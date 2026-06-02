AFP
Diterjemahkan oleh
Mason Greenwood berpotensi kembali bermain di Liga Champions musim depan, karena kedua pesaing dalam pemilihan presiden klub Eropa tersebut sama-sama ingin merekrut mantan penyerang Manchester United itu
Klub raksasa Turki memburu striker
Menurut laporan dari BBC, penyerang Marseille, Greenwood, telah menjadi target utama bursa transfer musim panas bagi para calon presiden Fenerbahce yang bersaing. Mantan presiden klub Aziz Yildirim saat ini bersaing dengan Hakan Safi untuk memimpin klub Turki tersebut, dengan pengumuman resmi dijadwalkan pada Minggu ini.
Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena raksasa Istanbul tersebut bersiap untuk secara agresif mendukung siapa pun yang memenangkan pemungutan suara di ruang direksi guna mengamankan tanda tangan Greenwood.
- AFP
Marseille terbuka terhadap tawaran
Kemungkinan ketersediaan Greenwood ini terjadi setelah beberapa bulan yang sulit di pesisir selatan Prancis, meskipun ia mencatatkan performa individu yang mengesankan di lapangan. Penyerang tersebut mencetak 48 gol dalam 81 penampilan bersama Marseille, dan finis di peringkat kedua bersama dalam perebutan Sepatu Emas Ligue 1 musim lalu dengan 16 gol. Namun, direktur olahraga Marseille, Gregory Lorenzi, menegaskan pekan lalu bahwa klub bersedia mendengarkan tawaran untuk Greenwood, meskipun kontraknya masih tersisa tiga tahun.
Membangun kembali di luar United
Pemain berusia 24 tahun itu terpaksa membangun kembali kariernya di luar Old Trafford setelah penyelidikan internal United menyimpulkan bahwa ia tidak dapat bermain lagi untuk klub tersebut, menyusul pencabutan tuduhan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan pada Februari 2023.
Masa baktinya di Prancis juga menuai sorotan, dengan manajer baru Tottenham, Roberto De Zerbi, baru-baru ini terpaksa meminta maaf karena membela Greenwood selama masa kepelatihannya di Marseille. Jika transfer ini terwujud, United akan mendapat keuntungan dari "biaya penjualan kembali yang cukup besar" yang tercantum dalam kesepakatan senilai €31,6 juta (£26,6 juta) yang membawanya ke Prancis pada Juli 2024.
- AFP
Panggung Liga Champions menanti
Fenerbahce telah memastikan tempat di babak play-off Liga Champions musim depan setelah finis sebagai runner-up Super Lig, hanya terpaut tiga poin dari juara Galatasaray. Hal ini menjadi alternatif yang menarik bagi Greenwood, mengingat Marseille finis di peringkat kelima Ligue 1 dan harus puas berlaga di Liga Europa musim depan. Meskipun klub Serie A, Roma, juga dikaitkan dengan dirinya, langkah Greenwood ke depan sangat bergantung pada hasil pemilihan dewan direksi yang krusial pada hari Minggu sebelum tawaran resmi diajukan.