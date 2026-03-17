Mason Greenwood menjadi incaran transfer bagi juara Liga Champions dua kali berkat penampilannya yang gemilang bersama Marseille
Juventus menargetkan Greenwood sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim panas
Bianconeri sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka dan telah menempatkan pemain berusia 24 tahun itu di urutan teratas daftar incaran mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, petinggi Juventus telah memantau perkembangan sang penyerang sejak 2024 dan kini yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin lini serang mereka.
Klub asal Turin ini sedang mencari energi baru untuk kembali menempatkan diri sebagai pesaing gelar Serie A yang konsisten. Greenwood dipandang sebagai rekrutan bintang yang dapat berkembang pesat dalam lingkungan taktis sepak bola Italia saat Juventus menatap musim 2026-27.
Performa gemilang di Ligue 1 memicu minat
Greenwood telah mencatatkan kemajuan yang luar biasa sejak pindah ke Stade Velodrome, dan kini menjadi ujung tombak tak terbantahkan dalam serangan Marseille. Setelah mencetak 22 gol musim lalu, ia mempertahankan performa apiknya musim ini dengan mencetak 25 gol dan memberikan delapan assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi.
Dominasi domestiknya sangat mencolok, karena saat ini ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1 dengan 15 gol. Meskipun Marseille tersingkir lebih awal dari Liga Champions, nilai pasar Greenwood terus meroket, menarik minat dari seluruh Eropa dan Liga Pro Arab Saudi.
Kemungkinan pertukaran pemain dapat menurunkan harga
Marseille dilaporkan telah menetapkan harga £42 juta untuk bintang mereka, angka yang mungkin sulit dipenuhi Juventus melalui transaksi tunai langsung. Namun, hubungan baik antara kedua klub—yang terjalin erat berkat kerja sama sebelumnya—dapat membuka jalan bagi solusi kreatif yang melibatkan pertukaran pemain.
Laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa Jonathan David atau Edon Zhegrova dapat dimasukkan dalam negosiasi untuk menekan total biaya transfer. Langkah tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, sementara Manchester United masih memiliki klausul penjualan kembali yang signifikan yang akan memengaruhi besaran biaya transfer akhir.
- AFP
Masa transisi di Marseille
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029, masa depan Greenwood di Marseille masih jauh dari pasti. Pemain berusia 24 tahun ini harus melewati masa transisi di klub, termasuk kepergian mantan manajer Roberto De Zerbi, seorang pelatih yang berperan penting dalam proses integrasinya ke dalam tim. Jika Marseille gagal lolos ke Liga Champions musim depan di bawah asuhan manajer baru Habib Beye, Juventus yakin mereka akan memiliki keunggulan signifikan dalam meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Italia.
Namun, untuk saat ini, Greenwood akan tetap fokus pada tugasnya di Marseille, yang saat ini berada di peringkat ketiga Ligue 1, hanya dua poin di atas Lyon yang berada di peringkat keempat. Mereka selanjutnya akan menghadapi Lille pada hari Minggu.
