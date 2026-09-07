Colo-Colo harus segera mempertajam penyelesaian akhir mereka setelah gagal mengubah dominasi penguasaan bola menjadi gol pembuka dalam laga tandang. Meski begitu, debut tanpa kebobolan di liga ini memberi Ortiz keputusan mudah untuk menetapkan Vozinha sebagai kiper utama reguler hingga sisa musim ini. Saat perburuan gelar memasuki fase akhir, tangan dingin sang veteran akan sangat vital untuk membawa klub melewati garis finis.