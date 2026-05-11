AFP
Mason Greenwood angkat bicara mengenai hubungannya dengan manajer Marseille, Habib Beye, setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Le Havre
Greenwood membantah rumor tersebut
Di tengah sorotan media yang intens, Greenwood memilih untuk secara terbuka mendukung manajernya setelah timnya meraih tiga poin dalam laga tandang. Mantan penyerang Manchester United itu terlihat saling berjabat tangan secara simbolis dengan Beye di pinggir lapangan setelah mencetak gol, sebuah gestur yang dimaksudkan untuk membantah kabar tentang keretakan hubungan di balik layar. Meskipun ada spekulasi bahwa masa baktinya di Prancis Selatan mendekati akhir yang rumit, Greenwood dengan tegas menyatakan kesetiaannya kepada staf kepelatihan saat ini.
Berbicara kepada Ligue 1+ setelah peluit akhir, ia mengatakan: "Kami telah memberikan yang terbaik hari ini. Beberapa minggu terakhir tidak berjalan dengan baik. Ada banyak pembicaraan di media, tetapi Habib adalah orang yang baik. Saya percaya padanya, dan dia percaya pada saya. Saya mengalami cedera ringan saat melawan Lille. Mungkin saya kembali bermain terlalu cepat. Hari ini saya merasa 100% fit."
Beye membalas tuduhan palsu media
Pelatih Marseille itu tidak segan-segan saat ditanya mengenai dugaan ketegangan di dalam skuadnya. Beye mengungkapkan rasa frustrasi yang cukup besar terhadap laporan yang mengklaim bahwa ia berselisih dengan penyerang andalannya atau menghentikan sesi latihan akibat sikap sang pemain. Ia menggambarkan narasi tersebut sebagai "upaya untuk menyebarkan informasi yang keliru" dan mengucapkan terima kasih kepada Greenwood atas sikap persatuannya yang ditunjukkan secara terbuka selama pertandingan.
Beye menanggapi situasi tersebut dengan menyatakan: "Tidak ada yang perlu dijelaskan... Gambar itu indah karena mungkin memang perlu bagi Mason mengingat semua yang telah dikatakan... Ketika saya melihat kebohongan yang diceritakan tentang saya dan beberapa pemain saya, ketika saya mendengar bahwa saya berselisih, bahwa saya menghentikan latihan karena Mason Greenwood, itulah yang membuat saya sedih hari ini dalam profesi ini, di mana tidak ada lagi yang diverifikasi. Ini adalah perlombaan untuk menyebarkan informasi yang salah dan kebohongan. Apa yang dilakukan Mason bersifat simbolis, saya berterima kasih kepadanya untuk itu, dia tidak perlu melakukannya."
Musim yang penuh tantangan di Velodrome
Suasana di Marseille terasa tegang dalam beberapa pekan terakhir, yang diperparah dengan hukuman berupa wajib tinggal di kompleks latihan klub. Greenwood mengakui bahwa bermain untuk klub ini tetap menjadi "pengalaman yang luar biasa" meski di tengah sorotan dari luar dan tekanan internal. Ia secara khusus memuji para pendukung klub menjelang laga yang wajib dimenangkan melawan Rennes yang berada di peringkat kelima, dengan mengatakan: "Para pendukung sungguh luar biasa. Ini adalah akhir musim yang penting dengan tantangan besar melawan tim yang sangat bagus. Kami akan berjuang sampai akhir."
Kemenangan ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi tim yang telah berjuang untuk konsistensi. Beye lebih lanjut menekankan rasa hormatnya secara profesional kepada Greenwood, sambil menambahkan: "Dia adalah seseorang yang memiliki hubungan yang sangat, sangat baik denganku, yang sangat kuhormati sebagai pemain. Malam ini dia memberikan segalanya, dia mendapat imbalan, tim mendapat imbalan, dan itulah yang paling penting."
Masa depan sang penyerang masih belum pasti
Meskipun ada tanda-tanda solidaritas, pertanyaan mengenai masa depan jangka panjang Greenwood di Ligue 1 terus beredar. Berbagai spekulasi mengaitkannya dengan sejumlah klub raksasa Eropa, sementara Marseille berupaya menyeimbangkan keuangan mereka menjelang kemungkinan perombakan skuad pada musim panas mendatang. Dengan hanya tersisa satu pertandingan di musim ini, fokus utama tetap pada upaya meraih tiket ke kompetisi Eropa, namun pembicaraan seputar Greenwood dan hubungannya dengan klub kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga jendela transfer dibuka.