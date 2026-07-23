‘Masih terlalu dini’ - Manchester United dinyatakan tersingkir dari perebutan gelar Liga Premier oleh mantan bintang yang pernah meraih empat gelar juara di bawah asuhan Sir Alex Ferguson

Rencana besar untuk masa depan jangka pendek dan jangka panjang sedang disusun, dengan Sir Jim Ratcliffe dan kelompok pemegang saham bersama INEOS siap memulai pembangunan proyek stadion baru senilai £2 miliar yang akan menghadirkan ‘Wembley dari Utara’ bagi Manchester.

Para anggota dewan direksi juga dengan senang hati mengumbar impian ‘Proyek 150’ di depan publik, dengan United sangat ingin melihat tim pria dan wanita mereka mendominasi kompetisi domestik sebelum perayaan ulang tahun bersejarah klub tersebut.

Di kancah Liga Premier, belum ada kesuksesan nyata yang diraih sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Ia membawa 13 gelar ke ‘Theatre of Dreams’ serta beberapa trofi Liga Champions, namun mengikuti jejak sang legenda asal Skotlandia itu terbukti menjadi tugas yang nyaris mustahil.

David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim semuanya gagal mengembalikan United ke puncak klasemen domestik, dan tantangan tersebut kini diemban oleh Carrick.

Ia telah membawa kompetisi Eropa tingkat elit kembali ke Old Trafford dan sedang berupaya memperkuat skuadnya selama jendela transfer kali ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa beberapa rekrutan cerdas dapat membuat United kembali mengincar posisi teratas.