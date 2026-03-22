Mason Greenwood mempertimbangkan langkah selanjutnya sementara bintang Marseille itu mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas dan menampik kemungkinan kembali ke Liga Premier

Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah bertekad pindah ke Italia setelah merasa tidak bahagia di Marseille. Setelah kembali menemukan sentuhan golnya di Ligue 1, Greenwood meyakini bahwa pindah ke Bianconeri adalah langkah ideal berikutnya bagi kariernya, karena ia menyadari bahwa kembalinya ke Liga Premier saat ini tidak mungkin terjadi.

"Mason tidak bahagia di Marseille dan telah memusatkan perhatiannya pada kepindahan ke Italia karena ia tahu ia masih belum bisa kembali ke Liga Premier," ungkap seorang sumber kepada The Sun.

Juventus saat ini sedang dalam proses perombakan besar-besaran skuad mereka karena mereka ingin kembali bersaing memperebutkan Scudetto, dan mereka memandang pemain asal Inggris itu sebagai komponen kunci untuk serangan baru mereka.