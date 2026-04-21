AFP
Diterjemahkan oleh
Mason Greenwood 'membuat para pelatih kesal dengan sikap acuh tak acuhnya' di Marseille dan berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pemain yang akan dilepas
Staf pelatih kecewa dengan sikap Greenwood
Meskipun mantan penyerang Manchester United itu telah mencetak 15 gol dan memberikan enam assist di Ligue 1 musim ini, kurangnya usaha yang terlihat darinya selama sesi latihan dan pertandingan belakangan ini dikabarkan "membuat para pelatih kesal".
Menurut RMC Sport, pemain asal Inggris itu tampak "menyerah" saat kekalahan 2-0 baru-baru ini dari Lorient, dengan menunjukkan sedikit sekali koneksi dengan rekan-rekan setimnya. Perubahan bahasa tubuh ini telah membuat klub mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam daftar transfer musim panas ini guna memanfaatkan nilai pasarnya. Habib Beye, yang baru-baru ini menggantikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala, telah mengambil langkah untuk menggandakan sesi latihan guna mengatasi disiplin tim yang semakin memburuk.
Benatia mengecam kurangnya rasa bangga yang 'memalukan'
Direktur olahraga Medhi Benatia meluapkan kemarahannya setelah kekalahan baru-baru ini, secara terbuka mengkritik keras komitmen para pemain. Ketidakstabilan ini telah memicu penurunan performa, dengan Marseille kalah dalam lima dari sembilan pertandingan di bawah asuhan Beye.
"Ketika saya melihat pertandingan seperti ini, saya harus datang dan bicara," katanya, seperti dikutip Daily Mail. "Ini memalukan, memalukan. Yang kami minta hanyalah mentalitas, sedikit rasa bangga. ... (Kata kasar), rasa bangga, rasa hormat terhadap seragam. Kami sudah mengalami enam atau tujuh penampilan yang tak bisa dijelaskan musim ini."
Para pemimpin senior menjadi sorotan
Greenwood bukanlah satu-satunya tokoh kunci yang menjadi sorotan tajam seiring memudarnya ambisi klub untuk lolos ke Liga Champions. Pierre-Emile Hojbjerg digambarkan sebagai "tak bisa dikenali" dalam beberapa pekan terakhir, sementara mantan striker Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, dikabarkan merasa "muak" dengan kurangnya usaha dari beberapa rekan setimnya.
Presiden klub Stephane Richard menunjuk pergantian pemain yang terus-menerus sebagai alasan utama ketidakmampuan klub untuk mempertahankan persaingan gelar. "Sangat sulit untuk membuat tim bermain baik ketika sepertiga atau setengah dari skuad berubah setiap tahun," jelas Richard. "Hal pertama yang dibutuhkan klub ini adalah stabilitas."
Pembersihan besar-besaran menjelang musim panas
Marseille saat ini berada di peringkat keenam Ligue 1, dan ancaman kegagalan lolos ke kompetisi elit Eropa kemungkinan besar akan memaksa dilakukannya perombakan besar-besaran pada skuad. Berbagai laporan menyebutkan bahwa beberapa pemain tampaknya sama sekali tidak menyadari tujuan klub, sehingga kepergian beberapa pemain kunci pada musim panas ini hampir tak terhindarkan — termasuk kemungkinan Greenwood.