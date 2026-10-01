Getty Images Sport
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'Masih terasa tidak nyata!' - Sensasi Celtic Mika Baur mengungkapkan keterkejutannya atas pemanggilan cepat ke Jerman setelah dipilih Jurgen Klopp
Kenaikan pesat ke panggung internasional
Pemain berusia 22 tahun itu baru-baru ini menukar sepak bola Jerman dengan Scottish Premiership, pindah dari Paderborn ke Celtic pada musim panas ini. Sebelum kepergiannya, gelandang dinamis itu memainkan peran penting dalam membantu klub lamanya mengamankan promosi ke Bundesliga.
Meski memperkirakan akan ada periode adaptasi yang wajar di Glasgow, penampilannya dengan cepat menarik perhatian pelatih baru tim nasional, Jurgen Klopp. Baur pun segera masuk ke skuad terbaru Jerman untuk laga Nations League mendatang.
- Getty Images Sport
"Masih terasa tidak nyata"
Baur mengakui bahwa ia benar-benar terkejut dengan cepatnya dirinya masuk skuad, setelah sebelumnya memandang tugas tim nasional sebagai target yang masih jauh. Berbicara tentang pemanggilan yang mengejutkan itu, pemain muda tersebut mengungkapkan kebanggaan besar karena mencapai tonggak monumental seperti itu begitu awal dalam kariernya bersama Celtic.
"Sampai sekarang rasanya masih belum nyata," jelas Baur. "Sampai saya mendapat panggilan itu, semuanya terasa sangat jauh bagi saya. Saya tahu bahwa pindah ke Glasgow adalah langkah berikutnya dalam perkembangan saya, tetapi saya tidak pernah menyangka itu juga akan membawa saya ke sesuatu seperti ini."
Gelandang itu bertekad memanfaatkan kesempatan ini, bukan sekadar menjadi pelengkap skuad. Ia menambahkan: "Saya berusaha menyerap semuanya di sini. Saya ingin meninggalkan jejak, memahami semuanya, dan memaksimalkan pengalaman ini. Saya juga ingin menikmatinya, tetapi tentu saja kami semua ingin bermain dan mendapatkan beberapa menit."
Menerima peran kotor
Bintang Celtic itu mengaitkan lonjakan pesatnya dengan evolusi yang ia lakukan secara sadar terhadap gaya bermainnya selama 18 bulan terakhir. Meski secara alami memiliki kemampuan bagus saat menguasai bola, Baur menyadari perlunya meningkatkan kontribusi defensifnya untuk bisa sukses di level tertinggi.
"Kelebihan saya jelas ada saat menguasai bola, tetapi dalam satu setengah tahun terakhir saya juga belajar menikmati kerja keras, bertarung, dan meninggalkan seluruh hati saya di lapangan," ujarnya. "Berlari naik turun, benar-benar masuk ke duel-duel. Sekarang saya berada di level yang sangat tinggi dalam hal itu, yang berarti saya bisa memberi dampak baik dengan maupun tanpa bola."
- Getty Images Sport
Sorotan pada debut di Munich
Baur kini benar-benar berpeluang mencatatkan penampilan senior pertamanya untuk Jerman pada Kamis. Tim asuhan Klopp sedang bersiap menjamu Serbia dalam laga Nations League krusial di Munich.
Mendapatkan menit bermain di lapangan akan menutup beberapa bulan luar biasa bagi gelandang tersebut. Debut itu juga akan semakin menegaskan keputusannya untuk menguji diri di Skotlandia, sekaligus menyoroti kematangan taktisnya yang terus berkembang di panggung Eropa.
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