AFP
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Mason Greenwood telah menyepakati persyaratan dengan Fenerbahçe, sementara Marseille mengemukakan tuntutan biaya transfer
Klub raksasa Turki memburu penyerang
Jajaran direksi Fenerbahçe yang baru dilantik telah berhasil menegosiasikan paket kontrak yang menggiurkan dengan perwakilan sang penyerang. Menurut laporan dari L'Equipe, klub Super Lig tersebut saat ini hanya bersedia menawarkan paket senilai total €30 juta ditambah bonus. Penawaran awal ini masih jauh di bawah ekspektasi internal Marseille yang ketat, di mana klub Prancis tersebut bersikeras meminta angka yang jauh lebih tinggi.
- AFP
Marseille menolak penjualan dengan harga murah
Petinggi klub di Prancis tetap bersikap tegas terkait negosiasi meskipun akan segera menghadapi pengawasan keuangan dari regulator dalam negeri. Pihak-pihak yang berminat meyakini bahwa ketidakstabilan keuangan klub Prancis tersebut saat ini akan memaksa mereka untuk mengambil posisi yang kurang menguntungkan.
Seorang sumber yang dekat dengan jajaran petinggi Marseille mengungkapkan kepada L'Equipe: "Banyak pihak yang tertarik juga beranggapan bahwa OM akan menjual Greenwood dengan harga murah musim panas ini karena klub terpaksa melepas pemain. Namun, mereka salah; terlalu banyak hal yang dipertaruhkan, baik secara simbolis maupun finansial, terkait masalah ini."
Para pesaing menghadapi kebuntuan dalam bursa transfer
Kelompok tim-tim papan atas di Eropa dan Timur Tengah yang sedang mengejar posisi teratas masih sangat terhambat oleh masalah manajemen skuad internal mereka sendiri. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Atlético Madrid dan Al-Hilal sepenuhnya bergantung pada penjualan pemain-pemain bergaji tinggi seperti Julian Alvarez dan Malcom terlebih dahulu. Demikian pula, manajer Roma, Gian Piero Gasperini, sangat ingin menempatkan pemain asal Inggris tersebut sebagai ujung tombak taktisnya, namun pihak manajemen klub ibu kota harus terlebih dahulu menyetujui hengkangnya Manu Kone dan Evan Ndicka.
- AFP
Ketegangan terjadi menjelang latihan pramusim
Marseille kemungkinan besar akan menerapkan kebijakan pengetatan keuangan yang ketat setelah DNCG, badan pengawas keuangan sepak bola profesional Prancis, menunda keputusan regulasi terbarunya. Kecuali jika Fenerbahçe secara drastis menaikkan tawaran awalnya mendekati harga yang diminta sebesar €50 juta–€55 juta, negosiasi berisiko mengalami kebuntuan yang berkepanjangan selama musim panas. Penyerang tersebut kini harus menunggu terobosan antara para direktur operasional sebelum masa depannya di klub Eropa dapat diputuskan.