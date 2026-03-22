Mason Greenwood mempertimbangkan langkah selanjutnya sementara bintang Marseille itu mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas dan menampik kemungkinan kembali ke Liga Premier
Juventus memimpin perburuan untuk mendapatkan Greenwood
Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah bertekad pindah ke Italia setelah merasa tidak bahagia di Marseille. Setelah kembali menemukan sentuhan golnya di Ligue 1, Greenwood meyakini bahwa pindah ke Bianconeri adalah langkah ideal berikutnya bagi kariernya, karena ia menyadari bahwa kembalinya ke Liga Premier saat ini tidak mungkin terjadi.
"Mason tidak bahagia di Marseille dan telah memusatkan perhatiannya pada kepindahan ke Italia karena ia tahu ia masih belum bisa kembali ke Liga Premier," ungkap seorang sumber kepada The Sun.
Juventus saat ini sedang dalam proses perombakan besar-besaran skuad mereka karena mereka ingin kembali bersaing memperebutkan Scudetto, dan mereka memandang pemain asal Inggris itu sebagai komponen kunci untuk serangan baru mereka.
- AFP
Man Utd diprediksi akan mendapat rejeki nomplok dari bursa transfer
Setiap potensi kesepakatan akan disambut baik oleh dewan direksi di Old Trafford, karena Manchester United memiliki klausul bagi hasil. Namun, ada kekhawatiran bahwa klausul ini dapat mempersulit negosiasi, mengingat Marseille diperkirakan akan meminta premi yang tinggi untuk memastikan mereka tetap meraup keuntungan setelah United mengambil bagiannya.
Greenwood sendiri dilaporkan khawatir bahwa struktur keuangan kesepakatan tersebut bisa menjadi hambatan. Meskipun ada kekhawatiran tersebut, performanya telah menjadikannya salah satu aset paling dicari di Eropa musim panas ini, setelah memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di Prancis dengan 15 gol di Ligue 1 sejauh musim ini.
Atlético Madrid dan minat dari Eropa
Meskipun Juventus tampaknya menjadi tujuan yang paling diidamkan sang pemain, mereka bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memantau situasinya. Diego Simeone dan Atlético Madrid juga dikabarkan sangat tertarik pada sang penyerang saat mereka bersiap menghadapi era pasca-Antoine Griezmann dan mencari calon pengganti Julian Álvarez.
Greenwood sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Spanyol setelah masa peminjamannya di Getafe, dan prospek kembali ke La Liga tetap menjadi alternatif yang layak jika kepindahannya ke Turin gagal terwujud. Catatan 25 gol dan 8 assist di semua kompetisi musim ini berarti ia mungkin tidak akan kekurangan peminat saat bursa transfer dibuka.
Bianconeri berencana melakukan dua rekrutan sekaligus
Juventus tidak hanya mengincar Greenwood untuk memperkuat skuad mereka; mereka juga dilaporkan sedang mengupayakan kesepakatan sensasional untuk bek Real Madrid, Antonio Rudiger. Pemain internasional Jerman itu sedang berada di tahap akhir kontraknya di Spanyol, dan raksasa Italia tersebut telah memulai negosiasi dengan perwakilannya terkait kontrak berdurasi dua tahun.
Bek tengah berusia 33 tahun ini sedang mempertimbangkan masa depannya karena pembicaraan kontrak dengan Los Blancos terus menemui jalan buntu. Upaya Juve untuk mendatangkan Greenwood dan Rudiger menandakan niat yang jelas untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa dengan memadukan pengalaman bertahan yang teruji dengan bakat penyerang muda yang tajam.
