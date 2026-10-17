Menurut jurnalis TEAMtalk Graeme Bailey, Carrick tidak terancam kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat, meski perantara yang bekerja dengan mantan pelatih Chelsea dan Napoli, Conte, telah menghubungi klub untuk menegaskan bahwa ia siap langsung mengambil alih setelah sebelumnya mengincar jabatan itu pada musim panas lalu. Meski demikian, Stam menilai penunjukan pelatih berpengalaman tidak menjamin keadaan akan membaik.

Saat membandingkan sepakbola modern dengan era kepemimpinan Sir Alex Ferguson dan menyinggung penunjukan sejumlah pelatih belakangan ini, Stam mengatakan kepada FlashScore: "Dulu, ketika Sir Alex memimpin tim, saya rasa mereka masih punya sedikit lebih banyak waktu untuk bekerja bersama tim, membangun tim, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Sekarang, sangat sulit bagi seorang pelatih untuk mendapatkan waktu sebanyak itu agar bisa sukses dalam jangka panjang.

"Seperti yang Anda sebutkan, mereka pernah memiliki pelatih-pelatih yang sangat berpengalaman, seperti [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal, [Erik] Ten Hag. Mereka semua punya pengalaman di level tertinggi, tetapi mereka tidak berhasil. Jadi, mendatangkan pelatih yang sangat berpengalaman tidak berarti ia pasti punya gagasan atau jawaban untuk meraih kesuksesan."