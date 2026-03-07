Mason Greenwood akan pindah? Keluarnya dari Marseille 'benar-benar mungkin' di tengah minat dari Arab Saudi setelah penyerang Inggris itu mengabaikan rekan setimnya dalam kekalahan adu penalti

Dengan klub saat ini menghadapi periode ketegangan internal dan tekanan finansial setelah eliminasi tak terduga dari Liga Champions, prospek transfer yang menguntungkan mulai terlihat semakin nyata di cakrawala. Meskipun Marseille saat ini berada di peringkat keempat di klasemen Ligue 1, didukung oleh catatan gol Greenwood yang mengesankan sebanyak 24 gol di semua kompetisi musim ini, penjualan potensial ini dianggap sebagai langkah strategis saat klub mempertimbangkan peremajaan skuad yang diperlukan selama jendela transfer mendatang untuk menyeimbangkan kerugian dan membangun kembali keunggulan kompetitif tim.