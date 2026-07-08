Mason Greenwood memiliki ‘kesepakatan diam-diam’ dalam perebutan transfer antara Roma dan Fenerbahçe - sementara Man Utd menunggu suntikan dana dari penjualan pemain ke Marseille

Penyerang asal Inggris itu telah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub raksasa Italia tersebut mengenai kontrak berdurasi lima tahun senilai sekitar €4,5 juta per musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, meskipun mendapat minat besar dari Fenerbahce dan iming-iming kekayaan dari Arab Saudi, Greenwood terpikat oleh prospek menjadi bintang utama dalam revolusi taktis Gasperini di Roma. Manajer tersebut berhasil meyakinkannya dengan bertanya: "Apakah kamu siap berlari?", yang dijawab Greenwood dengan tegas, "ya".

Meskipun persyaratan pribadi sang pemain telah disepakati, masih ada kesenjangan finansial antara kedua klub. Roma sedang mempersiapkan tawaran sebesar €45 juta, termasuk bonus, tetapi Marseille saat ini bersikukuh meminta €50 juta. Klub raksasa Prancis tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan harga mereka, terutama karena tawaran Fenerbahce masih ada di atas meja dengan proposal gaji yang luar biasa antara €7 juta dan €8 juta bersih per musim, yang tidak dapat ditandingi oleh Roma.



