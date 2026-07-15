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Mason Greenwood menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi kepada para penggemar Marseille setelah resmi pindah ke Fenerbahçe dengan nilai transfer €39 juta
Greenwood mengucapkan selamat tinggal kepada Prancis
Beberapa jam setelah Fenerbahçe secara resmi mengonfirmasi kedatangannya, Greenwood mengunggah pesan perpisahan yang penuh emosi di media sosial untuk Marseille. Penyerang tersebut mengenang dua musimnya di Stade Vélodrome dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diterimanya.
Greenwood menulis di akun media sosialnya: "Seiring berakhirnya perjalanan saya di Olympique de Marseille, saya ingin mengucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili klub ini. Kepada para pendukung, terima kasih telah mendukung saya di setiap langkah. Dukungan kalian sangat penting dan saya akan selalu mengingat kenangan ini. Saya mendoakan kesuksesan terbesar bagi klub ini. Terima kasih, Marseille."
- AFP
Transaksi besar
Klub Turki tersebut telah secara resmi mengumumkan perekrutan Greenwood dengan kontrak empat tahun, yang mengikat masa depannya di Istanbul. Fenerbahçe telah menyepakati biaya transfer sebesar €39 juta dengan Marseille, yang akan dibayarkan selama tiga tahun dalam angsuran yang sama besar. Langkah ini menandai pernyataan finansial yang sangat besar dari klub Super Lig tersebut saat mereka berupaya membangun skuad yang mampu mendominasi kompetisi domestik.
Direktur olahraga Marseille, Gregory Lorenzi, baru-baru ini menegaskan bahwa klub tersebut pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan secara finansial dari kesepakatan ini, dengan memilih untuk melepas sang penyerang saat nilai pasarnya berada di puncak tertinggi setelah dua musim yang mengesankan.
Masa gemilang di Ligue 1
Selama berkarier di Prancis, Greenwood mencatatkan statistik luar biasa di lapangan. Pada musim debutnya, ia mencetak 22 gol dan enam assist dalam 36 penampilan, membantu Marseille memastikan tiket ke Liga Champions. Ia kemudian mencatatkan musim yang lebih produktif lagi, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi.
Performa gemilang ini menarik minat serius dari Atlético Madrid, yang memandang Greenwood sebagai penerus jangka panjang Antoine Griezmann. Namun, negosiasi dengan klub raksasa Spanyol itu tiba-tiba gagal, sehingga memungkinkan Fenerbahçe memanfaatkan situasi tersebut sepenuhnya dan malah menuntaskan kesepakatan senilai €39 juta yang menghebohkan.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Greenwood?
Greenwood kini akan bertolak ke Istanbul untuk bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Fenerbahçe dalam rangka latihan pramusim. Penyerang ini pasti ingin segera beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mengulangi performa mencetak golnya yang gemilang di liga utama Turki. Para pendukung Fenerbahçe berharap pemain bintang baru mereka ini dapat segera mengantarkan tim meraih kejayaan di kancah domestik saat musim baru dimulai.
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