AFP
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Mason Greenwood siap untuk pindah secara mengejutkan seiring diajukannya tawaran baru untuk penyerang Marseille tersebut
Kepindahan yang menguntungkan ke Turki
Fenerbahçe semakin mendekati kesepakatan besar untuk merekrut Greenwood, dengan Marseille kini telah mencapai tahap lanjut dalam pembicaraan untuk melepas penyerang asal Inggris tersebut. Menurut RMC Sport, negosiasi antara kedua klub telah berjalan lancar di belakang layar sejak berakhirnya musim 2024–25, saat spekulasi seputar masa depan Greenwood pertama kali memanas.
Meskipun Atlético Madrid berusaha memikat mantan pemain Manchester United itu ke Spanyol dengan proyek olahraga yang menarik, tawaran finansial yang menggiurkan dari Turki pada akhirnya memengaruhi keputusannya. Penyerang tersebut kini siap menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Istanbul, di mana ia akan menerima gaji bersih sebesar €10 juta per musim.
- AFP
Struktur keuangan yang kompleks
Ketika Greenwood pindah dari United ke Marseille pada musim panas 2024, klausul penjualan kembali dimasukkan ke dalam kontraknya, yang menjamin klub raksasa Inggris tersebut mendapatkan bagian dari setiap transfer di masa depan. Untuk mengatasi hal ini, Fenerbahçe menerapkan strategi transfer unik yang membedakan mereka dari pesaing seperti Atlético Madrid—yang telah mencoba menegosiasikan kesepakatan secara langsung dengan Marseille. Sebaliknya, klub asal Turki ini memilih untuk memisahkan negosiasi mereka, dengan mengadakan pembicaraan terpisah dengan OM dan United untuk menyelesaikan pembagian keuangan yang harus dibayarkan kepada masing-masing klub.
Nilai kesepakatan untuk penyerang asal Inggris ini mencapai €42 juta, termasuk bonus tambahan, yang secara komprehensif mencakup persentase hak penjualan kembali milik Manchester United. Berlawanan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Marseille mempertahankan 60% hak atas sang pemain, kesepakatan yang baru disusun ini memastikan bahwa klub Prancis tersebut akan mengantongi jumlah bersih sekitar €30 juta begitu proses transfer ini sepenuhnya diselesaikan.
Ketegangan di balik layar
Terlepas dari bakat Greenwood yang tak terbantahkan di lapangan, petinggi Marseille memandang kepergiannya sebagai kebutuhan finansial, karena melepas gajinya yang besar memberikan kelonggaran yang sangat dibutuhkan bagi anggaran gaji klub. Begitu kerangka kerja finansial dengan Fenerbahçe disepakati, klub Prancis tersebut melibatkan United dalam pembicaraan untuk memfinalisasi pembagian pendapatan dan memastikan transaksi tersebut memuaskan semua pihak yang terlibat.
Di balik layar, ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap sikap dan tingkat komitmen sang penyerang sehari-hari sepanjang musim akhirnya meyakinkan para pejabat klub untuk menyetujui penjualan tersebut, terlepas dari potensi besar yang dimilikinya. Seluruh operasi ini diatur oleh direktur olahraga Marseille yang baru diangkat, Gregory Lorenzi, yang mengidentifikasi kepergian tersebut sebagai langkah kunci dalam misinya yang lebih luas untuk merombak skuad tim utama.
- AFP
Ambisi di kancah Eropa menanti Greenwood setelah penampilan gemilangnya
Greenwood mencatatkan musim 2025-26 yang gemilang bersama Marseille, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya yang mengesankan membantu tim asal Prancis itu finis di peringkat kelima Ligue 1, sekaligus memastikan tempat mereka di Liga Europa musim depan. Sementara itu, klub barunya yang akan bergabung, Fenerbahce, menyelesaikan musim domestik mereka sebagai runner-up di belakang juara Galatasaray, yang berarti mereka akan berlaga di babak kualifikasi kedua Liga Champions.
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