Mason Greenwood bertemu Zinedine Zidane saat skuad Marseille mengunjungi Prancis dan pusat padel baru sang legenda Real Madrid
Pertemuan khusus di Z5 Padel
Skuad Marseille mengunjungi pusat Z5 Padel pada hari Senin, tiga hari setelah meraih kemenangan 1-0 di Ligue 1 atas Auxerre. Sorotan utama dari kunjungan tersebut adalah kehadiran Zidane, mantan bintang timnas Prancis dan Real Madrid. Selama kunjungan tersebut, Greenwood terlihat berjabat tangan dengan gelandang legendaris tersebut saat tim berkumpul untuk sesi kebersamaan. Beye mengatur perjalanan ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pemainnya dan untuk menjaga semangat mereka tetap tinggi selama musim kompetisi domestik yang padat, sehingga mereka dapat bersantai dan berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan di luar lapangan.
Para bintang Marseille berjabat tangan dengan seorang legenda
Klub tersebut segera membagikan momen tak terlupakan ini kepada para pendukungnya. Akun Instagram resmi Marseille memposting beberapa foto yang menampilkan Zidane berpose bersama para bintang utama tim. "Waktunya bermain padel. Kekompakan, kebersamaan, dan suasana hangat di pertemuan ini," demikian bunyi keterangan fotonya. "Sore hari bermain padel bersama orang-orang Marseille paling terkenal di dunia. Terima kasih kepada Z5 Padel dan Monsieur Zinédine Zidane atas sambutan yang luar biasa."
Performa mengesankan Greenwood
Penyerang asal Inggris, Greenwood, tampil gemilang sejak resmi bergabung dari Manchester United dengan nilai transfer €26 juta pada Juli 2024. Dalam 38 penampilannya di semua kompetisi musim ini, ia telah mencetak 25 gol dan delapan assist, sementara di level domestik ia telah mengoleksi 15 gol dalam 25 pertandingan Ligue 1. Di kancah Eropa, ia telah menambah tiga gol dalam delapan penampilannya di Liga Champions.
Apa langkah selanjutnya bagi Marseille?
Setelah mengisi ulang tenaga, fokus mereka kini kembali ke kompetisi domestik. Marseille saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Ligue 1 dengan 49 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain dan tim peringkat kedua Lens. Kemenangan 1-0 mereka atas Auxerre pada Jumat lalu membuat mereka tetap berada dalam persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga kandang yang menantang melawan Lille yang berada di peringkat kelima pada hari Minggu. Setelah pertandingan tersebut, mereka akan bertandang ke markas Monaco pada 5 April, sebelum menjamu Metz beberapa hari kemudian.
