Mason Greenwood akan pindah? Keluarnya dari Marseille 'benar-benar mungkin' di tengah minat dari Arab Saudi setelah penyerang Inggris itu mengabaikan rekan setimnya dalam kekalahan adu penalti
Dampak keuangan dan prospek peremajaan skuad
Dengan klub saat ini menghadapi periode ketegangan internal dan tekanan finansial setelah eliminasi tak terduga dari Liga Champions, prospek transfer yang menguntungkan mulai terlihat semakin nyata di cakrawala. Meskipun Marseille saat ini berada di peringkat keempat di klasemen Ligue 1, didukung oleh catatan gol Greenwood yang mengesankan sebanyak 24 gol di semua kompetisi musim ini, penjualan potensial ini dianggap sebagai langkah strategis saat klub mempertimbangkan peremajaan skuad yang diperlukan selama jendela transfer mendatang untuk menyeimbangkan kerugian dan membangun kembali keunggulan kompetitif tim.
Greenwood terisolasi selama adu penalti.
Kekhawatiran terkait sikap Greenwood telah diangkat oleh media Prancis L'Equipe, yang menyarankan bahwa penyerang tersebut tampaknya tidak sepenuhnya berkomitmen pada proyek tim. Laporan menunjukkan bahwa integrasinya tetap belum lengkap sejak kedatangannya pada Juli 2024. Ketegangan tersebut menjadi terlihat selama kekalahan di Coupe de France melawan Toulouse, di mana Greenwood berdiri terpisah dari rekan-rekannya selama adu penalti.
Arab Saudi muncul sebagai destinasi potensial.
Meskipun Atletico Madrid sebelumnya tertarik, fokus kini beralih ke Saudi Pro League. Pindah ke Timur Tengah kini dianggap sebagai "kemungkinan nyata" bagi Greenwood, yang bisa mematok biaya transfer sekitar €50 juta. Kesepakatan semacam itu akan sangat membantu menyeimbangkan keuangan Marseille, meskipun manajemen klub kemungkinan besar tidak akan menyetujui keluarnya Greenwood dengan harga murah mengingat investasi awal yang telah dikeluarkan untuk merekrutnya.
Manchester United akan mendapat manfaat dari penjualan di masa depan.
Setiap potensi penjualan harus dikelola dengan hati-hati, karena Manchester United berhak atas bagian yang signifikan dari hasil penjualan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Marseille harus mengembalikan "35 hingga 40% hak kepada Manchester United." Klausul penjualan kembali yang signifikan ini berarti OM akan menuntut harga tertinggi yang mungkin untuk memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang sehat sebelum langkah selanjutnya dari penyerang Inggris tersebut.
