Mason Greenwood 'membuat para pelatih kesal dengan sikap acuh tak acuhnya' di Marseille dan berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pemain yang akan dilepas

Meskipun mantan penyerang Manchester United itu telah mencetak 15 gol dan memberikan enam assist di Ligue 1 musim ini, kurangnya usaha yang terlihat darinya selama sesi latihan dan pertandingan belakangan ini dikabarkan "membuat para pelatih kesal".

Menurut RMC Sport, pemain asal Inggris itu tampak "menyerah" saat kekalahan 2-0 baru-baru ini dari Lorient, dengan menunjukkan sedikit sekali koneksi dengan rekan-rekan setimnya. Perubahan bahasa tubuh ini telah membuat klub mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam daftar transfer musim panas ini guna memanfaatkan nilai pasarnya. Habib Beye, yang baru-baru ini menggantikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala, telah mengambil langkah untuk menggandakan sesi latihan guna mengatasi disiplin tim yang semakin memburuk.