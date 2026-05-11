Mason Greenwood angkat bicara mengenai hubungannya dengan manajer Marseille, Habib Beye, setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Le Havre

Di tengah sorotan media yang intens, Greenwood memilih untuk secara terbuka mendukung manajernya setelah timnya meraih tiga poin dalam laga tandang. Mantan penyerang Manchester United itu terlihat saling berjabat tangan secara simbolis dengan Beye di pinggir lapangan setelah mencetak gol, sebuah gestur yang dimaksudkan untuk membantah kabar tentang keretakan hubungan di balik layar. Meskipun ada spekulasi bahwa masa baktinya di Prancis Selatan mendekati akhir yang rumit, Greenwood dengan tegas menyatakan kesetiaannya kepada staf kepelatihan saat ini.

Berbicara kepada Ligue 1+ setelah peluit akhir, ia mengatakan: "Kami telah memberikan yang terbaik hari ini. Beberapa minggu terakhir tidak berjalan dengan baik. Ada banyak pembicaraan di media, tetapi Habib adalah orang yang baik. Saya percaya padanya, dan dia percaya pada saya. Saya mengalami cedera ringan saat melawan Lille. Mungkin saya kembali bermain terlalu cepat. Hari ini saya merasa 100% fit."







