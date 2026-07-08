Mason Greenwood siap untuk pindah secara mengejutkan seiring diajukannya tawaran baru untuk penyerang Marseille tersebut

Fenerbahçe semakin mendekati kesepakatan besar untuk merekrut Greenwood, dengan Marseille kini telah mencapai tahap lanjut dalam pembicaraan untuk melepas penyerang asal Inggris tersebut. Menurut RMC Sport, negosiasi antara kedua klub telah berjalan lancar di belakang layar sejak berakhirnya musim 2024–25, saat spekulasi seputar masa depan Greenwood pertama kali memanas.

Meskipun Atlético Madrid berusaha memikat mantan pemain Manchester United itu ke Spanyol dengan proyek olahraga yang menarik, tawaran finansial yang menggiurkan dari Turki pada akhirnya memengaruhi keputusannya. Penyerang tersebut kini siap menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Istanbul, di mana ia akan menerima gaji bersih sebesar €10 juta per musim.



