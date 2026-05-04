McFarlane membantah anggapan bahwa Palmer sedang mengalami kesulitan, dan menegaskan bahwa penyerang asal Inggris itu tetap termasuk dalam jajaran pemain elit dunia. Palmer, yang telah menjadi andalan Chelsea sejak pindah dari Manchester City pada 2023, menjadi sorotan musim ini saat ia berjuang mengatasi cedera serius pertamanya.

“Ini merupakan periode yang sulit bagi Cole,” aku McFarlane dalam konferensi pers terbarunya. “Dia mengalami cedera pertama yang pernah dialaminya sepanjang kariernya dan dia harus belajar bagaimana mengatasinya. Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa dia tidak bermain bagus. Tentu saja ada pertandingan di mana dia bisa memberikan dampak lebih besar. Namun, ada juga banyak kesempatan di mana dia menciptakan banyak peluang bagus bagi rekan-rekannya. Dia tidak bisa mengontrol apakah peluang itu akan berbuah gol, dia hanya bisa menempatkan bola di posisi yang tepat.”