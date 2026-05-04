"Masih salah satu yang terbaik!" - Kritikus Cole Palmer dibungkam oleh Calum McFarlane saat bintang Chelsea itu berjuang memperebutkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia
McFarlane membantah anggapan bahwa performanya sedang menurun
McFarlane membantah anggapan bahwa Palmer sedang mengalami kesulitan, dan menegaskan bahwa penyerang asal Inggris itu tetap termasuk dalam jajaran pemain elit dunia. Palmer, yang telah menjadi andalan Chelsea sejak pindah dari Manchester City pada 2023, menjadi sorotan musim ini saat ia berjuang mengatasi cedera serius pertamanya.
“Ini merupakan periode yang sulit bagi Cole,” aku McFarlane dalam konferensi pers terbarunya. “Dia mengalami cedera pertama yang pernah dialaminya sepanjang kariernya dan dia harus belajar bagaimana mengatasinya. Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa dia tidak bermain bagus. Tentu saja ada pertandingan di mana dia bisa memberikan dampak lebih besar. Namun, ada juga banyak kesempatan di mana dia menciptakan banyak peluang bagus bagi rekan-rekannya. Dia tidak bisa mengontrol apakah peluang itu akan berbuah gol, dia hanya bisa menempatkan bola di posisi yang tepat.”
Perjuangan menghadapi cedera dan konsistensi
Pemain berusia 23 tahun itu terus diganggu oleh cedera pangkal paha yang berkepanjangan, yang membuatnya tak bisa tampil sebaik biasanya. Namun, McFarlane yakin kualitasnya masih terlihat jelas dan bahwa sang pemain hanya sedang menjalani proses alami untuk membangun kembali ritmenya.
Pelatih sementara yang memimpin lima pertandingan terakhir musim ini untuk Chelsea ini tetap yakin akan status Palmer di lapangan. Ia menambahkan: “Saya rasa ia telah menampilkan beberapa pertandingan yang sangat bagus dalam tiga bulan terakhir dan ini hanya soal membangun konsistensi tersebut. Saya sangat puas dengan Cole. Ia menunjukkan bakatnya setiap hari, energinya, dan antusiasmenya untuk bermain. Ia masih pemain top, salah satu yang terbaik di dunia menurut saya.”
Ambisi Piala Dunia dan dampak internasional
Dengan pelatih Inggris Thomas Tuchel yang sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk Piala Dunia mendatang, Palmer sangat ingin membuktikan kebugaran dan performanya guna mengamankan tempatnya di skuad Three Lions. McFarlane tidak ragu bahwa penyerang serba bisa ini akan siap tampil di panggung terbesar begitu musim liga domestik berakhir.
“Jadi, saya tidak khawatir Cole akan siap untuk memengaruhi pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim,” kata McFarlane. “Dan semoga di Piala Dunia, di momen-momen penting bagi Inggris.”
Setelah mengenal Palmer sejak masa akademi di Man City, McFarlane mencatat bahwa atribut inti sang pemain tetap tidak berubah meskipun tekanan di level senior semakin meningkat. Ia menambahkan: “Dia tetap orang yang sama dan bermain dengan cara yang sama. Kita semua sudah cukup sering menyaksikan Cole untuk melihat kebebasan yang dimilikinya saat bermain. Dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain.”
Menyelamatkan musim di Stamford Bridge
Setelah kemenangan 1-0 yang membangkitkan semangat di semifinal Piala FA atas Leeds United, suasana positif kembali menyelimuti Chelsea. Meskipun klub ini saat ini berada di peringkat kesembilan Liga Premier, laga final Piala FA melawan Man City dan upaya di akhir musim untuk merebut tiket ke kompetisi Eropa memberikan motivasi yang cukup bagi skuad untuk menutup musim dengan gemilang.
Menanggapi komitmen tim setelah kepergian Liam Rosenior, McFarlane mengatakan: “Bukan hak saya untuk berkomentar, dan saya puas dengan tingkat usaha para pemain dalam laga melawan Leeds. Para pemain sangat mudah diajar dan terbuka terhadap masukan. Meskipun mereka memiliki pendapat dan pandangan sendiri tentang permainan, mereka sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya, yaitu mengalahkan Nottingham Forest. Kemudian mengalahkan Liverpool di Anfield dan berusaha mengalahkan mereka serta memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, serta finis setinggi mungkin di klasemen liga. Itulah satu-satunya hal yang dapat kami kendalikan.”