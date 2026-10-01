"Masih terasa tidak nyata"

Baur mengakui bahwa ia benar-benar terkejut dengan cepatnya dirinya masuk skuad, setelah sebelumnya memandang tugas tim nasional sebagai target yang masih jauh. Berbicara tentang pemanggilan yang mengejutkan itu, pemain muda tersebut mengungkapkan kebanggaan besar karena mencapai tonggak monumental seperti itu begitu awal dalam kariernya bersama Celtic.

"Sampai sekarang rasanya masih belum nyata," jelas Baur. "Sampai saya mendapat panggilan itu, semuanya terasa sangat jauh bagi saya. Saya tahu bahwa pindah ke Glasgow adalah langkah berikutnya dalam perkembangan saya, tetapi saya tidak pernah menyangka itu juga akan membawa saya ke sesuatu seperti ini."

Gelandang itu bertekad memanfaatkan kesempatan ini, bukan sekadar menjadi pelengkap skuad. Ia menambahkan: "Saya berusaha menyerap semuanya di sini. Saya ingin meninggalkan jejak, memahami semuanya, dan memaksimalkan pengalaman ini. Saya juga ingin menikmatinya, tetapi tentu saja kami semua ingin bermain dan mendapatkan beberapa menit."



