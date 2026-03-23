Mason Greenwood diskors untuk laga penting Ligue 1 sementara Marseille cemas menanti kondisi kebugaran sang penyerang

Perkelahian massal pun meletus setelah Greenwood dijatuhkan oleh Calvin Verdonk pada menit ke-13, yang memicu kemarahan para pemain cadangan Marseille. Mantan penyerang Manchester United itu mendapat kartu kuning atas perannya dalam keributan tersebut, begitu pula Verdonk dan Hakon Haraldsson, namun ia tidak dapat melanjutkan pertandingan dan segera digantikan oleh Ethan Nwaneri.

Pemain pinjaman dari Arsenal itulah yang membuka skor menjelang akhir babak pertama, namun gol dari Thomas Meunier dan Olivier Giroud memastikan Lille meraih kemenangan comeback, sehingga peluang Marseille untuk lolos ke Liga Champions semakin melemah. Les Phoceens tetap berada di posisi ketiga di Ligue 1, namun kini hanya terpaut lima poin dari Rennes yang berada di posisi ketujuh dengan hanya tujuh pertandingan tersisa di musim ini.