Getty/GOAL
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‘Masih terlalu dini’ - Manchester United dinyatakan tersingkir dari perebutan gelar Liga Premier oleh mantan bintang yang pernah meraih empat gelar juara di bawah asuhan Sir Alex Ferguson
Mourinho & Amorim gagal meniru kesuksesan Ferguson
Rencana besar untuk masa depan jangka pendek dan jangka panjang sedang disusun, dengan Sir Jim Ratcliffe dan kelompok pemegang saham bersama INEOS siap memulai pembangunan proyek stadion baru senilai £2 miliar yang akan menghadirkan ‘Wembley dari Utara’ bagi Manchester.
Para anggota dewan direksi juga dengan senang hati mengumbar impian ‘Proyek 150’ di depan publik, dengan United sangat ingin melihat tim pria dan wanita mereka mendominasi kompetisi domestik sebelum perayaan ulang tahun bersejarah klub tersebut.
Di kancah Liga Premier, belum ada kesuksesan nyata yang diraih sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Ia membawa 13 gelar ke ‘Theatre of Dreams’ serta beberapa trofi Liga Champions, namun mengikuti jejak sang legenda asal Skotlandia itu terbukti menjadi tugas yang nyaris mustahil.
David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim semuanya gagal mengembalikan United ke puncak klasemen domestik, dan tantangan tersebut kini diemban oleh Carrick.
Ia telah membawa kompetisi Eropa tingkat elit kembali ke Old Trafford dan sedang berupaya memperkuat skuadnya selama jendela transfer kali ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa beberapa rekrutan cerdas dapat membuat United kembali mengincar posisi teratas.
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Akankah Manchester United menjadi salah satu pesaing gelar juara Liga Premier pada musim 2026-27?
Saat ditanya apakah Setan Merah bisa menyalip ‘tetangga yang berisik’ City dan menyelesaikan transformasi mereka dari tim yang hanya berpura-pura menjadi penantang sungguhan, Silvestre — dalam wawancara yang diselenggarakan oleh BetVictor Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Sejujurnya, saya rasa mereka tidak akan memandangnya seperti itu. Mereka [City] telah menjadi tim terbaik di Manchester selama beberapa tahun dan itu tidak terlalu penting; yang penting adalah berkembang dari musim lalu dan menjadi kekuatan yang lebih besar, lebih konsisten, serta mampu tampil baik di semua kompetisi.
“Agar klub bisa menemukan stabilitas di bawah kepemimpinan Michael Carrick, apakah City berada di atas atau di bawah, saya rasa itu tidak penting bagi para penggemar—hanya pada hari-hari derby saja yang penting. Pada akhir musim liga, yang terpenting adalah Liga Champions; jika Anda lolos ke Liga Champions, Anda akan membuat kemajuan menuju gelar juara liga pada waktunya.
“Saya tidak berpikir tim ini sudah siap bersaing memperebutkan gelar juara. Tentunya tidak di awal musim; kalian tidak bisa memasukkan mereka ke dalam persaingan gelar, masih terlalu dini.”
Rumor transfer: Setan Merah memperkuat skuad dari lini belakang hingga lini depan
United memperkuat lini serang mereka dengan belanja besar-besaran pada musim panas 2025 — saat pemain seperti Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Bryan Mbeumo didatangkan. Gelandang Youri Tielemans dan Andrey Santos baru saja direkrut pada jendela transfer terakhir.
Ketika ditanya apakah upaya perekrutan kini perlu difokuskan pada lini belakang Setan Merah, mantan bek Silvestre menambahkan: “Posisi bek tengah memang bukan yang terkuat, tetapi mereka perlu memastikan semua pemain dalam kondisi fit. Menurut saya, situasinya tidak terlalu buruk; sebenarnya, masalah tahun lalu adalah mereka tidak memiliki pasangan bek tengah yang bisa bermain setiap pekan karena cedera. Saya rasa mereka bisa menemukan stabilitas dengan satu pasangan. Saya yakin mereka memiliki kualitas yang cukup untuk menjalani musim ini.
“Bek sayap? Saya pikir Anda perlu memberi para pemain kesempatan lagi musim ini untuk tampil dan merespons musim Liga Champions, serta musim Liga Premier. Saya pikir ada kualitas di sana, saya tidak terlalu khawatir dengan barisan belakang saat ini.”
- Getty
Kebijakan perekrutan yang cerdas bisa membuat Man Utd kembali menjadi penantang serius
United memiliki stok pemain yang cukup di posisi bek tengah, namun menjaga semua pemain tetap bugar dan menurunkan susunan pemain yang stabil terbukti sulit belakangan ini. Pukulan lain pun menimpa posisi tersebut setelah Lisandro Martinez terpaksa keluar dengan tertatih-tatih dari final Piala Dunia 2026 bersama Argentina.
Diharapkan akan ada aktivitas transfer lebih lanjut sebelum batas waktu berikutnya pada 1 September, dengan Setan Merah berupaya merakit skuad yang mampu membuktikan bahwa Silvestre dan para skeptis lainnya salah — dengan target bersama yang tertuju pada puncak klasemen Liga Premier.
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