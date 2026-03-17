Mason Greenwood menjadi incaran transfer bagi juara Liga Champions dua kali berkat penampilannya yang gemilang bersama Marseille

Bianconeri sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka dan telah menempatkan pemain berusia 24 tahun itu di urutan teratas daftar incaran mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, petinggi Juventus telah memantau perkembangan sang penyerang sejak 2024 dan kini yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin lini serang mereka.

Klub asal Turin ini sedang mencari energi baru untuk kembali menempatkan diri sebagai pesaing gelar Serie A yang konsisten. Greenwood dipandang sebagai rekrutan bintang yang dapat berkembang pesat dalam lingkungan taktis sepak bola Italia saat Juventus menatap musim 2026-27.