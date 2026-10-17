AFP
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“Masih sosok yang tepat”: Jaap Stam sampaikan pesan jelas kepada INEOS saat Michael Carrick berjuang demi masa depannya di Manchester United
Pria Belanda Dukung Pelatih Asal Inggris yang Tengah Mendapat Tekanan
Mantan bek Manchester United itu ingin para petinggi klub tetap mendukung pelatih mereka meski awal musim berjalan tersendat. Ditunjuk sebagai pelatih tetap pada musim panas lalu setelah mengamankan posisi ketiga sebagai pelatih sementara sejak Januari, ia menghadapi periode sulit. Raihan enam poin dari enam pertandingan Liga Primer, tersingkir dari Piala Carabao oleh Brighton and Hove Albion, serta kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions setelah menang 4-0 atas Sabah membuat tekanan terhadapnya meningkat.
- ZUMA Press Wire
Rekam jejak teruji tak menjamin kesuksesan
Menurut jurnalis TEAMtalk Graeme Bailey, Carrick tidak terancam kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat, meski perantara yang bekerja dengan mantan pelatih Chelsea dan Napoli, Conte, telah menghubungi klub untuk menegaskan bahwa ia siap langsung mengambil alih setelah sebelumnya mengincar jabatan itu pada musim panas lalu. Meski demikian, Stam menilai penunjukan pelatih berpengalaman tidak menjamin keadaan akan membaik.
Saat membandingkan sepakbola modern dengan era kepemimpinan Sir Alex Ferguson dan menyinggung penunjukan sejumlah pelatih belakangan ini, Stam mengatakan kepada FlashScore: "Dulu, ketika Sir Alex memimpin tim, saya rasa mereka masih punya sedikit lebih banyak waktu untuk bekerja bersama tim, membangun tim, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Sekarang, sangat sulit bagi seorang pelatih untuk mendapatkan waktu sebanyak itu agar bisa sukses dalam jangka panjang.
"Seperti yang Anda sebutkan, mereka pernah memiliki pelatih-pelatih yang sangat berpengalaman, seperti [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal, [Erik] Ten Hag. Mereka semua punya pengalaman di level tertinggi, tetapi mereka tidak berhasil. Jadi, mendatangkan pelatih yang sangat berpengalaman tidak berarti ia pasti punya gagasan atau jawaban untuk meraih kesuksesan."
Pemahaman budaya lebih penting daripada pertaruhan manajerial
Stam tetap yakin bahwa hubungan dekat Carrick dengan para pemain, pemahamannya yang mendalam tentang identitas klub, serta keselarasan pandangannya dengan jajaran direksi menjadikannya sosok ideal untuk memimpin kebangkitan klub.
Menjelaskan mengapa pelatih berusia 45 tahun itu layak diberi waktu untuk menerapkan rencana jangka panjangnya, Stam menambahkan: "Saya pikir Michael masih orang yang tepat untuk itu. Anda membutuhkan sosok yang dekat dengan para pemain. Dia mengenal para pemain, memahami budaya klub, memiliki kesepahaman yang baik dengan para petinggi di jajaran direksi, dan mereka memberinya kepercayaan serta waktu agar dia bisa menjalankan rencananya.
"Tentu saja, dia perlu punya rencana untuk melakukannya, tetapi mereka mungkin sudah membahasnya, termasuk cara menghadapi bursa transfer, kapan mendatangkan pemain tertentu, lalu membangun tim dari situ. Setelah itu, seorang manajer harus membuktikannya. Menunjuk manajer tertentu selalu mengandung ketidakpastian soal apakah dia akan mampu menjalankan tugasnya. Namun, Michael membuktikan musim lalu bahwa dia bisa melakukannya, dan saya yakin musim ini dia akan berkembang serta meraih hasil yang lebih baik."
- Getty Images Sport
Derbi Yorkshire yang sengit menguji keteguhan
Berada di peringkat ke-13 setelah gagal menang dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi, Manchester United menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas rival sengitnya, Leeds United, pada Minggu. Tuan rumah asuhan Daniel Farke menempati peringkat ketujuh dengan sembilan poin dan ingin bangkit dari kekalahan tipis 2-1 dari Arsenal. Leeds United tidak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya di kasta tertinggi yang dimainkan di Elland Road, sehingga tim tamu menghadapi tantangan berat di Yorkshire.
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