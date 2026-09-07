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Masih tak terkalahkan di usia 40 tahun! Pahlawan Piala Dunia Vozinha bersinar pada debut liganya bersama Colo-Colo
Vozinha perpanjang start sempurna
Veteran Cape Verde, Vozinha, menandai debutnya di kasta tertinggi Cile dengan clean sheet saat Colo-Colo ditahan imbang tanpa gol di markas Huachipato pada Minggu malam. Kiper berusia 40 tahun itu tampil meyakinkan di Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, sekaligus memperpanjang awal tanpa cela menjadi 180 menit setelah sebelumnya juga mencatat nirbobol di Copa Chile. Hasil imbang ini membuat Colo-Colo tetap melaju nyaman di puncak klasemen dengan 53 poin.
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Penjaga gawang menuai tepuk tangan meriah
Pahlawan Piala Dunia 2026 itu mendapat sambutan meriah dari hampir 20.000 pendukung sepanjang pertandingan. Mengenakan seragam kuning tradisional Colo-Colo, yang senada dengan warna yang ia kenakan di panggung dunia, Vozinha mengawal area penaltinya dengan otoritas yang tenang, terutama setelah kesalahan pada akhir babak pertama yang dengan cepat dianulir oleh bendera offside. Keberadaannya yang dominan di bawah mistar berkali-kali memicu standing ovation dari suporter tandang.
Perburuan gelar tetap sangat meyakinkan
Kedatangan pemain veteran itu langsung membawa stabilitas ke lini belakang Fernando Ortiz, membuat pemuncak klasemen tetap unggul 14 poin di puncak. Laju Colo-Colo menuju gelar tetap tak terbendung, dengan para pesaing terdekat Universidad Catolica dan Universidad de Chile sama-sama mengoleksi 39 poin. Meski kedua pengejar itu sama-sama menang pada akhir pekan, Colo-Colo tetap memegang kendali penuh dalam persaingan untuk lolos otomatis ke Copa Libertadores 2027.
- Photosport
Tempat di starting XI sudah terkunci
Colo-Colo harus segera mempertajam penyelesaian akhir mereka setelah gagal mengubah dominasi penguasaan bola menjadi gol pembuka dalam laga tandang. Meski begitu, debut tanpa kebobolan di liga ini memberi Ortiz keputusan mudah untuk menetapkan Vozinha sebagai kiper utama reguler hingga sisa musim ini. Saat perburuan gelar memasuki fase akhir, tangan dingin sang veteran akan sangat vital untuk membawa klub melewati garis finis.
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