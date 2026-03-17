Mason Greenwood bertemu Zinedine Zidane saat skuad Marseille mengunjungi Prancis dan pusat padel baru sang legenda Real Madrid

Setelah mengisi ulang tenaga, fokus mereka kini kembali ke kompetisi domestik. Marseille saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Ligue 1 dengan 49 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain dan tim peringkat kedua Lens. Kemenangan 1-0 mereka atas Auxerre pada Jumat lalu membuat mereka tetap berada dalam persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga kandang yang menantang melawan Lille yang berada di peringkat kelima pada hari Minggu. Setelah pertandingan tersebut, mereka akan bertandang ke markas Monaco pada 5 April, sebelum menjamu Metz beberapa hari kemudian.