif di Ligue 1. Ada juga indikasi bahwa sang penyerang sedang mempersiapkan kepindahannya, dengan laporan yang menyebutkan bahwa ia telah mengembalikan kunci rumahnya di Aix menjelang kemungkinan kepergiannya dari Prancis.
Roma muncul sebagai kandidat terkuat
Sepanjang sebagian besar musim panas, Fenerbahce tampak sebagai tujuan paling mungkin bagi Greenwood. Minat dari klub Turki tersebut semakin menguat setelah calon presiden Hakan Safi secara terbuka mengaitkan kampanyenya dengan kesepakatan untuk sang penyerang dan mengklaim telah mencapai kesepakatan yang berlaku hingga tahun 2030.
Situasi berubah setelah Safi kalah dari Aziz Yildirim dalam pemilihan tersebut. Dengan usulan yang terkait dengan Safi tidak lagi berlanjut, prospek kepindahan ke Istanbul pun secara efektif memudar. Perkembangan tersebut telah membuka peluang bagi Roma, yang kini dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood saat mereka berupaya memperkuat opsi serangan mereka.
- AFP
Biaya transfer tetap menjadi hambatan
Tahap selanjutnya dari proses ini berfokus pada negosiasi antara Roma dan Marseille. Meskipun preferensi Greenwood yang dilaporkan sudah jelas, kedua klub masih harus menjembatani selisih yang cukup besar antara harga yang diminta dan tawaran yang diajukan.
Roma diperkirakan akan terus berupaya menurunkan penilaian Marseille sebelum pramusim dimulai. Kesepakatan apa pun juga akan menarik bagi Manchester United, yang dilaporkan akan mendapat keuntungan dari klausul penjualan kembali yang tercantum dalam transfer Greenwood sebelumnya.