Mason Greenwood telah menyepakati persyaratan dengan Fenerbahçe, sementara Marseille mengemukakan tuntutan biaya transfer

Petinggi klub di Prancis tetap bersikap tegas terkait negosiasi meskipun akan segera menghadapi pengawasan keuangan dari regulator dalam negeri. Pihak-pihak yang berminat meyakini bahwa ketidakstabilan keuangan klub Prancis tersebut saat ini akan memaksa mereka untuk mengambil posisi yang kurang menguntungkan.

Seorang sumber yang dekat dengan jajaran petinggi Marseille mengungkapkan kepada L'Equipe: "Banyak pihak yang tertarik juga beranggapan bahwa OM akan menjual Greenwood dengan harga murah musim panas ini karena klub terpaksa melepas pemain. Namun, mereka salah; terlalu banyak hal yang dipertaruhkan, baik secara simbolis maupun finansial, terkait masalah ini."