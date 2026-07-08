AFP
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Mason Greenwood memiliki ‘kesepakatan diam-diam’ dalam perebutan transfer antara Roma dan Fenerbahçe - sementara Man Utd menunggu suntikan dana dari penjualan pemain ke Marseille
Gasperini berhasil mencapai kesepakatan dengan Greenwood
Penyerang asal Inggris itu telah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub raksasa Italia tersebut mengenai kontrak berdurasi lima tahun senilai sekitar €4,5 juta per musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, meskipun mendapat minat besar dari Fenerbahce dan iming-iming kekayaan dari Arab Saudi, Greenwood terpikat oleh prospek menjadi bintang utama dalam revolusi taktis Gasperini di Roma. Manajer tersebut berhasil meyakinkannya dengan bertanya: "Apakah kamu siap berlari?", yang dijawab Greenwood dengan tegas, "ya".
Meskipun persyaratan pribadi sang pemain telah disepakati, masih ada kesenjangan finansial antara kedua klub. Roma sedang mempersiapkan tawaran sebesar €45 juta, termasuk bonus, tetapi Marseille saat ini bersikukuh meminta €50 juta. Klub raksasa Prancis tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan harga mereka, terutama karena tawaran Fenerbahce masih ada di atas meja dengan proposal gaji yang luar biasa antara €7 juta dan €8 juta bersih per musim, yang tidak dapat ditandingi oleh Roma.
- AFP
Rejeki nomplok Manchester United dan sikap tegas Marseille
Negosiasi ini dipantau dengan cermat di Old Trafford. Manchester United berhak atas klausul penjualan lanjutan sebesar 40 persen dari biaya transfer apa pun yang melibatkan sang penyerang di masa depan, yang berarti penjualan senilai €50 juta akan menghasilkan tambahan dana sebesar €20 juta bagi klub Liga Premier tersebut. Klausul ini menjadi alasan utama mengapa Marseille menolak tawaran dengan harga diskon, karena mereka ingin memaksimalkan keuntungan mereka sendiri setelah merekrutnya seharga €31,6 juta pada tahun 2024.
Greenwood mulai merasa gelisah di Prancis dan dilaporkan telah meminta petinggi Marseille untuk “membiarkannya pergi” karena ia ingin memastikan masa depannya sebelum pramusim dimulai secara penuh. Ia hadir di tempat latihan Marseille pekan ini untuk menjalani tes kebugaran, namun pihak Greenwood telah meyakinkan Roma bahwa Olimpico adalah tujuan yang ia inginkan, terutama karena daya tarik kompetisi Liga Champions.
Reaksi negatif dari penggemar dan dilema moral
Rencana transfer tersebut tidak mendapat sambutan positif dari semua pihak di ibu kota Italia. Sebagian pendukung Roma telah meluncurkan petisi daring untuk menggagalkan perekrutan tersebut, dengan mengutip kontroversi di luar lapangan dan masalah hukum yang pernah dialami sang pemain di masa lalu. Petisi tersebut berpendapat bahwa merekrut Greenwood akan bertentangan dengan inisiatif klub “Amami e Basta” yang menentang kekerasan berbasis gender.
Pernyataan para pendukung tersebut berbunyi: "Sikap ini tidak didasari oleh permusuhan pribadi atau keyakinan bahwa seseorang tidak dapat membangun kembali kariernya. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap klub sepak bola memiliki hak — dan tanggung jawab — untuk memilih siapa yang akan mewakili lambang klubnya. Greenwood telah terlibat dalam berbagai kontroversi serius di luar lapangan, termasuk masalah disiplin bersama tim nasional Inggris serta tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang menarik perhatian dunia."
- Getty Images Sport
Visi taktis Gasperini untuk lini depan
Di lapangan, Gasperini telah membayangkan peran yang sangat spesifik bagi pemain berusia 24 tahun itu. Manajer tersebut telah menjanjikan Greenwood peran sentral dalam formasi 3-4-2-1-nya, kemungkinan besar akan ditempatkan di sisi kanan dalam formasi dua gelandang serang di belakang striker utama. Janji taktis ini, ditambah dengan kesempatan untuk bermain di kompetisi elit Eropa, membuat sang penyerang mengabaikan minat yang ditunjukkan oleh Atlético Madrid.
Giallorossi kini sedang mengurus detail akhir untuk menutupi selisih €5 juta dengan Marseille. Dengan Grup Friedkin yang telah memberikan lampu hijau untuk investasi tersebut, hari ini bisa menjadi hari penentu dalam saga yang melibatkan Manchester, Marseille, dan Roma. Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi rekor transfer Roma, melampaui €42 juta yang sebelumnya dibayarkan untuk mendatangkan Patrik Schick.
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