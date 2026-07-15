Mason Greenwood menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi kepada para penggemar Marseille setelah resmi pindah ke Fenerbahçe dengan nilai transfer €39 juta

Beberapa jam setelah Fenerbahçe secara resmi mengonfirmasi kedatangannya, Greenwood mengunggah pesan perpisahan yang penuh emosi di media sosial untuk Marseille. Penyerang tersebut mengenang dua musimnya di Stade Vélodrome dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diterimanya.

Greenwood menulis di akun media sosialnya: "Seiring berakhirnya perjalanan saya di Olympique de Marseille, saya ingin mengucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili klub ini. Kepada para pendukung, terima kasih telah mendukung saya di setiap langkah. Dukungan kalian sangat penting dan saya akan selalu mengingat kenangan ini. Saya mendoakan kesuksesan terbesar bagi klub ini. Terima kasih, Marseille."