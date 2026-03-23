Mason Greenwood diskors untuk laga penting Ligue 1 sementara Marseille cemas menanti kondisi kebugaran sang penyerang
Insiden di Greenwood memicu perkelahian yang ricuh
Perkelahian massal pun meletus setelah Greenwood dijatuhkan oleh Calvin Verdonk pada menit ke-13, yang memicu kemarahan para pemain cadangan Marseille. Mantan penyerang Manchester United itu mendapat kartu kuning atas perannya dalam keributan tersebut, begitu pula Verdonk dan Hakon Haraldsson, namun ia tidak dapat melanjutkan pertandingan dan segera digantikan oleh Ethan Nwaneri.
Pemain pinjaman dari Arsenal itulah yang membuka skor menjelang akhir babak pertama, namun gol dari Thomas Meunier dan Olivier Giroud memastikan Lille meraih kemenangan comeback, sehingga peluang Marseille untuk lolos ke Liga Champions semakin melemah. Les Phoceens tetap berada di posisi ketiga di Ligue 1, namun kini hanya terpaut lima poin dari Rennes yang berada di posisi ketujuh dengan hanya tujuh pertandingan tersisa di musim ini.
Mantan penyerang Manchester United diskors untuk laga melawan Monaco
Kartu kuning ini cukup merugikan bagi Greenwood, yang kini telah mengoleksi lima kartu kuning di kompetisi domestik Prancis. Hal itu berarti ia harus menjalani skorsing pada laga pertama Marseille setelah jeda internasional, yakni saat bertandang ke Monaco, yang saat ini hanya tertinggal tiga poin dari tim asuhan Habib Beye.
'Agresif dan kasar'
Beye jelas tidak terkesan dengan tekel terhadap Greenwood maupun kartu kuning yang diterimanya, dan menegaskan bahwa cedera yang dialami pemain berusia 24 tahun itu mengubah seluruh jalannya pertandingan.
Setelah pertandingan, ia berkata: "Intervensi dari Haraldsson tidak terkendali, agresif, dan kasar. Dan meskipun kita bisa menganggap bahwa tidak ada peluang mencetak gol yang terhalang akibat pelanggaran Verdonk, tetap ada benturan keras karena ia cedera. Lalu, Haraldsson menabraknya dari belakang. Jadi, jika memang butuh pukulan untuk mendapat kartu merah, oke... tapi kekerasan ini harus dihukum. Mereka menilai itu layak kartu kuning. Tapi kami punya pemain yang cedera parah dan itu mengubah jalannya pertandingan kami."
Marseille menanti kabar terbaru mengenai cedera
Marseille kini harus menanti dengan cemas untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Greenwood. Mereka berharap cedera tersebut tidak terlalu serius, mengingat performa apik sang penyerang sepanjang musim 2025-26 sejauh ini.
Greenwood adalah pencetak gol terbanyak kedua di Ligue 1 musim ini dengan 15 gol, hanya kalah dari Joaquin Panichelli dari Strasbourg yang mencetak 16 gol.
