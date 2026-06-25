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“Masih terlihat seperti 25 tahun yang lalu” - Mengapa penunjukan Martin O’Neill yang berusia 74 tahun merupakan keputusan yang tepat dari Celtic, sebagaimana dijelaskan Kenny Miller mengenai kualitas-kualitas penting yang tetap terjaga di Parkhead
O'Neill menghadirkan dua kebahagiaan setelah dua kali menjabat sebagai pelatih sementara
Setelah Brendan Rodgers mengundurkan diri pada akhir Oktober 2025, tongkat estafet kepelatihan diserahkan kepada O’Neill secara sementara. Setelah memimpin delapan pertandingan, pelatih asal Irlandia Utara itu kembali menjabat pada awal Januari, saat masa jabatan Wilfried Nancy yang penuh gejolak di Glasgow berakhir setelah 33 hari.
O’Neill kemudian berhasil meraih gelar liga domestik yang paling dramatis — setelah pertarungan sengit di hari terakhir melawan Hearts — sebelum mengalahkan Dunfermline dalam perebutan gelar Piala Skotlandia di Hampden Park. Imbalan atas kesuksesan tersebut adalah kontrak satu tahun yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan.
Mantan pemain Leicester, Aston Villa, dan Nottingham Forest ini sangat memahami semua tuntutan untuk tampil maksimal di bawah sorotan Old Firm yang paling terang, setelah sebelumnya menghabiskan lima tahun di ‘Paradise’ antara tahun 2000 dan 2005.
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Orang yang paling tepat untuk posisi itu: Mengapa Celtic tepat menunjuk O'Neill
Ketika ditanya apakah ia adalah orang yang paling tepat untuk memimpin Celtic ke depan—dengan usia yang pada tahap ini hanyalah angka belaka—mantan striker Hoops, Miller—dalam wawancara bersama BetGoodwin—mengatakan kepada GOAL: “Hal yang menarik dari Martin adalah dia mungkin sudah melihat segalanya dalam dunia sepak bola. Dia bergabung dengan Celtic dalam dua periode berbeda musim ini di tengah situasi yang sulit, terutama pada periode kedua. Mereka memenangkan liga dan piala. Selama sebagian besar musim itu, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa Celtic akan kembali mengangkat trofi liga.
“Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sana ada skuad yang terbiasa menang. Ketika Anda memiliki itu, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pengalaman yang dimilikinya. Saya tahu di dalam tim sekarang, dengan Shaun Maloney dan Mark Fotheringham sebagai asisten pelatihnya, ada dua pelatih yang sangat muda, bersemangat, energik, dan kompeten yang akan melakukan segala yang dia butuhkan dari mereka. Dia bisa menjadi manajer yang seharusnya di usia yang Anda bicarakan itu.
“Sepertinya dia tidak melambat sama sekali! Saat melihatnya di pinggir lapangan, sama sekali tidak terlihat bahwa dia melambat. Dia masih terlihat seperti 25 tahun yang lalu! Yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting baginya untuk membangun tim di sekitarnya, sehingga semua orang bisa berkontribusi pada tujuan bersama dengan cara yang tepat dan membiarkannya menjadi manajer seperti yang seharusnya.
“Dia jelas didampingi oleh dua asisten pelatih yang sangat mengaguminya dan akan melakukan apa saja untuknya. Saya yakin para pemain juga merasakan hal yang sama. Akan ada beberapa pemain seperti Callum McGregor, James Forrest, dan Kieran Tierney, yang mungkin tumbuh besar sambil menyaksikan timnya bermain sepak bola bertahun-tahun yang lalu. Kehadiran para pemain ini sangat penting — mereka yang peduli pada klub, mereka yang tumbuh besar di klub ini.”
Kesepakatan yang aman telah tercapai di Parkhead menyusul kabar yang mengaitkan Keane
Celtic sempat dikaitkan erat dengan mantan striker Tottenham dan Liverpool, Robbie Keane, setelah melihat mantan pemain pinjaman mereka itu memulai karier kepelatihannya dengan gemilang bersama Maccabi Tel Aviv dan Ferencvaros.
Ketika ditanya apakah mantan pemain internasional Republik Irlandia itu terlewatkan karena mungkin ia membutuhkan batu loncatan di sepak bola Inggris sebelum mengambil pekerjaan sebesar di Celtic, Miller menambahkan mengenai kepercayaan yang ditunjukkan kepada sosok lain yang sudah tidak asing lagi: “Tampaknya ini adalah penunjukan yang aman, tetapi mengapa Anda tidak menginginkan seseorang seperti itu di klub yang baru saja meraih gelar ganda? Hal itu benar-benar terjadi secara tak terduga. Itu selalu masuk akal.
“Klub-klub seperti Rangers dan Celtic tentu harus mencari manajer terbaik yang bisa mereka dapatkan dan yang saat ini tersedia. Para penggemar menuntutnya, tapi menurut saya wajar jika klub-klub tersebut menjalani proses seleksi.
“Bagi saya, tidak mengejutkan melihat mereka kembali memilih Martin. Saya bahkan pernah mengatakan di akhir musim lalu bahwa mungkin masuk akal untuk memiliki sedikit stabilitas. Itu adalah sesuatu yang telah dimiliki Celtic selama bertahun-tahun. Itu mungkin salah satu keunggulan yang mereka miliki dibandingkan Rangers, yaitu ketika Brendan datang, dia menjalani dua atau tiga musim, dan Ange juga menjalani dua atau tiga musim.
“Lagi pula, jika Martin pergi dan manajer baru datang, kita tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Mungkin stabilitas sedikit inilah yang mereka butuhkan saat ini. Menurut saya, tidak mengherankan melihat mereka meminta Martin untuk tetap bertahan selama satu tahun lagi.”
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Berapa lama O'Neill akan menjabat sebagai manajer Celtic?
O’Neill — yang dua kali menjuarai Piala Eropa semasa masih aktif bermain di Forest — selalu menjadi sosok yang karismatik dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan dari seorang manajer Celtic. Hal itu telah ia buktikan dengan sembilan gelar juara yang diraihnya.
Masih harus dilihat berapa lama ia akan tetap memimpin tim setelah menunda rencana pensiunnya, namun ada banyak alasan untuk meyakini bahwa masa-masa indah lainnya akan dinikmati di Glasgow sebelum tongkat estafet kepelatihan kembali berpindah tangan.