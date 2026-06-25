“Masih terlihat seperti 25 tahun yang lalu” - Mengapa penunjukan Martin O’Neill yang berusia 74 tahun merupakan keputusan yang tepat dari Celtic, sebagaimana dijelaskan Kenny Miller mengenai kualitas-kualitas penting yang tetap terjaga di Parkhead

Ketika ditanya apakah ia adalah orang yang paling tepat untuk memimpin Celtic ke depan—dengan usia yang pada tahap ini hanyalah angka belaka—mantan striker Hoops, Miller—dalam wawancara bersama BetGoodwin—mengatakan kepada GOAL: “Hal yang menarik dari Martin adalah dia mungkin sudah melihat segalanya dalam dunia sepak bola. Dia bergabung dengan Celtic dalam dua periode berbeda musim ini di tengah situasi yang sulit, terutama pada periode kedua. Mereka memenangkan liga dan piala. Selama sebagian besar musim itu, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa Celtic akan kembali mengangkat trofi liga.

“Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sana ada skuad yang terbiasa menang. Ketika Anda memiliki itu, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pengalaman yang dimilikinya. Saya tahu di dalam tim sekarang, dengan Shaun Maloney dan Mark Fotheringham sebagai asisten pelatihnya, ada dua pelatih yang sangat muda, bersemangat, energik, dan kompeten yang akan melakukan segala yang dia butuhkan dari mereka. Dia bisa menjadi manajer yang seharusnya di usia yang Anda bicarakan itu.

“Sepertinya dia tidak melambat sama sekali! Saat melihatnya di pinggir lapangan, sama sekali tidak terlihat bahwa dia melambat. Dia masih terlihat seperti 25 tahun yang lalu! Yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting baginya untuk membangun tim di sekitarnya, sehingga semua orang bisa berkontribusi pada tujuan bersama dengan cara yang tepat dan membiarkannya menjadi manajer seperti yang seharusnya.

“Dia jelas didampingi oleh dua asisten pelatih yang sangat mengaguminya dan akan melakukan apa saja untuknya. Saya yakin para pemain juga merasakan hal yang sama. Akan ada beberapa pemain seperti Callum McGregor, James Forrest, dan Kieran Tierney, yang mungkin tumbuh besar sambil menyaksikan timnya bermain sepak bola bertahun-tahun yang lalu. Kehadiran para pemain ini sangat penting — mereka yang peduli pada klub, mereka yang tumbuh besar di klub ini.”